Філософія преміального житла: Avalon Prime

Комфорт у місті – це поєднання приватного затишку та ритму великого міста. Avalon Prime у Львові доводить: таке поєднання можливо. У серці Кастелівки, серед історичних фасадів і зелених алей, з’явився клубний будинок нового покоління. Він поєднав класику львівської архітектури з інноваційними рішеннями преміумжитла і вже завоював прихильність як мешканців міста, так і найвибагливіших інвесторів. Розповідаємо деталі

Архітектурний спадок і дух району

Кастелівка починалася у кінці XIX століття як передмістя Львова, забудоване односімейними віллами у стилі історизму та сецесії. Архітектори Юліан Захаревич та Іван Левинський створили ансамбль, який став прикладом «міста‑саду»: зелений простір, просторі фасади, романтичні форми, ламані лінії забудови й мальовничі вулички з об’ємною архітектурою.

Саме в цьому контексті Avalon Prime вирішує зберегти дух району, але перенести його в XXI століття – із сучасною інфраструктурою й урбаністичною зручністю.

Avalon Prime

Avalon Prime розташований у самому серці Франківського району у Львові, за п’ять хвилин їзди до площі Ринок. Поруч – Студентський парк і важливі урбаністичні вузли. Район активно розвивається, але зберігає затишок і атмосферу старих львівських вулиць: сучасні публічні простори гармонійно доповнюють історичну структуру.

Окрему цінність додає історична спадщина району. У Кастелівці збереглися зразки забудови вілл кінця XIX – початку XX століття, стиль сецесії, неоромантизму й модернізму. Девелопер прагнув поєднати цю спадщину із сучасними житловими стандартами – створити дім, який розмовляє з історичним контекстом, не порушуючи його, а доповнюючи новими сенсами.

Avalon Prime водночас резонує з цією спадщиною і пропонує новий масштаб – сім поверхів, 56 квартир, камерність у форматі європейської якості.

Простір, матеріали, технології

В Avalon Prime використали вентильований фасад Laminam, панорамні вікна SCHÜCO, натуральні матеріали та подвійну шумоізоляцію – усе відповідно до сучасного уявлення про житло як довговічний і комфортний актив. Кожна квартира обладнана за принципом white box: простір готовий до ремонту та персоналізації, але вже має повний інженерний каркас – 3,1 м стель, теплу підлогу та готові розводки для електрики й вентиляції.

Система безпеки включає Face‑ID і Touch ID у домофоні, а станція глибокого очищення води гарантує чисту воду для всіх мешканців.

Avalon Prime

У холі клубного будинку – дизайнерське лобі з м’якими кріслами, ретельно відібраною бібліотекою та рецепцією з консьєрж-сервісом 24/7, що поєднує стиль, зручність і функціональність.

Визнання і філософія Avalon

Avalon Prime отримав престижну нагороду European Property Awards у категорії Condominium Development, посівши особливе місце серед проєктів компанії. Це відзнака не лише за архітектуру чи технологічні рішення, а за цілісне бачення простору, де естетика поєднується з функціональністю, а комфорт – із сучасними цінностями міського життя.

Prime став доказом того, що інновації можуть мати людське обличчя: продумане планування відповідає потребам мешканців нового покоління, технології забезпечують щоденну зручність і безпеку, а дизайн надихає з першого погляду.

Avalon Prime

Для Avalon ця нагорода – підтвердження, що філософія компанії перегукується з глобальними трендами у девелопменті, а для Львова – ще один крок до формування міста, де сучасність і стиль природно поєднуються з історичною спадщиною.

Avalon – один із провідних девелоперів України, відомий інноваційним підходом і безкомпромісною увагою до якості. У своїх проєктах компанія поєднує естетику, комфорт і технологічність, створюючи середовище, у якому хочеться жити, розвиватися й залишатися.