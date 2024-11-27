Як створювався банківський застосунок Alliance: про шлях від ідеї до реалізації розповідає керівник проєкту мобільного банкінгу Alliance Сергій Бочаров 

Нещодавно на українському банківському ринку з’явився новий мобільний застосунок Alliance, що поєднує банківські послуги для фізичних осіб, ФОП та юридичних осіб. Це інноваційне рішення, яке дає змогу вирішувати всі фінансові питання в одному застосунку без необхідності встановлення окремих бізнес-додатків чи відвідування банківських відділень.

Новий застосунок від Alliance bank, який понад 30 років працює на українському ринку, надає можливість легко управляти особистими та бізнес-фінансами завдяки широкому функціоналу та інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу.

Ми поспілкувалися з Сергієм Бочаровим, керівником проєкту мобільного банкінгу Alliance і заступником голови правління Alliance bank, щоб дізнатися про ідею створення застосунку, етапи його розробки та ключові переваги, що пропонує продукт.

Як з’явилася ідея створити застосунок Alliance і обʼєднати в ньому всі послуги для фізичних осіб, юридичних осіб та ФОП?

Ідея початково зосереджувалася на розробці клієнт-банкінгу саме для бізнесу – для ФОП та юридичних осіб. Ми планували включити класичні функції для бізнесу: онлайн-відкриття рахунків, кредитування, платежі тощо. Однак за кілька місяців у нас зʼявилася думка створити єдиний застосунок, який би обʼєднав послуги для трьох категорій клієнтів: фізичних осіб, ФОП та юридичних осіб. Ми довго її обговорювали і дійшли висновку, що, маючи значний досвід у наданні послуг для всіх цих категорій, можемо створити рішення, яке задовольнить потреби кожної з них.

За будь-яким бізнесом стоять люди – фізичні особи. У малому та середньому бізнесі керівники часто самі активно займаються фінансами або повністю відповідають за них. Тому їм потрібні зручні й ефективні технічні рішення.

Підприємці часто висловлювали потребу в єдиному і простому інструменті, який би поєднував керування різними типами фінансів. Хоча на ринку вже були спроби реалізувати подібні проєкти, це було не так просто зробити, адже створення єдиного застосунку є архітектурно складним. Попри це ми бачили потенціал зробити щось дійсно новаторське.

Отже, наша ідея базувалася на трьох ключових аспектах: по-перше, на розумінні, що бізнесом керують фізичні особи, а отже, нам потрібно надавати послуги і для фізичних осіб; по-друге, на створенні єдиного застосунку, який забезпечить продукту унікальність, помітну на ринку. І, по-третє, на постійному розширенні функціоналу, що відповідає реальним потребам як бізнесу, так і фізичних осіб. Це і стало нашим шляхом: від початкової ідеї до створення застосунку, що надає широкий спектр послуг усім категоріям клієнтів.

Які функції в застосунку Alliance ви вважаєте справжніми фішками, які вирізняють його на ринку?

Спектр нашого функціоналу постійно розширюється, але ключові особливості вже помітні і заслуговують на увагу. По-перше, це, безумовно, можливість легко управляти особистими і бізнес-фінансами в одному застосунку. По-друге, ми пропонуємо єдину фінансову стрічку. Це означає, що ви можете мати декілька рахунків і карток у застосунку і бачити всі транзакції в одній стрічці. Зараз більшість має кілька карток в одному банку, і єдина стрічка дає можливість легко відстежувати всі платежі без зайвого пошуку і переключень між картками.

Ми хотіли створити не просто якісний фінансовий інструмент, а зробити його зручним і «своїм», щоб кожен відчував: цей застосунок – для нього. Тому ми маємо цікаві елементи персоналізації.

Наприклад, при реєстрації користувач проходить процес віддаленої ідентифікації за допомогою Liveness – робить селфі для верифікації. На базі цього фото наша технологія ШІ автоматично створює персоналізований аватар у фірмовому стилі Alliance. Клієнт також може обирати різні віджети для карток, використовуючи нашу галерею візуальних тем і змінюючи їх відповідно до свого настрою, та змінювати назви карток.

Також у нас є унікальні вигідні пропозиції для всіх типів клієнтів. Для фізичних осіб це, наприклад, 30% кешбек на перші 30 днів. Це реальний кешбек, який зараховується миттєво, і його можна вивести в будь-який момент. Після закінчення дії 30% кешбеку у нас встановлюється постійний 1% кешбек на всі покупки – користувач може накопичувати його скільки завгодно і виводити, коли забажає.

Для бізнес-клієнтів у нас також є цінна функція – перевірка контрагента на ризики. Під час створення платежу за ідентифікатором контрагента ми перевіряємо його стан. Якщо є ризики, клієнт отримує відповідне повідомлення, що робить цю функцію важливим елементом безпеки, якої ще не було в інших банківських застосунках.

Як проходив процес розробки застосунку Alliance? Які виклики виникли під час його створення?

Наша команда full-stack розробки займається створенням застосунку самостійно, без залучення зовнішніх експертів або компаній. На початковому етапі ми витратили чимало часу на дизайн і архітектуру застосунку. Команди продактів, дизайнерів і архітекторів, що розробляли функціонал, мали доволі різні ідеї та підходи, тому було нелегко знайти спільне рішення й рухатися вперед. Багато зусиль було спрямовано на те, щоб досягти єдиного бачення і почати створювати продукт. Водночас, щоб прискорити процес, ми намагалися паралельно запускати деякі етапи. Десь це спрацювало, і ми швидко знаходили рішення, а десь процес ішов складніше.

