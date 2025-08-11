Штучний інтелект, автоматизація і таланти: що рухає Jabil в Україні

Jabil, глобальний постачальник виробничих рішень, працює в Україні понад 20 років. За даними компанії, у 2024 році її завод в Ужгороді сплатив понад $8 млн податків. Підприємство налічує понад 2000 співробітників і спеціалізується на виробництві електроніки для світових брендів. Ігор Фоменко, генеральний директор Jabil в Ужгороді, розповів про розвиток бізнесу в умовах війни та плани компанії

Довідка про компанію Американська компанія Jabil, що спеціалізується на виробництві електроніки, забезпечує роботою понад 2000 людей в Україні. Український завод компанії працює для клієнтів з автомобільної та телекомунікаційної галузей, а також у сферах розумного дому й побутової техніки, випускаючи продукцію для провідних світових брендів. Jabil супроводжує клієнтів на всіх етапах життєвого циклу продукту: від розробки та інженерних рішень до виробництва, логістики та післяпродажного сервісу. Читать больше Свернуть

Як ви оцінюєте роль українського заводу в глобальній мережі Jabil?

Історія Jabil і нашого заводу в Україні неймовірна. Jabil починала у 1966-му в США, коли Джеймс Голден і Білл Мореан збирали друковані плати на кухонному столі. Сьогодні компанія має понад 100 підприємств у 25 країнах і близько 140 000 співробітників.

В Україні Jabil працює з 2003 року, у 2004-му запустила виробництво. З невеликої команди завод в Ужгороді виріс до одного з найбільших обʼєктів компанії в Європі: понад 2000 працівників, три будівлі площею 43 000 кв. м.

З початку повномасштабного вторгнення завод не пропустив жодної поставки, залучив нових клієнтів, розширив потужності та отримав додаткові сертифікати. Український підрозділ вважається у Jabil прикладом ефективності й технологічного прогресу. Я пишаюся командою, яка працює тут.

Жінки становлять 54% колективу заводу Jabil в Ужгороді, зокрема 67% виробничої команди.

Що робить Jabil унікальною у виробничому секторі?

Компанія співпрацює з понад 400 провідними брендами, допомагаючи їм швидко та у великих обсягах виводити продукти на ринок. Jabil супроводжує клієнтів на всіх етапах життєвого циклу продукту: від інновацій, дизайну й інженерії до пошуку постачальників, виробництва, логістики та гарантійного сервісу.

Завод в Україні відіграє ключову роль у реалізації цього підходу. Його можливості охоплюють адитивне виробництво, автоматизацію, механічну обробку, оптику, розробку програмного забезпечення та інші напрями. У січні підприємство вперше виготовило пластиковий компонент методом лиття під тиском – процесу, під час якого розплавлений матеріал вводиться у форму для створення деталей. Це крок до розширення вертикальної інтеграції та посилення виробничих компетенцій.

Нещодавно Jabil став першим підприємством із іноземними інвестиціями на Закарпатті, яке отримало статус уповноваженого економічного оператора (AEO). Щомісяця завод в Ужгороді обробляє близько 1500 митних декларацій для експортних та імпортних операцій.

Унікальність Jabil в Україні – у масштабі та глибині послуг. Лише кілька компаній на ринку здатні виробляти електроніку на такому рівні якості та ефективності. Доступ до глобальних технологій і ресурсів Jabil дозволяє українському підрозділу вирішувати найскладніші завдання та відповідати міжнародним стандартам.

Jabil надає підтримку клієнтам на кожному етапі життєвого циклу продукту: від інновацій, проєктування та інженерних рішень – до вибору постачальників, виробництва, доставки та післяпродажного обслуговування

Які найважливіші технологічні досягнення вам вдалося реалізувати за останні роки?

Одним з найважливіших досягнень останніх років стала інтеграція штучного інтелекту та машинного навчання в наші виробничі процеси. Співробітники працюють з цією технологією, щоб допомогти нам ефективно використовувати аналітику на основі даних для оптимізації операцій, поліпшення контролю якості та стимулювання інновацій.

Іншим прикладом є використання автономних транспортних засобів (АТЗ) на нашому підприємстві. Роботи виконують рутинні завдання та допомагають працівникам поповнювати виробничі лінії компонентами. Це дає змогу людям зосередитися на інших пріоритетних завданнях, які безпосередньо впливають на якість продукції.

