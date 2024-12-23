«Адвокація України – наша інвестиція в безпеку Європи», – Яна Барінова, керівниця проєктів з питань європейської політики та відносин із Україною ЕРСТЕ Фундації

Австрійська ЕРСТЕ Фундація виступає платформою для втілення ідей та інновацій, спрямованих на зміцнення демократії в Європі. Водночас вона відіграє важливу роль у глобальній адвокації України, створюючи освітні та культурні ініціативи, які сприяють євроінтеграції та підвищенню стійкості українського суспільства. Про ключові проєкти та їх значення для України розповідає Яна Барінова , керівниця проєктів з питань європейської політики та відносин із Україною ЕРСТЕ Фундації

Наразі в Україні працює багато міжнародних фондів. Що саме вирізняє ЕРСТЕ Фундацію?

Наша фундація – заклад зі значною інституційною памʼяттю і традиціями, яким понад 200 років. Від інших організацій ми відрізняємося тим, що у нас подвійна роль – основного акціонера фінансової Erste Group і філантропічної фундації, яка прагне служити загальному благу. Тобто тоді як банк інвестує в економіку, фонд вкладає частину своїх дивідендів у громади регіонів, де працює.

Які пріоритети вашої роботи у Центральній і Східній Європі?

Наші ключові напрями включають підтримку незалежних медіа як важливого показника здоров’я суспільства та прихильності до демократичних цінностей. Ми ініціювали та підтримуємо низку масштабних проєктів, пов’язаних із медіа та журналістикою в усій Європі. Ось лише декілька з них: Pluralis, Media Forward Fund та Reporting Democracy.

Як частина фінансової екосистеми Erste Group ми також зосереджуємося на фінансовій грамотності, соціальному банкінгу та доступі до фінансових послуг незалежно від гендера чи національності. Окремий пріоритет – розвиток громадянського суспільства та прав людини. Програма NGO Academy допомагає посилювати управлінський потенціал громадських організацій регіону. Ще один важливий напрям – підтримка інтеграції України в європейську спільноту через проєкти блоку Europe&Democracy.

Яке місце займає Україна у довгостроковій стратегії фонду?

З початком війни ЕРСТЕ Фундація створила окремий український напрям, який я координую. В перший рік роботи ми були зосереджені на допомозі, для якої виділили €1 млн. Нині ми працюємо над довгостроковими ініціативами, інтегруючи найкращі практики фундації та адаптуючи їх до українських реалій. У нашому портфелі 10 проєктів, більшість із яких мають перспективу три–п’ять років. Проте ми залишаємося гнучкими: наприклад, терміново підтримали Національний павільйон України на Венеційській бієнале, розуміючи його значення для іміджу країни.

Серед довгострокових ініціатив – Kyiv Media School, запущена разом із Media Development Foundation. Наш внесок допоміг створити команду, сайт, логотип і розробити сім навчальних курсів. Інший приклад – Next Visionaries з Internews, орієнтований на молодих лідерів (21–27 років), які працюють над ідеями для відновлення України. Усі проєкти безкоштовні, а набір учасників проводиться через відкритий конкурс.

Ми прагнемо створювати нові інституції, підтримувати локальні організації, стимулювати соціальну динаміку та розвивати українське громадянське суспільство.

Як обирають і реалізують проєкти в ЕРСТЕ Фундації?

Ключовий критерій – актуальність. Усі проєкти проходять відкритий конкурс і кілька етапів оцінки за впливом, результатами та якістю виконання. Рішення приймаються колегіально. ЕРСТЕ Фундація виступає не лише грантодавцем, а й співзасновником, супроводжуючи процеси, залучаючи експертів і підсилюючи місцевих партнерів.

ЕРСТЕ Фундація

Хто ваші партнери?

Це неурядові, некомерційні організації, які ретельно верифікуються. Ми аналізуємо статутні документи, аудиторські звіти, постійно підтримуємо зв’язок із партнерами щодо фінансів, комунікацій і залучення стейкхолдерів.

Деякі ініціативи реалізуються у співпраці з різними державними структурами та органами. Зокрема, ми співпрацюємо з Офісом віцепрем’єрки з євроінтеграції, Міністерством культури та стратегічних комунікацій, а також з органами місцевого самоврядування. Така взаємодія дає змогу забезпечити актуальність наших проєктів, сприяти їх ефективній реалізації та підтримувати відкритий діалог між громадянським суспільством і державними інституціями.

Чому адвокація України – один із ключових напрямів роботи фонду?

Це свідомий вибір та інвестиція в безпеку Європи. Підтримка України має бути довгостроковою, системною і послідовною. Наша адвокація – це більше, ніж фінансова допомога.

