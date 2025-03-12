Скільки їздиш – стільки платиш. Forbes BrandVoice протестував автострахування Easy Peasy Insurtech. Що застосунок пропонує українцям

Всіх автомобілістів умовно можна поділити на дві групи: тих, хто страхує транспортний засіб від усіх можливих ризиків, і тих, хто цього не робить. Останні вважають, що така безпека занадто дорого коштує – повне КАСКО у класичних страхових компаніях може сягати до 4% від вартості авто, сплатити які потрібно одразу одним платежем за рік або щонайменше поквартально. Проте сьогодні на ринку зʼявилась альтернатива традиційному підходу – онлайн-платформа неострахування Easy Peasy Insurtech . Вона побудована за принципом «скільки їздиш – стільки платиш» та дозволяє заощадити до 40% від вартості повного КАСКО. Forbes BrandVoice протестував мобільний застосунок Easy Peasy і розповідає, як він працює та які переваги надає.

У чому суть неострахування

Під час створення страховки Easy Peasy Insurtech розробники дотримувалися принципу UBI, що означає страхування будь-чого в міру його використання, тобто «користуєшся – платиш, не користуєшся – не платиш». Уперше цей тренд зʼявився в Америці, а пандемія 2019 року дала поштовх його розвитку по всьому світу.

«У час, коли люди вимушено сиділи вдома і мало користувались авто, платити за повне КАСКО стало вкрай невигідно. Тому на противагу класичному страхуванню прийшло неострахування. Завдяки нашій платформі Easy Peasy Insurtech платити за страховку можна лише тоді, коли людина справді користується автівкою. Це простіше, ніж вичавити лимон (звідки й назва страхування)». Марина Авдєєва засновниця стартапу Easy Peasy Insurtech

На сайті Easy Peasy є калькулятор, який розрахує вартість страхування за кілометрами пробігу та порівняє його зі страхуванням за класичною схемою. Знаючи свій середній місячний кілометраж, автовласник може за одну хвилину розрахувати, скільки коштів заощадить за допомогою неострахування Easy Peasy. Все, що потрібно автомобілістові для початку користування застосунком, – це завантажити Easy Peasy з App Store або Google Play, ввести державний номер свого авто, обрати стартовий пакет та оплатити його. Весь шлях займає максимум 10 хвилин.

Алгоритм дій

Щоб почати користуватися неострахуванням Easy Peasy, не потрібно кудись виїжджати, чекати на обстеження авто спеціалістом, робити копії документів, а потім вручну підписувати 20 сторінок договору. Все, що потрібно для початку співпраці, – вказати реєстраційний номер автівки у застосунку. Система миттєво знайде дані, визначить ринкову вартість авто та розрахує ціну за кілометр і вартість стартового пакета.

Що передбачає стартовий пакет? У той час, коли ризик ДТП, що сталася під час руху авто, сплачується за кілометрами пробігу, стартовий пакет покриває ризики і тоді, коли авто стоїть. Найдешевший пакет – Easy Go – страхує тільки від ризику ДТП. Пакет Easy Ride передбачає страхування від ризику ДТП та інших пошкоджень, а Easy Drive – це аналог повного КАСКО, він страхує зокрема й від ризику викрадення автівки. Тобто якщо авто було пошкоджено невідомою автівкою під час перебування на парковці, то цей збиток усе одно буде компенсовано, оскільки це передбачено стартовим пакетом Easy Go. А якщо потрібно і покриття ризику викрадення, то слід обрати найдорожчий стартовий пакет Easy Drive.

Наприклад, для марки авто Toyota Camry 2021 року з обʼємом двигуна 2,5 л вартість 1 км становить 2,51 грн. Щойно ціну за кілометр розраховано, автомобіліст має обрати стартовий пакет – тобто визначитись, від яких конкретно ризиків він хоче застрахувати автівку. Для того самого автомобіля Toyota Camry пакет Easy Go коштує 5500 грн, Easy Ride – 7150 грн, а найдорожчий пакет Easy Drive, який включає страхування від викрадення, – 9570 грн. У кожен пакет уже включено 500 КАСКО-кілометрів. А потім варто слідкувати за балансом КАСКО-кілометрів та поповнювати його за потреби. Докупити кілометри можна в застосунку за кілька кліків. Останній етап – верифікація клієнта через BankID, підпис договору за допомогою коду, що надходить у СМС, та оплата страхування. Договір страхування клієнтові висилають на електронну пошту.

