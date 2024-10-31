Glenmorangie The Original 12YO: нова ера легендарного смаку

Односолодовий віскі Glenmorangie The Original – символ та гордість шотландського бренду. Попри його багаторічний успіх, дистилерія Glenmorangie ніколи не зупинялась у прагненні до досконалості

Багато років доктор Білл Ламсден, віскі-креатор та відомий майстер своєї справи, прагнув покращити улюблений смак і експериментував над процесом створення й смаком продукту. В результаті на світ з’явився Glenmorangie The Original 12YO. Розповідаємо детальніше історію створення продукту.

Народження флагмана Glenmorangie

Шотландська дистилерія Glenmorangie представила Original у 1963 році. На той час напій став одним з перших односолодових віскі, які були присутні на міжнародному ринку.

Понад 60 років віскі, виготовлений на невеликій дистилерії в Шотландії, був одним із флагманських продуктів бренду. Головною складовою у виробництві стала витримка в бочках із білого дуба з-під бурбону. Саме вони додають напою характерний аромат ванілі, мʼякість і солодкість. Ці бочки Glenmorangie використовує не більше двох разів, щоб максимально зберегти насиченість смаку та аромату.

Дистилерія компанії славиться на весь світ своїми вражаючими перегінними кубами, висота яких сягає близько 5,14 метра, що дорівнює висоті дорослого жирафа. А це найвищі куби в індустрії віскі.Такі розміри дозволяють отримати найчистіший і найніжніший дистилят із м’яким, легким і делікатним смаком.

Шотландська дистилерія Glenmorangie

Нова витримка – нові смакові відтінки

У 1990-х до Glenmorangie приєднався ініціативний експериментатор Білл Ламсден. Маючи докторський ступінь з біохімії та хімії, він активно використовує свої знання для розробки нових методів дистиляції та витримки. Сьогодні Ламсден – видатний фахівець у світі шотландського віскі та один із найбільш впливових спеціалістів сучасності.

На посаді директора з розвитку, виробництва та розробок він почав активно працювати над кожним аспектом процесу дистиляції та витримки. Білл Ламсден відомий своїм новаторським підходом до витримки віскі: він одним із перших почав використовувати бочки з-під різних напоїв для додаткової витримки віскі, зокрема бочки з-під хересу, портвейну, вина, коньяку та інших напоїв. Цей метод називається фінішування і зараз використовується більшістю світових виробників.

Білл Ламсден приєднався до Glenmorangie у 1990-х

Ключем до створення ще кращого смаку Glenmorangie Original стали додаткові два роки витримки у бочках з-під бурбону. Вони не тільки надають віскі ще більшої м’якості, а й збагачують його смак глибокими нотами меду, персика та деревини, створюючи комплексну палітру смаку.

З кожним ковтком Glenmorangie The Original 12YO ви відчуваєте свіжі цитрусові акценти, а потім насолоджуєтесь тривалим посмаком вершкової ванілі.

Це віскі, що створює відчуття затишку та викликає спогади про яскраві дні у мальовничих горах Шотландії.

Смак, підтверджений експертами

Оновлений напій представили у липні 2024 року. Він одразу отримав високі оцінки від 86% експертів: вони відзначили його м’якість, вершковість і складність смаку. На престижному конкурсі World Whiskies Awards 2024 віскі здобув золоту медаль, підтвердивши свою перевагу над іншими 12-річними віскі.

Цей результат ще раз підтверджує, що Glenmorangie продовжує встановлювати нові стандарти в світі односолодового віскі.

Glenmorangie The Original 12YO

Вік як обʼєктивний критерій вибору

Саме 12-річна витримка стала важливим орієнтиром для споживачів, що шукають віскі з перевіреними характеристиками. Витримка протягом 12 років дає змогу напою розвивати складні аромати та смакові характеристики, зберігаючи достатню мʼякість. Це ідеальний проміжок часу для досягнення глибокого букета, який і подобається багатьом поціновувачам віскі.

Glenmorangie The Original 12YO відкриває новачкам у світі односолодового віскі двері до багатого спектру смакових вражень.

Віскі для всіх: від новачків до гурманів

Glenmorangie The Original 12YO – це філософія, що об’єднує традиції та інновації, досвід, який вчить розуміти й цінувати справжню красу шотландського віскі. Він підходить і для тих, хто тільки знайомиться з односолодовим, і для досвідчених гурманів, які прагнуть чогось особливого.

Glenmorangie The Original 12YO запрошує у світ шотландської майстерності створення віскі. Незалежно від того, чи ви шукаєте напій для особливих моментів, чи просто хочете насолодитися якісним напоєм у затишній атмосфері, цей продукт є вашим найкращим вибором.