Ми будуємо партнерства, привертаємо міжнародну увагу й обʼєднуємо зусилля з іншими фондами, як-от Robert Bosch Foundation, Porticus, Open Society Foundations чи Global Giving. Мета – синхронізувати дії, ділитися досвідом і підтримувати громадянське суспільство України.

Також ми слугуємо своєрідним мегафоном, у який нагадуємо про важливість збереження фінансування й залучення міжнародної експертизи для українських партнерів. Для мене адвокація – це щоденна праця: конференції, зустрічі, розмови про потреби й досягнення України.

ЕРСТЕ Фундація

Чому підтримка громадянського суспільства є пріоритетом для ЕРСТЕ Фундації?

Сильне громадянське суспільство – основа стійкості держави, і ми прагнемо допомогти українським активістам ставати ефективнішими та стійкими в умовах великої війни. У співпраці з австрійською NGO Academy ми розробили окрему нову програму, спрямовану на посилення організаційної спроможності українських НКО. Вона дає активістам необхідні знання та навички для роботи з міжнародними стейкхолдерами й донорами, допомагаючи реалізовувати їхні ініціативи. У жовтні завершився перший пілотний проєкт за участі 25 представників ветеранського руху, жіночого лідерства, культури та захисту довкілля. Завдяки міжсекторному обміну досвідом учасники вийшли за межі своїх «бульбашок» і знайшли нові ідеї. Окрім того, програма охоплює важливі такі аспекти, як: побудова відносин зі стейкхолдерами, фандрейзинг, взаємодія з державними структурами та розвиток стійкості. У результаті ми обʼєднуємо людей, які є агентами змін у своїх громадах і сприяють відновленню країни та формуванню нового суспільства. Головна цінність програми – створення спільноти.

Це важливо, бо саме в таких спільнотах люди знаходять підтримку, долаючи труднощі та рухаючись вперед. Це стало основою програми для молодих лідерів Next Visionaries, орієнтованої на тих, хто має чіткі цілі, але зберігає відкритість і допитливість. У пілотному проєкті програми ми зосередилися на трьох аспектах: цінностях і лідерстві, державній політиці, євроінтеграції та інноваціях. Протягом року учасники навчаються, працюють у командах, спілкуються з експертами та відвідують міжнародні організації. Віримо, що вони стануть частиною сильної спільноти, яка надихатиме їх на шляху до змін в Україні.

Яна Барінова, керівниця проєктів з питань європейської політики та відносин із Україною ЕРСТЕ Фундації

Як ЕРСТЕ Фундація підтримує євроінтеграцію через проєкти відбудови культурної спадщини України?

Ми прагнемо сприяти довгостроковому розвитку України через проєкти з відновлення культурної спадщини. Один із них – мобільна освітня програма з управління спадщиною, де ми вивчали досвід відновлення в Хорватії, де старі фортеці були перетворені на культурні об’єкти. Українські фахівці, артменеджери та держслужбовці побачили це під час нашого навчального туру. Програма Culture Heritage Management Professionals навчає знаходити консенсус між різними стейкхолдерами та інтегрувати культурну спадщину в сучасне життя міст.

Чому розвиток медіа став важливим напрямом для ЕРСТЕ Фундації?

У часи гібридної війни підтримка медіа є критично важливою. Ми допомагаємо журналістам долати виклики, з якими стикається українська медіасфера, і надаємо їм нові знання. У Kyiv Media School ми пропонуємо, зокрема, курс «Журналістика травми», що допомагає висвітлювати важкі теми війни, та курс для медіаменеджерів, що допомагає адаптувати операційні моделі у кризових умовах.

Що для вас є найбільшим викликом у роботі в ЕРСТЕ Фундації?

Інтеграція в міжнародну організацію стала великим викликом, який вимагає гнучкості та здатності до змін. Наразі моє головне завдання – знаходити консенсус між міжнародними партнерами і забезпечувати відповідність програм потребам України.

Я вдячна, що маю можливість реалізовувати ініціативи, які підтримують нашу країну.

Яна Барінова

Які плани в ЕРСТЕ Фундації в Україні?

ЕРСТЕ Фундація має чітке бачення подальшого розвитку програм в Україні. Наш бюджет захищений на три наступні роки, що дає нам змогу реалізовувати більше проєктів. Зараз у нас 10 ключових проєктів, але я мрійниця, тому бачу великий потенціал для їх розширення. Наприклад, організація навчальних поїздок. Ці заходи не лише сприяють підвищенню професійного рівня учасників, але й надають їм емоційну підтримку та допомагають відновити сили. Зокрема, минулого року ми підтримали Київську бієнале, яка через війну відбулася у Відні. Це лише один із наших внесків у підтримку українського суспільства сьогодні та його розвиток у майбутньому.