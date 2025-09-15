Нова економіка взаємопідтримки: як жіноче лідерство формує бізнес-екосистему майбутнього

Відновлення української економіки потребує нових підходів і нових драйверів зростання. Одним із них стає жіноче підприємництво та лідерство. Спільноти, побудовані на взаємній підтримці та обміні досвідом, сьогодні перетворюються на платформи, здатні не лише допомагати, а й створювати додану вартість для бізнесу та суспільства. Платформа «Перші Леді» демонструє, як горизонтальні зв’язки між жінками можуть виходити за межі традиційної мережевої підтримки і трансформуватися у масштабну бізнес-екосистему. Розповідаємо деталі.

Нова норма української економіки

За останніх три роки роль українських жінок у суспільстві суттєво змінилася. Вони дедалі активніше займають позиції у бізнесі та стають важливою частиною економічних процесів. За даними Мінекономіки, понад 40% малого та середнього бізнесу в Україні сьогодні очолюють жінки. У багатьох випадках вони беруть на себе відповідальність за фінансову стабільність родини, створюючи нові проєкти, стартапи та локальні ініціативи.

У 2025 році для посилення цього руху була заснована спільнота «Перші Леді». Її завдання – підтримувати учасниць у професійному та особистісному розвитку, надавати практичні інструменти для зростання та об’єднувати підприємницькі зусилля у спільну платформу для майбутнього економіки.

Чому бізнес, заснований жінками, сьогодні у фокусі

Глобальні дослідження (McKinsey, BCG) доводять: компанії з високим відсотком жінок у керівництві на 20–25% показують вищу прибутковість. Річ у тім, що більша гендерна різноманітність у керівництві сприяє кращим фінансовим результатам. Зокрема, залучення жінок до управління підсилює командну роботу, сталість і креативність.

Для України ця тенденція набуває особливого значення.

Війна переформатувала економіку. Дедалі більше жінок беруть на себе підприємницьку роль, розвиваючи бізнеси та підтримуючи економіку у складний час.

Дедалі більше жінок беруть на себе підприємницьку роль, розвиваючи бізнеси та підтримуючи економіку у складний час. Глобалізація. Жінки, що мігрували, запускають бізнеси за кордоном, але з українським ДНК: від кав’ярень у Варшаві до IT-стартапів у Берліні.

Жінки, що мігрували, запускають бізнеси за кордоном, але з українським ДНК: від кав’ярень у Варшаві до IT-стартапів у Берліні. Соціальний вплив. Жінки частіше запускають бізнеси із соціальною складовою – освіта, екологія, допомога громадам.

Саме тому інвестиції в жіночі ініціативи – це не благодійність, а стратегічний ресурс економіки.

Про платформу «Перші Леді»

«Перші Леді» створено як середовище, де жіноче лідерство трансформується у конкретні бізнеси, партнерства та стартапи. Її основні елементи такі:

Бізнес-нетворкінг. Жінки можуть знайти партнерок, інвесторов або клієнток серед інших учасниць. Освітні продукти. Від базових курсів із фінансів до спеціалізованих програм для CEO та засновниць стартапів. Амбасадорська програма. Учасниці стають обличчям руху у своїх країнах, одночасно розвиваючи власні бренди. Внутрішня економіка LADIES. Це внутрішній токен, який можна заробити за активність у спільноті та витратити на освітні продукти чи доступ до закритих клубів. Менторство. Досвідчені підприємниці допомагають тим, хто тільки починає.

Таким чином, «Перші Леді» поступово перетворюються на економічну екосистему, яка може стати маркетплейсом ідей та можливостей.

Водночас учасниці стикаються з низкою викликів. В Україні, за даними Держстату, у 2023 році понад 30% жінок втратили роботу через війну. Малий бізнес бореться з проблемами логістики, нестачею фінансування та падінням купівельної спроможності. Додатковим викликом для жінок стає поєднання кількох ролей – підприємниці, мами та волонтерки, що часто призводить до вигорання.

За кордоном українки відкривають бізнеси у Польщі, Німеччині, Чехії, але зіштовхуються з бюрократією, мовним бар’єром і складністю залучення інвестицій. До цього додається феномен «подвійної ідентичності»: життя у новій країні поєднується з прагненням залишатися пов’язаними з Україною. Саме тому «Перші Леді» прагнуть стати містком між внутрішнім ринком та діаспорою.

Модель працює завдяки кільком ключовим ефектам. Масштаб: чим більше учасниць, тим вищою стає цінність мережі – наприклад, жінка з Києва може знайти партнерку в Парижі та відкрити новий ринок. Підтримка: психологічна й соціальна взаємодопомога зменшує ризики вигорання та підвищує стійкість бізнесів. Інновації: коли об’єднуються професіонали з різних сфер, народжуються нові продукти та бізнес-моделі.

Ми хочемо, щоб «Перші Леді» стали точкою входу для інвестицій у жіночі проєкти. Тут зароджуватимуться компанії, які працюватимуть на відновлення економіки України. Любляна Фенчак співзасновниця платформи

На глобальному рівні існує низка прикладів бізнес-спільнот, які об’єднують жінок і вже стали впливовими економічними гравцями. Серед них – Female Founders Alliance у США чи Global Women’s Network у Європі.

Українська платформа «Перші Леді» може стати аналогічним прикладом, адаптованим до наших реалій. В умовах війни та відбудови країни жінки активно беруть на себе підприємницьку та інвестиційну роль, формуючи середовище для нових проєктів і партнерств.

Майбутнє: глобальний маркетплейс

Засновниці платформи ставлять амбітні цілі:

залучити 1 000 000 українок у спільноту до 2027 року;

створити інвестиційний фонд для підтримки жіночих стартапів;

запустити глобальний маркетплейс «жіночих бізнесів з українським корінням».

Це може стати новим форматом економічної дипломатії: жінки просувають бренд України через підприємництво та співпрацю.

«Перші Леді» – це простір, де солідарність перетворюється на конкретні проєкти, а проєкти – на прибуткові компанії. Це проєкція того, який вигляд матиме економіка майбутнього України, що інтегрує інноваційність, глобальність і гендерну різноманітність.