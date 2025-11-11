Модульні будинки SCANDI: як українська компанія прагне створити нову архітектуру життя в Європі

Український виробник модульних будинків SCANDI вийшов на європейський ринок і відкрив власне виробництво в Німеччині. Це черговий етап розвитку компанії, яка з 2017 року спеціалізується на модульному житлі та здобула довіру клієнтів і партнерів у Європі.

Однак SCANDI не лише розширює географію присутності, а й змінює підхід до житлового девелопменту. Завдяки власній технологічній платформі компанії її клієнти можуть у режимі онлайн побачити 3D-візуалізацію майбутнього будинку, розрахувати вартість і оформити замовлення – все «в один клік». Про те, як технології змінюють правила гри на ринку житла, Сергій Лоцман розповів в інтерв’ю Forbes BrandVoice.

Сергій Лоцман, засновник компанії SCANDI

Про платформу DABL

Ви розробили технологічну платформу DABL. Яка її концепція?

DABL, що розшифровується як Digital Architecture Builds Living, – це цифрова інфраструктура, котра поєднує архітекторів, виробників, девелоперів і кінцевих клієнтів в єдиній системі. За її допомогою ми хочемо стандартизувати процес створення житла та зробити його однаково прозорим, керованим і масштабованим у будь-якій країні Європи.

Платформа дає можливість користувачеві обрати модель будинку, площу та конфігурацію та миттєво отримати 3D-візуалізацію, кінцеву ціну та строки монтажу відповідно до норм тієї країни, де він планує будівництво.

Технологічна платформа DABL

DABL стала частиною екосистеми SCANDI, що також охоплює власну лабораторію R&D та виробництво в Україні та Німеччині.

Так, ми зробили процес будівництва повністю цифровим – від замовлення до готового будинку. Все відбувається швидко, зручно і без жодних прихованих витрат.

Водночас партнери платформи – архітектори, девелопери та виробники – отримують на DABL власні цифрові шоуруми, де можуть демонструвати та продавати рішення SCANDI. Їм не потрібно витрачати час на окремі продажі чи комунікацію з клієнтами – система працює автоматично. Завдяки цьому архітектор може залишатися у своїй ролі – створювати, а не продавати, водночас представляючи бренд SCANDI.

Модульні будинки SCANDI

Скільки партнерів уже зареєстровано на платформі і хто вони?

На платформі зареєстровано понад 100 активних користувачів із Німеччини, Нідерландів, Польщі, Данії. До кінця року плануємо залучити ще понад 2000 партнерів – архітекторів, девелоперів, ритейлерів, які працюють за стандартами SCANDI і DABL.

Ключова мета платформи – стати глобальним стандартом цифрового девелопменту, об’єднавши понад 250 000 професіоналів будівельної галузі у спільну світову мережу.

Ми відбираємо тих, хто поділяє наші цінності: точність, етику й технологічне мислення. Проте ми не женемося за цифрою, а створюємо систему, що дійсно змінює галузь.

Як працює онлайн-конфігуратор DABL?

Процес починається з вибору базової моделі з каталогу SCANDI, після чого можна змінювати типи модулів, площу, кількість кімнат, планування, фасади, оздоблення, меблі, систему опалення та інші елементи. Всі зміни миттєво відображаються у 3D- або 2D-візуалізації, що дає реальне уявлення про майбутній будинок.

Платформа автоматично розраховує кінцеву вартість проєкту із фіксованою ціною без прихованих доплат, а також показує технічні характеристики та складові замовлення.

Після завершення конфігурації замовлення автоматично надходить на виробництво, а користувач отримує повний контроль і прозору звітність про перебіг будівництва. Таким чином, DABL перетворює традиційний процес зведення житла на сучасний цифровий досвід.

Чи може DABL змінити стандарти девелопменту в Європі?

Світ став цифровим, а будівництво досі залишається аналоговим. DABL зменшує хаос, автоматизує процес, робить усе прозорим – від проєкту до встановлення. На мій погляд, це справжня революція у сфері, яка десятиліттями не змінювалась.

Нещодавно за сприяння посольства України в Королівстві Данія і особисто Андрія Яневського, надзвичайного і повноважного посла України, ми презентували DABL на виставці Building Green у Копенгагені. Наш продукт викликав значний інтерес серед європейських професіоналів і підтвердив, що попит на цифрові рішення в будівництві стрімко зростає.

Сергій Лоцман разом з Андрієм Яневським, надзвичайним і повноважним послом України в Королівстві Данія, на виставці у Копенгагені.

Європейський вектор

SCANDI – виробник модульних будинків. Чому ви обрали саме цю нішу і як оцінювали потенціал ринку перед запуском?

За нашими даними, Європа щороку відчуває дефіцит у понад 15 млн нових житлових одиниць. Лише на заході Німеччини наразі бракує майже 1,2 млн квартир, про що свідчать дані дослідження Інституту Пестеля. Традиційне будівництво не встигає за попитом: бракує фахівців, дорожчає енергія, посилюються регуляції. Ми детально проаналізували ринки Німеччини, Нідерландів та Скандинавії і зʼясували, що попит на енергоефективне, технологічно адаптоване житло стабільно зростає.

Модульні будинки SCANDI

У чому головна перевага модульних будинків?

