Квадратні метри, що створюють емоції

Девелопер Avalon змінює правила гри на ринку, пропонуючи формат продажу повністю готових до заселення обʼєктів. У клубному будинку Avalon PRIME це реалізовано через можливість огляду завершених квартир та інфраструктури, що допомагає знизити невизначеність і дає відчуття реальності та комфорту навіть до переїзду. Як це працюватиме

Преміальний продукт – це на 80% емоції. Для покупців, які обирають житло високого класу, важливі не лише характеристики, а й враження, які вони отримуватимуть від проживання. СЕО Avalon Роман Давимука пояснює, чому компанія вирішила спершу завершити будівництво нового житлового комплексу Avalon PRIME у Львові, а вже потім продавати квартири.

«Ці клієнти хочуть побачити і відчути атмосферу місця на власні очі, а не уявляти її за рендерами. Вони прагнуть зрозуміти, під яким кутом сонце потрапляє в кімнату або як виглядає внутрішній простір будинку. Можливість побачити все в реальності знижує рівень невизначеності», – каже Роман.

СЕО Avalon Роман Давимука

Для компанії клубний будинок Avalon PRIME став уже третім преміальним проєктом в історичному ареалі Львова. Він розташований на межі нового, сучасного та інфраструктурно розвиненого Львова і старої історичної забудови – у легендарному районі Кастелівка, який є одним з культурних осередків міста. Ця місцевість зберігає самобутність ще з XVII століття, коли знані архітектори Іван Левинський та Юліан Захаревич втілили концепцію «місто-сад», що стала зразком сучасного архітектурного стилю. «У нашому місті на первинному ринку дуже обмежена пропозиція справжнього преміального житла. І при цьому покупці насправді порівнюють PRIME не з іншими клубними будинками такого класу, а передусім із сучасними заміськими будинками та житлом у так званих польських люксах 1930-х років, що попри вишукану архітектуру та високі стелі, часто не пристосовані до сучасних технологічних вимог», – зазначає СЕО Avalon.

Клубний будинок Avalon PRIME. Фото предоставлено пресс-службой

Про архітектуру та наповнення

Будівля Avalon PRIME має стильний дизайн із темним фасадом, панорамними вікнами та просторими балконами зі скляними балюстрадами. Архітектурні рішення включають асиметричні елементи й виступи, що надають фасаду динамічності, а мінімалізм і функціональність підкреслюють сучасний стиль.

Клубний будинок Avalon PRIME. Фото предоставлено пресс-службой

«Основна ідея архітектури Avalon PRIME – це гра світла і текстур. Тут кожен елемент хочеться не тільки побачити, а й відчути на дотик», – розповідає маркетинг-директорка Avalon Марта Герус.

Оточення будинку заповнене зеленою рослинністю, що органічно поєднує сучасний дизайн з природним середовищем. Це створює атмосферу спокою й естетичного задоволення. «Ми облаштували затишну лаунж-зону для мешканців, де можна насолодитися книгами або просто відпочити», – додає Марта.

Дизайнерський хол Avalon PRIME

Вхід у Avalon PRIME вражає просторим дизайнерським лобі з консьєрж-сервісом та зонами для переговорів. Для зручності мешканців є дитяча кімната з Sony PlayStation та спортивний зал, обладнаний деревʼяними тренажерами NOHRD.

Спортивний зал Avalon PRIME, обладнаний деревʼяними тренажерами NOHRD.

«Ми хочемо створити простір, де естетика поєднується з комфортом. Приглушені тони, тепла атмосфера та гарна музика дають змогу відпочити не тільки тілом, а й душею», – підсумовує Марта Герус.

Маркетинг-директорка Avalon Марта Герус

Клубна атмосфера

Avalon PRIME – клубний будинок, де кожна деталь створена для того, щоб дарувати комфорт і затишок. Лише сім поверхів і просторі квартири забезпечують тишу, приватність і спокій, адже невелика кількість мешканців дає змогу зберегти атмосферу інтимності. Такий формат ідеально відповідає вимогам заможних клієнтів, які шукають баланс між соціалізацією – зручними спільними просторами та можливістю знайти однодумців – і приватністю, яку забезпечує контрольований доступ і обмежена кількість сусідів.

Дизайнерський хол Avalon PRIME

Однією з особливих переваг будинку є триповерхові пентхауси площею від 260 до 400 м.кв. Перші два рівні займають житлову площу, а третій – це простора експлуатована тераса, де можна насолоджуватись видом або створити затишний простір для відпочинку. Приватний ліфт, що зʼєднує усі рівні, додає ще більше комфорту та зручності.

Клубний будинок Avalon PRIME.

Але, мабуть, головною родзинкою пентхаусів є краєвиди, що відкриваються з вікон. «Панорама старовинного Львова та зелень парків настільки захоплюють, що кожного разу закохуєшся в це місто знову», – ділиться враженнями Марта Герус.

Головною родзинкою пентхаусів Avalon PRIME є краєвиди, що відкриваються з вікон

Про попит

Бізнес-модель продажу готового преміального житла не є універсальною для кожного девелопера, зазначає Роман Давимука. Проєкт Avalon PRIME був реалізований в основному за рахунок власних коштів групи. «В інвестиціях завжди є апетит до ризику – це наша готовність вкладати ресурси, враховуючи невизначеність, особливо в умовах сьогоднішньої нестабільності та війни, – пояснює Роман. – Але якщо є вільний капітал, то завдяки зростанню вартості житла та підвищенню маржі ми отримуємо значно вищу дохідність».

Ставка на продаж готового преміального житла у Avalon виправдала себе: понад половину квартир у Avalon PRIME вже придбано. Квартири продаються в форматі адаптованого White Box, що включає готову стяжку, штукатурку стін, підведення інженерних комунікацій та встановлення теплої підлоги.

«У наступних проєктах плануємо перейти до відкритих планувань, щоб мешканці могли створювати власне бачення інтер’єру», – додає він.

Що стосується локацій для нових преміум-комплексів Avalon, точні адреси поки що не розголошуються. Відомо лише, що вони будуть розташовані в львівських мікрорайонах поблизу центру. «У нас вже є клієнти, які чекають на наступний проєкт. Вони обрали цей район, бо виросли тут і звикли жити поруч. Чекають на нього ще з часів продажу нашого першого преміум-об’єкта», – додає Роман.