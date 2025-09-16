Linden: новий формат преміального життя в центрі української столиці

В Києві поблизу Національного банку та Офісу президента з’явився Linden Luxury Residences – житловий комплекс преміум-класу, що задає новий стандарт преміальної нерухомості в Україні. Він відзначений українськими та міжнародними преміями та вже встановив національний рекорд. Концепція комплексу поєднує продуману архітектуру, індивідуальний дизайн та сервіс, який відповідає рівню провідних світових міст. Детальніше про проєкт – далі.

Linden Luxury Residences – це будинок, що задає новий стандарт для ринку преміальної нерухомості. Тут представлені роботи легендарної британської дизайнерки Келлі Хоппен, відомої своїм стилем «стримана розкіш». У зоні загального користування мешканці щодня стикаються з інтер’єрними рішеннями, які до цього можна було побачити лише в Лондоні, Нью-Йорку чи Дубаї.

Архітектурну концепцію створив Андрій Пашенько – один із найвпливовіших українських архітекторів, який вписав будинок у історичний контекст Липок, зберігши відчуття приватності та камерності.

Фото Linden Luxury Residences

Комплекс вирізняється низкою технічних та функціональних рішень. Рекордний для України заїзд у семирівневий підземний паркінг завширшки 9,05 метра забезпечує комфортний доступ для великих преміальних автомобілів. Паркінг розрахований на 2–3 місця для кожної квартири.

Тераси з панорамним кутом огляду до 270 градусів відкривають мешканцям масштабні види на столицю – від куполів Софії Київської до зелених пагорбів Дніпра.

Інфраструктура Linden Luxury Residences створена для тих, хто цінує комплексний підхід до комфорту: ресторан, SPA, фітнес-зал, дитяча ігрова кімната, кінозал, лаунж-зони та сад на даху, де можна відпочити з келихом вина, спостерігаючи за вечірнім Києвом.

«Для кожного гостя ми готуємо персональний маршрут знайомства з Linden Luxury Residences: приватні зони, тераси з кутом огляду 270°, інженерні рішення й сервіс. Ми показуємо, як виглядає справжнє життя у форматі преміум», – підкреслюють у Budhouse Group.

Девелопер Budhouse Group, відомий реалізацією масштабних комерційних та житлових проєктів, завершив Linden, виконавши всі зобов’язання перед інвесторами навіть в умовах воєнного часу.

Комплекс уже введено в експлуатацію, і більшість із 140 резиденцій мають власників, деякі з них уже живуть у будинку. До продажу залишилася лише обмежена кількість квартир – і для інвесторів, і для тих, хто шукає унікальне місце для життя.

У 2024 році Linden отримав нагороду CEEQA в номінації «Краща будівля року» в Центральній та Південно-Східній Європі. Це підтвердження того, що український девелопмент здатен конкурувати на рівних із лідерами світового ринку.

«Ми створювали Linden не як окремий будинок, а як новий стандарт для українського девелопменту. Наша мета полягала в тому, щоб довести: навіть у складні часи Україна здатна реалізовувати проєкти, які відповідають найвищим світовим критеріям якості. Linden – це символ стійкості, інновацій та довіри інвесторів», – зазначає Анатолій Шкрібляк, президент Budhouse Group.

Кожна деталь у будинку – від архітектури до сервісу – підпорядкована одній меті: створити простір, де розкіш поєднана з приватністю, а естетика – з бездоганною функціональністю. Для тих, хто обирає не просто квартиру, а символ статусу, Linden є беззаперечною перлиною колекції.

Клас енергоефективності Б. Подались на сертифікацію BREEAM.