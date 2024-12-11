Робота керівника – це пошук можливостей і оцінка ризиків. Тарас Джамалов, СЕО Lenovo в Україні, про роботу київського офісу глобальної компанії

«Я завжди займаюся тим, що дуже люблю, – каже Тарас Джамалов, СЕО Lenovo в Україні. – Близькі, щоправда, кажуть інше, мовляв, усе навпаки – я швидко і щиро захоплююсь тим, чим починаю займатись. Справді, я глибоко пірнаю у справу, над якою вирішую працювати, і ніколи не припиняю навчатися – особливо це стосується того, що можу одразу застосовувати на практиці. Навчання без практики – витрата часу». Він додає, що завжди ставить свою репутацію, амбіції і результати праці вище за фінансові інтереси: Тарас двічі переходив на роботу з меншою зарплатнею, бо в попередній компанії його амбіції випереджали амбіції роботодавця

Цьогоріч виповнюється 40 років, як компанія Lenovo успішно розвивається у світі, однією з перших задає технологічні тренди, розробляє і постачає розумні технології для кожного. Нині це глобальна компанія, яка працює на 180 ринках і має 35 виробничих майданчиків та 18 дослідницьких центрів по всьому світу. 97% менеджменту Lenovo – локальні кадри, що красномовно ілюструє орієнтованість компанії на інтереси місцевих ринків.

Тарас Джамалов, генеральний директор Lenovo в Україні, розповів про принципи керування компанією, про стратегію її розвитку, погляд на технології штучного інтелекту та їхні перспективи в Україні і світі.

Принципи успішного керівництва: довіряти і навчати

Вашу історію карʼєрного успіху можна назвати ідеальною – ви почали працювати продавцем-консультантом у магазині електроніки, а зараз очолюєте український офіс. Яке кредо і принципи допомогли вам у цьому?

Стосовно роботи мені пощастило в найголовнішому – я завжди займався тим, що люблю. Близькі, щоправда, кажуть інше, мовляв, усе навпаки – я швидко і щиро захоплююсь тим, чим починаю займатись. Не сперечаюсь. Я дійсно максимально глибоко пірнаю у справу, над якою вирішую працювати. Також ніколи не припиняю навчатися, особливо це стосується того, що можу одразу застосовувати на практиці. Маю переконання, що навчання без практики – марна витрата часу. І третє – я завжди ставив свою репутацію, амбіції і результати роботи вище за свої фінансові інтереси. Це красномовно підтверджують два випадки, коли я переходив на роботу із суттєво меншою зарплатнею лише через те, що в попередній компанії мої амбіції випереджали амбіції роботодавця.

Які професійні виклики, зокрема на тлі повномасштабної війни в Україні, стали важливим досвідом у вашій кар’єрі?

Два колосальні виклики останніх чотирьох років дали мені досвід, який неможливо отримати з теорії або навчання.

Пандемія коронавірусу змусила бізнес усього світу шукати шляхи ефективного розвитку через дистанційну роботу. Я швидко переконався, що віддалена робота призводить до погіршення комунікації між співробітниками і їхнього вигорання через неможливість відокремити роботу від особистого життя. Тоді ми доклали багато зусиль, щоб якнайшвидше відкрити офіс для працівників – це сталося наприкінці травня 2020 року. Різниця в ефективності порівняно з конкурентами стала очевидна одразу, і ми покращили майже всі бізнес-показники.

Крім того, на початку карантину більшість компаній звільнили своїх промоутерів. Ми ж переорієнтували цих фахівців на роботу з контролю контенту й доступності наших товарів в інтернет-магазинах. Результат не змусив себе довго чекати – ми отримали зростання в онлайн-продажах. Гібридну модель для промоутерів ми використовуємо донині.

У лютому 2022-го на нас чекав ще один величезний виклик, помножений на фізичну небезпеку. Та ми були підготовлені.

Велика частина моєї роботи як керівника – це пошук можливостей і оцінка ризиків.

Тож ми підготувалися, і ця підготовка неабияк нам допомогла. Вранці 24 лютого я відкрив відповідний чекліст і старанно й послідовно виконував разом із командою заплановані кроки: зв’язок – безпека – статус вантажів – партнери – сервісна підтримка. А вже на початку літа ми почали відновлювати всі ланки бізнесу й одними з перших поновили постачання товарів українським дистриб’юторам. Так ми не лише зміцнили наші лідерські позиції, а й зайняли частку понад 50% ринку за деякими категоріями товарів.

Якими принципами ви керуєтеся у роботі, щоб забезпечити успішний розвиток Lenovo в Україні?

Я сформулював для себе чотири принципи і певен, що вони однаково успішно працюють у будь-якому бізнесі.

Співробітників потрібно набирати, зважаючи на їхні характери й переконання, оминаючи тих, хто приходить виключно за грошима. Краще юний спеціаліст, чиї цінності збігаються з філософією компанії, ніж байдужий професіонал, якому потрібна тільки зарплата. Делегування повноважень і свобода у вирішенні питань. Кожному співробітнику треба забезпечити повноту ресурсів і повноважень для ухвалення рішень. У команді не має бути монополії на інформацію та непорушної ієрархії. Постійне навчання. Річні цикли навчання для кожного співробітника – невід’ємна частина культури нашої компанії. Щойно фахівці опанували нові знання, як одразу обирають нову зону розвитку і вчаться знову. Prioritize Company First. Персональні інтереси керівника, співробітника чи відділу не можуть переважити інтереси компанії.

