Apartel Skhidnytsya став найкращим оздоровчим курортом Європи 2025 року за версією World Luxury Hotel Awards

Український п’ятизірковий готель Apartel Skhidnytsya, що на Львівщині, здобув перемогу у міжнародній премії World Luxury Hotel Awards* у категорії Luxury Wellness Resort in Europe 2025*. Розповідаємо деталі.

У голосуванні щорічно беруть участь понад 300 000 експертів туристичної індустрії, тревел-блогерів та гостей готелів з усього світу. Серед переможців цьогорічної премії також готелі мереж Hyatt, Hilton, InterContinental та інші.

На території курорту Apartel Skhidnytsya, що відкрився у 2024 році, розташовано 269 апартаментів і 12 котеджів, wellness-центр із басейнами та саунами і сучасний медичний центр.

Особливістю Apartel Skhidnytsya є інфініті-басейн із панорамою на Карпати, який працює цілий рік та влітку створює ефект «моря в горах». Кожна з саун має індивідуальний дизайн, температурний режим та стиль. Також на території є соляна та снігові кімнати, дикий басейн із водоспадом та японські бочки офуро.

Василь Крулько, співзасновник мережі Apartel Resorts Ця нагорода – промоція України та українського сервісу за кордоном. Доказ того, що наша країна може конкурувати з найкращими європейськими курортами. Відтепер ми ще й маємо офіційне підтвердження цього від міжнародних експертів. Думаю, коли після війни європейці обиратимуть, куди поїхати відпочивати, статус найкращого wellness-курорту Європи стане вагомим аргументом на користь України та нашого готелю зокрема.

World Luxury Hotel Awards проводиться з 2006 року і є авторитетною премією у сфері гостинності. Конкурс охоплює понад 100 категорій і оцінює стандарти сервісу, якість послуг та загальний досвід гостей на основі голосування міжнародних експертів.

Раніше переможцями премії World Luxury Hotel Awards уже ставали такі українські готелі, як 11 Mirrors (Київ) та Emily Resort (Львівщина).

* Світова премія розкішних готелів.

* «Найкращий європейський оздоровчий курорт – 2025».