Apartel Skhidnytsya: всесезонна розкіш у серці Карпат

У 2024 році в Східниці відкрився п’ятизірковий комплекс Apartel Skhidnytsya Wellness Resort. Це проєкт із розвиненою інфраструктурою, який об’єднав wellness-відпочинок, медичні послуги, гастрономію та простір для подій. Які можливості він пропонує гостям – розповідаємо далі.

Комплекс вирізняється інфраструктурою: передбачено 269 апартаментів і 12 котеджів, Wellness Center із басейнами, саунами та зонами релаксу, медичний центр біохакінгу з сучасними методиками: від діагностики сну до дослідження мікробіому, Infinity Pool із панорамою гір, три ресторани вишуканої кухні та дитячий клуб. Для дітей тут передбачено більше, ніж розваги: протягом року в Apartel Skhidnytsya працює сезонний табір, який поєднує відпочинок із розвитком і робить перебування маленьких гостей захопливим.

Наразі завершується друга черга будівництва з додатковою інфраструктурою. Анонсовано третю чергу з 60 просторими котеджами підвищеного комфорту. Також триває зведення великого івент-холу з рестораном української кухні – як відповідь на зростаючий запит ринку MICE.

Попереду – відкриття цілорічного аквакомплексу з термальними басейнами. Це новий формат для курорту, який зробить його актуальним у будь-яку пору року.

П’ятизірковий рівень комплексу визначається не лише інфраструктурою. Запуск готелю супроводжувався викликами, але саме вони стали підґрунтям для формування сильної команди. Тут запровадили навчальні програми, систему менторства та стандарти сервісу, які забезпечують стабільність і якість обслуговування навіть у періоди пікового навантаження. Ще однією відмінністю є персональний менеджер, який допомагає перетворити відпочинок у Apartel Skhidnytsya на гармонійний і цілісний досвід. Для гостей це означає просте й важливе: сервіс, що витримує випробування і відповідає міжнародним стандартам.

Окремий вимір готелю – культурний. З перших місяців роботи Apartel Skhidnytsya став осередком концертів, камерних вечорів і благодійних подій. Локація, де поруч із відпочинком збирають мільйони гривень на соціально важливі ініціативи, – це новий для Східниці формат, що зміцнює сприйняття не лише готелю, а й самого курорту.

Вплив видно і в цифрах. У 2024 році Східниця зібрала 3,65 млн грн туристичного збору проти 2,78 млн у 2023-му – зростання майже на третину. Для місцевої економіки це означає більше робочих місць, попит на транспорт і гастрономію, розвиток малого бізнесу.

Але ще важливіше те, що з’явився відпочинковий простір, який змінив сприйняття курорту: тепер Східниця асоціюється не лише з мінеральними джерелами, а й із сучасним п’ятизірковим відпочинком. Один проєкт здатен перезапустити образ цілої локації, якщо він має масштаб, зміст і резонанс.

Для гостей це означає доступ до середовища, де wellness-програми поєднані з медичними практиками, де діти мають власний простір, а дорослі отримують вибір між спокоєм Карпат, активним відновленням і вечірніми подіями. Це п’ятизірковий досвід, який знаходить відгук у різних аудиторій: від сімей до бізнес-груп.

Apartel Resorts – це мережа, що формує нову якість відпочинку на заході України. В Ужгороді працює сучасний чотиризірковий Apartel Uzhhorod Hotel & Spa – із просторими апартаментами для тривалого проживання та бізнес-відряджень, SPA-зоною, фітнес-залом, ресторанами Limoncello та Sake Lounge, конференц-залами.

У Шаяні серед закарпатських лісів і мінеральних джерел функціонує Apartel Shayan Eco Resort – еколокація з апартаментами та приватними віллами Villa Shayan, бальнео-SPA, чанами, відкритим басейном, дитячими зонами та альтанками для камерних подій.

Попереду – нові горизонти. Вже оголошено про відкриття Apartel Kosyno, п’ятизіркового комплексу на Закарпатті, який розширить присутність бренду та доповнить карту унікальних курортів мережі. Це ще один крок у формуванні сучасної туристичної інфраструктури України.

Кожна локація має власний характер і пропонує унікальний досвід, але всіх їх об’єднує спільне бачення – розвиток українського туризму у преміальному сегменті. Apartel – це мережа, що формує нову якість відпочинку в Україні та створює дестинації, куди хочеться повертатися.