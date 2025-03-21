Жіноча Ділова Палата України: простір для підтримки, навчання та розвитку

В умовах повномасштабної війни український бізнес долає безпрецедентні виклики, а підприємці продовжують адаптуватися до нових реалій, розвивати компанії, зберігати робочі місця та впроваджувати інноваційні підходи. Незважаючи на складні умови, бізнес шукає нові можливості для розвитку та підтримки економіки. За даними Держстату, станом на 1 листопада 2024 року в Україні налічується майже 236 000 підприємств, очолюваних жінками. Це 36,2% від загальної кількості компаній, і цей показник продовжує зростати – у 2023 році він становив 35,2%. Найбільше жінок займають керівні позиції у сферах, які традиційно вимагають соціальної залученості: освіта, культура, охорона здоровʼя та соціальні послуги.

Які можливості сьогодні відкриваються перед жінками-підприємницями? Про це у своїй колонці розповідає Наталя Карпенчук-Конопацька – президентка Жіночої Ділової Палати України, віце-президентка з питань міжнародної співпраці Львівської Торгово-промислової палати. Вона розкриває вектори роботи Жіночої Ділової Палати України та ключові ініціативи, спрямовані на підтримку підприємниць.

Фокус на розвитку

Жіноча Ділова Палата України є організацією, що займається розвитком жіночого підприємництва та сприяє зміцненню лідерських позицій жінок у бізнесі. Наша місія полягає у створенні простору для професійного розвитку, обміну досвідом і побудови ефективних бізнес-звʼязків. Жіноча Ділова Палата України об’єднує представниць різних галузей економіки, освіти, культури, допомагаючи їм отримувати належні знання, доступ до фінансових ресурсів і нові можливості для зростання. Завдяки 22 галузевим комітетам ЖДПУ охоплює всі ключові напрями діяльності жінок у підприємництві та виступає ефективним майданчиком для співпраці з органами місцевого самоврядування та міжнародними партнерами.

Сьогодні, в умовах складної економічної ситуації, ми зосереджуємо зусилля на розширенні економічних можливостей жінок.

Це досягається через організацію навчальних програм, тренінгів і майстер-класів, які проводять провідні бізнес-тренери України: Юлія Юдіна, коуч, засновниця навчальної платформи при ЖДПУ, менторка освітнього проєкту «Колайдер», Ірина Сенюта, професорка, докторка юридичних наук, адвокатка, керуюча партнерка АО «МедЛекс», Владислав Хвостенко, голова Центру залучення інвестицій, СЕО «Атілог», Михайло Непран, перший віце-президент Торгово-промислової палати України, Ярослава Сорокопуд, соціальна психологиня, голова Гендерного центру ім. Наталії Кобринської.

Окрім цього, Палата забезпечує доступ до бізнес-візитів на провідні українські підприємства, що дає учасницям можливість безпосередньо знайомитися з роботою успішних компаній, переймати передові бізнес-практики й адаптувати їх до власної діяльності. Протягом останніх місяців учасниці ЖДПУ мали нагоду відвідати заклади мережі Gazda Group, щоб дізнатися про особливості управління ресторанним бізнесом, мережу італійських ресторанів BUDZZINI, яка поділилася досвідом створення автентичної атмосфери й ефективної маркетингової стратегії, а також Клініку стоматології «Ролекса», де обговорювали стандарти медичного сервісу та ведення приватної практики. Додатково підприємниці відвідали Студію краси «SchaslyvaЯ», яка розкрила секрети успіху у сфері beauty-бізнесу.

Особливу увагу організація приділяє розвитку лідерських навичок, а також психологічній підтримці, яка стала надзвичайно важливою в умовах війни та кризи.

Розуміючи виклики, з якими стикаються підприємниці, ЖДПУ системно впроваджує навчальні програми, спрямовані на подолання стресу, збереження психологічної рівноваги та посилення внутрішньої стійкості. З 2022 по 2025 рік проведено понад 50 навчальних тренінгів для жінок-підприємниць з різних регіонів України. Зокрема, учасниці мали можливість опанувати «Психологічні практики подолання страхів», навчитися технікам входження у ресурсний стан та ефективним методам протидії стресу. Окрім цього, ЖДПУ організувала спеціалізовану програму для працівників сфери охорони здоров’я Рівненщини, яка включала серію тренінгів, спрямованих на подолання професійного вигорання та управління стресом у кризових умовах. Ще одним важливим напрямом роботи стала серія тренінгів у різних регіонах України на тему «Психологія комунікації з військовими, ветеранами, полоненими та членами їхніх родин». Навчання було організоване для працівників органів місцевого самоврядування та проводилося під керівництвом експертки Юлії Юдіної.

Одним із ключових напрямів діяльності є допомога у залученні грантового фінансування для підтримки жіночих бізнес-ініціатив.

Лише за останні роки ЖДПУ організувала понад 180 масштабних заходів і навчальних програм, присвячених цій темі. Значним досягненням є діяльність Шкіл підприємництва, які успішно працюють у різних регіонах України. Завдяки цій ініціативі близько 4500 жінок отримали можливість навчатися, адаптувати свої бізнеси до нових умов або започаткувати власну справу, використовуючи грантову підтримку. Серед учасниць цих програм – жінки, які були змушені релокувати бізнес, внутрішньо переміщені особи, а також ті, хто вирішив кардинально змінити сферу діяльності.

ЖДПУ виступає не лише як освітня платформа, а й як потужна мережа контактів, що допомагає підприємцям знаходити нових партнерів та клієнтів як в Україні, так і за її межами. Важливим напрямом роботи є сприяння виходу бізнесу на міжнародні ринки через бізнес-місії, участь у спеціалізованих виставках, форумах і конгресах. ЖДПУ регулярно організовує ділові поїздки, які допомагають українським підприємницям налагоджувати міжнародні зв’язки та залучати нові можливості для розвитку бізнесу. З останніх ініціатив: Делегація жінок-підприємниць на European Economic Congress; серія бізнес-зустрічей у Польсько-Українській Палаті, Варшава, делегація на бізнес-зустрічі з польськими підприємницями та жіночими організаціями міста Жешува. Організація активно співпрацює з посольствами, міжнародними фондами й інвесторами, що відкриває перед українськими підприємцями нові перспективи для зростання та залучення капіталу.