«Лідерство – це не про брати, а про віддавати. Воно означає не командувати, а служити людям», – Алессандро Дзанеллі, CEO Nestlé в Україні та Південно-Східній Європі

Що є сьогодні фундаментом ефективного управління? Турбулентні часи вимагають від СЕО компаній проривних ідей разом зі здатністю підтримувати команди. На форумі «Саміт СЕО» від Forbes Ukraine, що відбувся 1 листопада цього року, CEO Nestlé в Україні та Південно-Східній Європі Алессандро Дзанеллі поділився власним рецептом побудови сильних команд.

Три ключові якості лідера

По-перше, це вміння вести за собою команду, маючи чітку мету. Лідеру потрібно знайти способи, як обʼєднати людей навколо себе та мотивувати їх на досягнення цієї мети. Як корпорація, ми маємо глобальну місію розкривати цінність харчових продуктів та підвищувати якість життя людей. Коли почалося повномасштабне вторгнення, ми не відступили від неї, проте, розуміючи, що в Україні цього недостатньо, ми адаптували нашу місію. Ми як бізнес хочемо бути силою, що захищає наших працівників і дає їм можливість працювати, а також силою, що підтримує суспільство. Я переконаний: вести бізнесі в Україні сьогодні означає зробити свій внесок у її перемогу. У Nestlé в Україні працює 5500 співробітників, ми маємо три фабрики і скоро відкриємо нову, четверту. Такий масштаб вимагає сильної коаліції лідерів, які дивляться в одному напрямі. Тільки завдяки вмінню лідера обʼєднати людей заради спільної мети можна рухатися далі і розвиватись.

це вміння вести за собою команду, маючи чітку мету. Лідеру потрібно знайти способи, як обʼєднати людей навколо себе та мотивувати їх на досягнення цієї мети. Як корпорація, ми маємо глобальну місію розкривати цінність харчових продуктів та підвищувати якість життя людей. Коли почалося повномасштабне вторгнення, ми не відступили від неї, проте, розуміючи, що в Україні цього недостатньо, ми адаптували нашу місію. Ми як бізнес хочемо бути силою, що захищає наших працівників і дає їм можливість працювати, а також силою, що підтримує суспільство. Я переконаний: вести бізнесі в Україні сьогодні означає зробити свій внесок у її перемогу. У Nestlé в Україні працює 5500 співробітників, ми маємо три фабрики і скоро відкриємо нову, четверту. Такий масштаб вимагає сильної коаліції лідерів, які дивляться в одному напрямі. Тільки завдяки вмінню лідера обʼєднати людей заради спільної мети можна рухатися далі і розвиватись. По-друге, лідер має викликати довіру, бути надійним, щирим, справжнім. Кожне його рішення, кожен крок чи слово постійно перебувають під пильною увагою. Тому дуже важливо бути послідовним у своїх діях, відчувати звʼязок із командою ментально і бути присутнім фізично – все це і створює довіру. Питання, чи залишатись в Україні під час війни, для мене навіть не стояло: я був тут і до війни, і зараз. Це викликає довіру у працівників до топменеджменту, мотивує та обʼєднує їх. Адже лідерство означає не брати, а віддавати. Лідер має не командувати, а служити людям. Для цього лідерам необхідно безперервно інвестувати в людей, розвивати їх. Я бачу багато керівників, які інвестують у власний імідж та намагаються створити враження про себе як про сильного лідера, проте я надаю перевагу лідерам, які інвестують у своїх людей, щоб зміцнити їхню впевненість у собі. Тільки так люди демонструватимуть фантастичні результати.

лідер має викликати довіру, бути надійним, щирим, справжнім. Кожне його рішення, кожен крок чи слово постійно перебувають під пильною увагою. Тому дуже важливо бути послідовним у своїх діях, відчувати звʼязок із командою ментально і бути присутнім фізично – все це і створює довіру. Питання, чи залишатись в Україні під час війни, для мене навіть не стояло: я був тут і до війни, і зараз. Це викликає довіру у працівників до топменеджменту, мотивує та обʼєднує їх. Адже лідерство означає не брати, а віддавати. Лідер має не командувати, а служити людям. Для цього лідерам необхідно безперервно інвестувати в людей, розвивати їх. Я бачу багато керівників, які інвестують у власний імідж та намагаються створити враження про себе як про сильного лідера, проте я надаю перевагу лідерам, які інвестують у своїх людей, щоб зміцнити їхню впевненість у собі. Тільки так люди демонструватимуть фантастичні результати. По-третє, лідеру завжди потрібно бути на крок попереду, що означає вміти передбачати, володіти ситуацією і бути готовим швидко приймати рішення. Це дозволить побудувати стійкість у команді. Наразі ми опановуємо це в нашій команді в Україні, проте самої лише стійкості недостатньо. Адаптивність і креативність у пошуку рішень є критично важливими. Одного разу легендарного нідерландського футболіста Йохана Кройфа запитали, як йому вдається бути швидшим за всіх на полі, а він відповів: «Я не швидший. Просто, передбачаючи напрям мʼяча, я починаю рухатись у той бік раніше за всіх». Я вважаю це неймовірно важливим – стежити за ситуацією і бути на крок попереду.

Про важливість комунікації

Комунікація має вирішальне значення, адже спілкуватися потрібно постійно. Іноді ми боїмося говорити на одну й ту саму тему кілька разів, хоча саме повторення є критично важливим.

На мою думку, інвестувати варто у кожну форму комунікації – письмову, усну, в особисті зустрічі чи конференції, адже люди сприймають інформацію по-різному. Комунікація має доносити мету, місію компанії.

Мені завжди цікаво запитати колег, про що вони говорять удома, що саме змушує їх пишатися тим, що вони працюють у Nestlé. І ще жодного разу я не почув у відповідь, що це зростання бізнесу. Люди пишаються тим, що ми робимо. Найбільше співробітники цінують ставлення в компанії один до одного, наші цінності і спільну мету.

Алессандро Дзанеллі, CEO Nestlé в Україні та Південно-Східній Європі Фото Сергей Пириев для Forbes Ukraine

Особливо потужним є спілкування сам на сам, адже воно створює довіру. Я завжди починаю із запитань на кшталт «Яка твоя суперсила сьогодні? Які твої відчуття з цього приводу?». Я намагаюся почати розмову з обговорення сильного боку людини. Сьогодні всі ми живемо в ситуації, коли психічне здоровʼя і душевна рівновага є настільки ж важливими, як і фізичне здоров’я, тож я раджу допомагати та підтримувати людей. У розмовах віч-на-віч мій принцип – менше засуджуй, більше допомагай.