Якщо говорити про більш суттєві виклики, то, звісно, головним стала повномасштабна війна. Ми зібрали команду й розпочали роботу над проєктом у 2021 році, і вже на старті це вимагало часу: формування команди, створення архітектури й дизайну з нуля. У нас були ідеї та досвід, які стали основою для майбутнього застосунку Alliance. Щойно ми зібрали команду, визначили бачення і почали закладати фундамент, як почалася війна. Це вибило нас із робочого ритму майже на місяць, адже для багатьох бізнесів на той час було не зрозуміло, як планувати роботу. Однак ми зібралися з силами й продовжили розробку.

Звісно, конкуренція – це також постійний виклик. Будь-який гравець на ринку завжди звертає увагу на досвід конкурентів: по-перше, щоб уникнути певних помилок, а по-друге, щоб не винаходити велосипед, якщо вже існує готове рішення, яке відмінно відповідає потребам клієнтів. Поєднуючи цей досвід із власною унікальністю, ми створювали нове. Нашим головним пріоритетом було зробити користувацький досвід кращим і запропонувати те, чого ще немає на ринку. Так і з’явився Alliance.

предоставлено пресс-службой

Як ви сказали, в Alliance зручний і зрозумілий інтерфейс, хоча функціонал орієнтований як на бізнес, так і на фізичних осіб. Як вам вдалося зробити дизайн таким інтуїтивним?

Це і є результат перших місяців роботи, коли формувалися команда та бачення продукту. Ми довго сперечалися, обговорювали різні підходи і врешті-решт створили той самий інтерфейс, який тепер бачать користувачі. Найважливіше – ми свідомо витрачали багато часу, щоб передбачити, як застосунок буде розвиватися в майбутньому, на роки вперед. І це був правильний підхід, адже сьогодні все виглядає гармонійно, і з часом, коли функціонал ще більше розшириться, інтерфейс залишиться інтуїтивним і зручним. Він не буде перевантаженим, а швидкість роботи залишиться на високому рівні.

Ми починали зі створення MVP-версії з базовим набором функцій, таких як одна картка та фінансова стрічка. Але ми розклали для себе архітектуру і дизайн застосунку на роки вперед. І поступово, з кожним оновленням, ми додавали нові продукти та можливості. Такий підхід також створює зацікавленість у користувачів: кожна нова функція приносить щось свіже, індивідуальне та корисне.

Як ви плануєте масштабувати функції і яких оновлень можна чекати найближчим часом?

Ми постійно розширюємо функціонал, щоб відповідати потребам клієнтів та ринку. Найближчим часом ми додамо ті функції, які вже стали «мастхевом» для користувачів.

Що мається на увазі під «мастхевом». Для фізичних осіб це можливість здійснювати комунальні платежі, обмін валюти, а також випуск цільових карток – безкоштовних, у різних валютах і з дуже привабливими тарифами. Такі картки можна універсально використовувати для власних потреб, отримання зарплати чи соціальних виплат.

Для фізосіб також буде доступний новий унікальний продукт BNPL (Buy Now, Pay Later) – це оплата частинами, що дає змогу розбивати покупки на зручні платежі, даючи більше фінансової свободи та гнучкості. І окремо варто згадати про реферальну програму для фізосіб. Ми готуємо її другий запуск, попередній досвід дав нам багато важливих уроків.

Для бізнес-клієнтів ми плануємо додати бізнес-кредити, депозитні програми та валютообмінні операції, які мають велику актуальність. Також для бізнесу буде додаватися функціонал керування зарплатними проєктами та оформлення гарантій. Ми також працюємо над впровадженням матриці повноважень, яку з нетерпінням чекають наші користувачі-підприємці.

Як би ви описали бачення майбутнього для застосунку Alliance на найближчі роки з огляду на глобальні тренди?

Ми постійно стежимо за глобальними ринковими трендами та технологіями, які набувають популярності в міжнародному fintech-секторі. Водночас ми розуміємо, що наш український ринок має свою специфіку – не всі світові рішення одразу підходять для імплементації в нашій країні. І навпаки, інновації, що добре працюють в Україні, не завжди можуть безболісно інтегруватися в світову економіку.

Наш підхід передбачає комплексну роботу: ми аналізуємо досвід ринкових лідерів у глобальному контексті, але головний акцент робимо на потребах наших клієнтів.

Зворотний звʼязок – це наш найважливіший інструмент для вдосконалення продуктів. Жоден тренд не скаже так точно, що саме треба додати або покращити, як це може зробити наш клієнт. Тому один із наших головних принципів – спочатку почути користувачів, а потім уже адаптувати продукт під їхні потреби, поєднуючи це з найкращими світовими технологічними інноваціями.

Встановити та протестувати застосунок Alliance та його функціонал можна за посиланнями: App Store або Google Play. Більше новин та анонсів оновлень про застосунок публікуються в Telegram-каналі Alliance, на сайті та офіційних сторінках банку в соціальних мережах.