Яка ваша кадрова стратегія з урахуванням демографічних викликів?

Ми пропонуємо стабільну роботу та можливості для навчання і розвитку. Багато співробітників розпочали карʼєру в Jabil в Ужгороді, а згодом обійняли керівні посади в підрозділах компанії по всьому світу.

Корпоративна культура Jabil ґрунтується на підтримці зростання та розкритті потенціалу команди. Ми забезпечуємо безпечні й комфортні умови праці, програми навчання та розвитку, ініціативи у сфері здоров’я і добробуту, а також впроваджуємо принципи сталого розвитку, залучення громади та інклюзії.

Зараз компанія відкрила вакансії на різні позиції. Зацікавлені кандидати можуть переглянути актуальні вакансії на сторінці «Карʼєра в Jabil».

Окремо хочу відзначити одну особливість заводу Jabil в Ужгороді – гендерну структуру команди. Це рідкісна ситуація для високотехнологічного виробництва: на нашому заводі жінки становлять більшість команди. 54% персоналу – жінки, а у виробничих підрозділах їхня частка сягає 67%.

Ми свідомо руйнуємо стереотипи про «чоловічі» та «жіночі» професії. У нас і чоловіки, і жінки працюють на всіх напрямах – від виробництва й інженерії до складування та контролю якості. Ми оцінюємо не стать, а навички, амбіції та потенціал.

Американська компанія Jabil, що спеціалізується на виробництві електроніки, забезпечує роботою понад 2000 людей в Україні

Як ви забезпечуєте безпеку та добробут співробітників?

Наші співробітники та їхня безпека є пріоритетом. З першого дня повномасштабної війни ми надаємо всебічну підтримку, включаючи допомогу в переїзді, тимчасове житло та фінансову допомогу. На корпоративному рівні Jabil також створив спеціальний Фонд допомоги Україні для підтримки наших співробітників та їхніх сімей.

Наші команди пожертвували необхідні речі та присвятили незліченну кількість годин, щоб допомогти тим, хто цього потребує. Ця підтримка триває, оскільки ми допомагаємо сімʼям мобілізованих співробітників і активно шукаємо способи допомогти нашим ветеранам після їхнього повернення.

Які компанії є клієнтами Jabil та в яких індустріях ви здійснюєте діяльність?

Наш завод в Україні працює з клієнтами з автомобільної та телекомунікаційної галузей, а також у сегментах розумних будинків і побутової техніки. Серед компаній – виробник зенітних і мансардних вікон VELUX та Cardo, що спеціалізується на розробці та виробництві бездротових систем звʼязку Bluetooth для мотоциклістів.

Ми виробляємо 40-50% електроніки для VELUX, а нещодавно втретє поспіль отримали нагороду Supplier Excellence Award від Cardo.

Який фінансовий внесок Jabil робить у розвиток Закарпаття та як ви співпрацюєте з місцевою громадою?

У 2024 році наш завод в Ужгороді продемонстрував стабільне позитивне зростання порівняно з 2023-м. Загальні податкові внески за рік перевищили $8 млн.

Одним з найцінніших партнерств з місцевою громадою є постійна співпраця з Ужгородським національним університетом. Понад 30 випускників університету вже обіймають ключові посади в команді Jabil. Цього року компанія також офіційно відкриє нову лабораторію на базі університету.

Jabil через програму залучення громади Jabil Cares також реалізує волонтерські ініціативи в галузі освіти, розширення можливостей громади та екологічної стійкості.

Завод Jabil в Україні обслуговує клієнтів в автомобільній, телекомунікаційній галузях, а також у сферах розумного дому та побутової техніки, виводячи на ринок продукцію для провідних світових брендів

Яким ви бачите стратегічний напрям майбутнього розвитку Jabil в Україні?

У Jabil в Україні ми зосереджені на створенні максимальної цінності для клієнтів – через доступ до передових технологій, експертизи нашої команди та глобальних ресурсів компанії. Такий підхід дозволяє швидко реагувати на динаміку ринку та потреби партнерів.

Ключ до успіху – люди. Саме тому ми постійно інвестуємо в розвиток талантів і навчання, розглядаючи їх як основу для досягнення довгострокових цілей бізнесу.