Чому бізнесу стратегічно важливо співпрацювати зі школами

Ким ви мріяли стати в дитинстві та ким стали в реальності? Ми не можемо змінити свої минулі рішення, але можемо допомогти нашим дітям вже зараз свідомо визначати свій життєвий шлях. Під «ми» я маю на увазі батьків, учителів і майбутніх роботодавців. Поки одні українські компанії чекають, коли до них прийде молодий бакалавр із базовими професійними знаннями, інші починають шукати таланти й готувати для себе цінних працівників ще зі школи.

Навіщо це бізнесу

Не секрет, що світ переживає кризу на ринку праці майже в усіх галузях економіки. Війна тільки поглибила проблему. Мільйони дітей вже третій рік живуть за межами України й саме там бачать свій власний трек навчання та самореалізації. Їхнє повернення додому залежить від занадто великої кількості чинників. І на ці фактори ми спираємося, коли будуємо плани та стратегії.

Через брак кадрів триває боротьба за кожного спеціаліста. Університети і коледжі взаємодіють із роботодавцями, але вибір професії часто відбувається ще у школі. Саме там бізнес має можливість зацікавити дітей у якісному виборі майбутнього.

На мою думку, саме на цьому етапі взаємодія реального життя, бізнесу та освіти є найбільш своєчасною й доречною. Дітям необхідно зазирнути за лаштунки професійної діяльності, щоб перевірити свій вибір першої професії.

Освітні заклади не завжди можуть розкрити практичні нюанси різних спеціальностей, а бізнес має цю можливість. Прикладом цього є широко поширена за кордоном практика gap year. Випускники, перш ніж вступити до університету, можуть спробувати себе в обраній професії та переконатися у правильності свого вибору. Вони вступають до вишу вже з розумінням того, що саме знадобиться на роботі, та базовими професійними навичками.

Залучаючи школярів на стажування, бізнес не лише популяризує себе і ті спеціальності, в яких є потреба, але й отримує можливість знайти й підготувати перспективних майбутніх співробітників ще на етапі навчання. Також бізнес мотивує учнів навчатися, адже відкрите спілкування з компаніями наочно показує, як шкільні знання застосовуються у житті. Це формує більш усвідомлене ставлення до середньої освіти.

Діти починають накопичувати необхідні знання та навички, сприймаючи освіту як важливу частину свого карʼєрного шляху. Отже, після університету це вже не розгублені молоді люди, які не знають, для чого їм диплом, а цілеспрямовані фахівці, готові до роботи.

Українські підприємці можуть взаємодіяти з учнями та системою освіти в кількох форматах.

Стажування. Учні отримують можливість опинитися за лаштунками обраної професії, вчаться працювати в команді фахівців і дізнаються про роль кожного в досягненні загального результату.

Учні отримують можливість опинитися за лаштунками обраної професії, вчаться працювати в команді фахівців і дізнаються про роль кожного в досягненні загального результату. Професійне наставництво. Представники бізнесу діляться досвідом про свою роботу і галузь. Адже ІТ – це не лише програмісти, а журналістика – це не тільки редактори новин. Це допомагає дітям знайти своє місце в певній сфері відповідно до їхніх інтересів і схильностей, а також зрозуміти, як навчання в школі пов’язане з реальним життям.

Представники бізнесу діляться досвідом про свою роботу і галузь. Адже ІТ – це не лише програмісти, а журналістика – це не тільки редактори новин. Це допомагає дітям знайти своє місце в певній сфері відповідно до їхніх інтересів і схильностей, а також зрозуміти, як навчання в школі пов’язане з реальним життям. Синхронізація освітніх програм із потребами ринку. Бізнес у партнерстві з освітянами розробляє спільні стратегії та навчальні курси, стаючи амбасадорами змін в освіті.

Як реальний світ інтегрується в освіту

Завдання партнерства школи, батьків і бізнесу – тобто того самого «реального світу» – полягає в тому, щоб допомогти дітям зрозуміти, що знання потрібні не для оцінок у щоденнику, а для того, щоб зробити усвідомлений вибір свого майбутнього.

Є чимало прикладів, коли батьки, скажімо, нотаріус і адвокат, а їхні діти обирають юридичну галузь після школи. Часто це свідчить про те, що батьки не змогли дати дитині можливість почути свої власні бажання. Вибір під тиском, свідомим чи несвідомим, часто призводить до виходу з професії та втрати часу на пошук себе й перекваліфікацію. Сучасні діти не обирають професію на все життя, як це було колись. Вони рухаються вперед, слідуючи своєму поклику. І якщо їм доведеться радикально змінити сферу діяльності, вони зроблять це впевнено, принаймні двічі-тричі за своє життя.

На вибір професії впливає безліч факторів: відносини з батьками, вплив трендів, шкільна робота, зовнішнє середовище. Хотілося б докладніше зупинитися на зв’язку «реальний світ – школа». Це тема профорієнтації, стажувань і актуалізації освіти.

Профорієнтація реалізується по-різному в різних школах. Наприклад, можу розповісти про мережу КМДШ «Всесвіт». Ми активно співпрацюємо з реальними бізнесами з різних галузей та готуємо дітей до життя у світі професій. Проводимо екскурсії та стажування в успішних компаніях – від флористики та адвокатської діяльності до медіа, аудиту та розробки мобільних додатків.

Часто в пошуках майданчиків для стажування ми стикаємося з побоюванням роботодавців працювати з дітьми. Існують стереотипи, що вони можуть створити багато проблем. Але хочу запевнити: сучасна молодь дуже свідома й цілеспрямована.

Ми також вибудовуємо освітній процес так, щоб діти бачили міжпредметні зв’язки.

Наприклад, один із проєктів наших учнів – виготовлення кремів для рук або парфумів. Вони самостійно розробляють формулу, прораховують собівартість, встановлюють ціну й реалізують продукт. Також наші діти беруть участь у міжнародних конкурсах на кшталт Genius Olympiad, де кожен учасник створює та захищає науковий проєкт перед журі англійською мовою. Вони мають пояснити мету винаходу, проблеми, які він розв’язує, надати розрахунки й оцінити ефективність.

Практика дебатів як окремого курсу та регулярних змагань розвиває soft skills – здатність до сміливої комунікації, аргументації власної позиції, уміння слухати й поважати думку інших.

Крім того, ми реалізуємо різні колаборації. Наприклад, на базі шкіл КМДШ працює медіашкола з 1+1, де діти занурюються у світ журналістики й мають виїзні модулі в професійних студіях. Незабаром наші партнери МІМ-Київ запускають програму MBA Start для учнів 10–11 класів, і ми активно залучаємо до неї наших школярів.

На базі шкіл КМДШ працює Медіа-школа з 1+1 Діти занурюються у світ журналістики й мають виїзні модулі в професійних студіях Предыдущий слайд Следующий слайд

Ми завжди відкриті до нових ініціатив, що допомагають дітям дізнатися більше про різні професії та галузі.

Пошук свого покликання – це одне з найскладніших екзистенційних завдань. Діти мріють стати видатними – міжгалактичними мандрівниками, чемпіонами, лауреатами Нобелівської премії чи геніальними винахідниками. Або, під впливом трендів, бачать себе мільйонниками-блогерами чи розробниками в Google, резидентами Силіконової долини. Наше завдання – побудувати місток між мрією та реальністю через серію усвідомлених виборів на кожному етапі.

Широке партнерство між батьками, школою та реальним світом – це формула, яка гарантує успіх для всіх.