Що мотивує вас у роботі? Що порадите українським СЕО для плекання особистої мотивації?

Понад усе мотивує команда. Коли я бачу, як натхненно вони працюють, то не можу бодай подумати про те, щоб працювати не викладаючись на 100%. Тож перша порада: оточуйте себе співробітниками, партнерами і клієнтами, які мотивують своїм прикладом.

Друга порада: займайтеся спортом. Це підвищує активність головного мозку і напрочуд ефективно впливає на особисту мотивацію.

Тарас Джамалов, генеральний директор Lenovo в Україні

Дорожня карта Lenovo в Україні: ШІ, освіта, грантові програми

Компанії Lenovo 40 років. Які етапи у її зростанні вплинули на стратегію бізнесу Lenovo в Україні?

Саме українське представництво стало першим міжнародним офісом, відкритим з нуля в 2009-му. Тоді офіси в інших країнах перейшли до нас разом із купівлею компанії IBM PC. На прикладі команди Lenovo в Києві ми викристалізовували багато процесів і правил, які зараз впроваджуються у всьому світі. Ми пройшли всі етапи, які проходить компанія, що починає з нуля: від боротьби за впізнаваність до лідерства в більшості товарних груп, якими займаємося.

Ключовим етапом, який визначає нашу стратегію нині, став перехід від фокусування на роботі з ритейл-компаніями до фокусу на роботі безпосередньо з кінцевим споживачем. Цьому підпорядковані усі наші цілі та інструменти роботи.

Немало компаній не доходять до цього етапу через нерозуміння важливості такого якісного стрибка або через розуміння його складності.

Як цінності Lenovo відображаються у вашій стратегії на українському ринку зараз?

Ми ставимо людину в центр усіх технологій, які розглядаємо як доповнення до основного людського інтелекту, таланту і здібностей. Та не забуваємо про відповідальність перед соціумом – це покладено в основу стратегії компанії в рамках ідеї «думай глобально – дій локально».

Розкажіть детальніше про відповідальність – що маєте на увазі?

Гарний приклад локального продовження глобальної соціальної відповідальності Lenovo є запуск у 2022 році навчально-грантової програми для підприємців THINK ON. Ukraine. Вона стала каталізатором розвитку і підтримки бізнесу саме там, де це було потрібно і коли це було потрібно. Ініціатива набула популярності, і великий український бізнес почав запускати масштабні грантові програми для малого і середнього бізнесу, це дуже нас тішить.

Також ми приділяємо велику увагу розповсюдженню позитивного досвіду Lenovo з однієї країни на інші – часто обмінюємося ідеями та досвідом із колегами з Європи, Азії, Північної та Південної Америки.

Для адаптації старшого покоління до сучасних технологій Lenovo зібрала у Швеції першу в світі кіберспортивну команду старших гравців Silver Snipers. Надихнувшись прикладом колег, за підтримки фонду «Життєлюб», ми зібрали першу в Україні кіберспортивну команду з CS:GO Ageless Shooters віком 55+. Для розвитку українського кіберспортивного ком’юніті ми організовуємо власні турніри і підтримуємо турніри партнерів, як-от LEGION Національна Ліга України від UPEA з призовим фондом у 1,6 млн грн.

Також компанія підтримує освітні ініціативи і проєкти, спрямовані на розвиток штучного інтелекту. Lenovo уже впроваджує інновації за допомогою ШІ для прогнозування серцевих аритмій для пацієнтів у Бразилії, збереження тисячолітньої спадщини у Китаї, адаптації навчальних програм спеціальної освіти у Великій Британії. Для користувачів в Україні перевага використання ШІ у повсякденному житті ще не досить зрозуміла, тому ми допомагаємо українцям адаптуватися до його ефективного використання.

Які напрямки розвитку стануть ключовими для Lenovo Україна у найближчі роки з огляду на зміни ринку і потреби споживачів?

Цьогоріч технологічна індустрія відчула бум ШІ. Lenovo презентували девайси AI PC, керовані штучним інтелектом, які є стрибком у наданні високоперсоналізованої і захищеної взаємодії з нейромережами. ШІ – це майбутнє усіх персональних комп’ютерів, та в суспільстві виникають побоювання, повʼязані з цими можливостями, які потребують вирішення. Для цього Lenovo створила Комітет з відповідального ШІ і зобовʼязалася дотримуватися «Рекомендацій ЮНЕСКО щодо етики штучного інтелекту».

Також бачимо великий попит на ігрові ноутбуки, бо все більше прикладних задач потребує наявності виділеної відеокарти. Зараз українці відповідальніше ставляться до купівлі ПК, розуміючи, що він надовго стане основним робочим інструментом. Тож покупці хочуть бачити в компʼютері всю повноту функціоналу і купують найпотужніший із тих, які можуть собі дозволити. Відтак ми будемо й надалі оперативно задовольняти цей попит.