Що таке телематика і для чого вона потрібна Щоб автовласник міг користуватися всіма можливостями неострахування, на авто потрібно встановити телематику. Це пристрій із GPS та акселерометром, який фіксує пробіг та «поведінку» водія на дорогах. Спеціаліст Easy Peasy приїздить до клієнта у будь-яку точку та за 7–10 хвилин встановить пристрій на авто, а після – підпише з клієнтом акт огляду в електронному вигляді. Жодного роздрукованого папірця у клієнтів не буде – все максимально диджиталізовано. У разі заміни авто потрібно буде укласти новий договір страхування та встановити телематику на нову машину. При цьому залишок кілометрів переноситься на наступний договір і клієнт нічого не втрачає. Читать больше Свернуть

Додаткові бонуси

На відміну від класичного страхування, коли навіть день прострочення платежу за страховкою призводить до зупинки договору, в Easy Peasy договір страхування продовжує діяти в будь-якому разі за позитивного балансу кілометрів. Щойно клієнт досяг позначки в 15 000 км пробігу, докупати КАСКО-кілометри вже не потрібно.

«Щойно телематика зафіксує позначку в 15 000, можна їздити нескінченно і нічого додатково не докуповувати, – пояснює засновниця стартапу. – При цьому страховка КАСКО діятиме, як і зазвичай».

Власним досвідом використання страховки Easy Peasy ділиться Людмила Руль, CMO Seven Hills. «Щойно з’явилася страховка Easy Peasy, я одразу підʼєдналася до неї, бо зазвичай маю невеликий річний пробіг і такий варіант став значно вигіднішим для мене, ніж класичне страхування. А коли у 2022-му мій пробіг вимушено сягнув десятків тисяч кілометрів, то поповнювала КАСКО-кілометри, навіть перебуваючи за кордоном. Переживала, скільки доведеться витратити грошей до кінця контракту. Аж раптом отримала повідомлення, що досягла charge limit, тобто 15 000 км, і платити більше не потрібно, при цьому договір продовжував діяти. Це був вау-ефект, про який тепер усім розповідаю!» – каже Людмила.

Щомісяця Easy Peasy також нараховує клієнтам мільбек – додаткові кілометри як бонус за гарний стиль водіння, оцінюючи його за шістьма параметрами: прискорення, гальмування, швидкість входження у поворот тощо. Враховуючи всі поїздки клієнта, система формує рейтинг водія за 10-бальною шкалою. Що вищий рейтинг, то більше бонусних КАСКО-кілометрів отримає автовласник. До речі, якщо у нього кілька застрахованих автівок, він сам вирішує, на яку з них зарахувати бонуси. Розробники застосунку наразі працюють над підключенням AI до аналізу стилю водіння, який даватиме водіям рекомендації, як поліпшити свої навички.

«Ми маємо соціальну місію – знизити кількість автотранспортних пригод, – говорить Марина Авдєєва. – Якщо AI-асистент постійно нагадуватиме водієві про його основні помилки, наприклад про дуже швидкий розгін, то він зрештою дослухається до його порад і ризик ДТП зменшиться».

Також в Easy Peasy діє реферальна програма – 50 додаткових КАСКО-кілометрів можна отримати, запросивши друга до страхування.

Виплати за страховкою Easy Peasy

Гарантом покриття всіх ризиків неострахування Easy Peasy є компанія «Арсенал страхування». У разі дрібного ДТП врегулювання збитку відбувається без участі страхової компанії. При цьому жодних доплат водію не потрібно робити, бо франшиза в Easy Peasy відсутня. «Ми не виїжджаємо дивитися цей автомобіль і не змушуємо людину приїхати до нас в офіс, тим паче надавати якісь довідки, – пояснює Марина. – Якщо сталося дрібне ДТП або людині потрібна термінова допомога в дорозі, вона або сама одразу їде на станцію техобслуговування, або до неї приїжджають наші фахівці».

«Янголи підтримки» – саме так в Easy Peasy називають хлопців і дівчат зі служби підтримки. Це не якийсь знеособлений кол-центр, адже всі відповіді надають люди, а кожен випадок розглядається окремо. Наприклад, була ситуація, коли у машини десь на трасі спустило колесо. За кермом була жінка, яка їхала з маленькою дитиною на відпочинок. Через застосунок вона звернулася до служби підтримки й вже за годину отримала допомогу. Або інший випадок. «Я виїхав на своєму авто у відрядження, – розповідає Валентин Гриценко, CMO Ajax Systems, – перед поїздкою подбав, щоб на балансі було достатньо КАСКО-кілометрів, і недарма. Це була зима, жахливі дорожні умови. Автівку почало нести й вдарило об відбійник. На щастя, все обійшлося без жертв. Але авто постраждало тотально. Написав «янголам підтримки», за декілька секунд отримав чіткі інструкції, що робити, а ще за тиждень на мій рахунок надійшло страхове відшкодування. Вважаю, що як для страхової, то космос зі швидкості».

* Ліцензія НБУ на здійснення діяльності зі страхування від 26.04.2024