Понад 17 років ми працювали в архітектурі та будівництві й добре бачили головну проблему ринку: традиційне житло зазвичай будується довго, дорого й без гарантії результату. Тому вісім років тому ми перейшли до модульної моделі, у якій будинок перестав бути імпровізацією – це готовий продукт із фіксованою ціною, стандартизованою якістю та цифровою конфігурацією.

Ми свідомо обрали сегмент середнього класу та формат будинків до 200 кв. м, а ключовим фокусом стали рішення приблизно 100 кв. м. Це питання не економії, а здорового раціоналізму та нової культури життя. Великі вілли із басейнами давно перестали бути потрібними. Сучасна сім’я шукає збалансований простір, енергоефективність і фінансову передбачуваність. Тому модульне житло – не модний тренд, а закономірна відповідь на виклики часу.

Тож головними перевагами модульного будівництва є сама технологія, яка усуває хаос традиційного будівництва та гарантує стабільний результат.

Модульні будинки SCANDI

Ви запустили виробництво в Німеччині. Чому обрали цю країну?

Німеччина – один із найскладніших і найбільш зарегульованих ринків у Європі, саме тому ми й обрали його для запуску виробництва. Ми не хотіли залишатися експортером із периферії, а прагнули стати частиною системи, яка формує стандарти для всієї галузі.

Відкриття виробництва в Ульзені дало SCANDI не просто статус локального виробника, а право бути частиною європейської нормативної та професійної інфраструктури.

Всі наші будинки сертифіковані, а статус ліцензованого оператора Handwerkskammer означає, що продукція SCANDI може мати маркування «Зроблено в Німеччині». Це дало нам не лише репутаційний ефект, а й інституційну легітимність – від участі в галузевих обговореннях до включення в номінації та експертні комісії.

Модульні будинки SCANDI

Які критерії сучасного якісного житла як для українського, так і для європейського ринку?

Сьогодні якість житла визначається рівнем комфорту, енергоефективністю та прозорістю будівельного процесу. В Україні споживачі вже не задовольняються «просто квадратними метрами», а шукають продуману архітектуру, естетичний дизайн та стабільний мікроклімат.

В Європі до цього додаються суворі стандарти сталого розвитку, контроль вуглецевого сліду (тобто обсягу парникових газів, які виділяються під час виробництва та експлуатації будинку) та сертифікація матеріалів. Водночас, попри всі регуляції, запит залишається однаковим: чесна ціна, швидке виконання і прогнозований результат.

У цьому контексті SCANDI – це поєднання української енергії, німецької якості та нідерландських інновацій – як ніколи точно відповідає сучасним запитам ринку.

Модульні будинки SCANDI

Яка вартість модульних будинків SCANDI і від чого вона залежить?

Ми пропонуємо дві ключові лінійки, що закривають 90% попиту сучасного ринку. Зокрема це класичні односімейні будинки для постійного проживання площею від 60 до 128 кв. м із повною комплектацією. Їхня вартість в Україні – від 1,6 млн до 3,2 млн грн.

SCANDI Mobility – це друга продуктова лінійка компанії, що включає модульні будинки площею від 20 до 80 кв. м. Формат передбачає як капітальне встановлення, так і тимчасове – без фундаменту. Такий тип житла стає дедалі актуальнішим у Європі та Україні: для приватних ділянок, гостьових будинків, соціальних програм і швидких рішень відновлення. Вартість одного будинку в Україні варіюється від 900 000 до 2,2 млн грн, залежно від розміру та комплектації.

У 2025 році SCANDI розпочала стратегічне партнерство з «Епіцентр Маркетплейс», яке передбачає ексклюзивне впровадження лінійки Mobility на національному рівні. Це перший в Україні кейс, де в єдину модель об’єднані:

модульний продукт; цифровий конфігуратор; мережа дистрибуції; фінансування та державні сервіси.

У форматі співпраці «Епіцентр Маркетплейс» виступає оператором точки доступу до продукту, а SCANDI – повним виробничим і цифровим постачальником. Модель включає онлайн-замовлення, інтеграцію з «Дією» для підпису договорів, а також участь у державних і муніципальних програмах соціального житла та відбудови.

Таким чином, SCANDI Mobility переходить із категорії продукту у масштабоване житлове рішення, де об’єднані архітектура, фінанси, інфраструктура та державні сервіси.

Модульні будинки SCANDI

Тенденції європейського ринку житла

Який потенціал ринку модульних будинків у Європі?

Світовий ринок житла стоїть на порозі великої трансформації. Якщо раніше модульні будинки сприймалися як нішеве рішення, то сьогодні вони стають повноцінною альтернативою традиційному будівництву.

В Україні модульне житло стало відповіддю на потребу швидкого відновлення. В Європі ж цей підхід розглядають як стратегічний перехід до фабричного девелопменту, зменшення відходів і цифровізації галузі. І в обох випадках формується спільна тенденція: люди прагнуть контролю над процесом, швидкості реалізації та сталості результату.

Чи плануєте масштабування на інші країни?

Так, сьогодні ми вже працюємо в Німеччині, Нідерландах і Україні, а наступними напрямами стануть Австрія та Швейцарія, інші країни Європи та США. Ми розвиваємося за ліцензійною моделлю, передаючи партнерам бренд SCANDI, технологію DABL, стандарти якості та систему контролю, які гарантують єдиний рівень продукту, незалежно від країни.

Наш підхід – про побудову мережі, об’єднаної спільною філософією й логікою роботи. Ми формуємо не просто бізнес-модель, а нову архітектуру життя – гнучку, цифрову та засновану на довірі і якості.