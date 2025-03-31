Porsche Macan: нова ера без бензину

Macan – один із найпопулярніших Porsche та вхідний квиток у світ бренду. У поточному поколінні він переосмислений як виключно електричний. Але чи вплинув перехід на електрику на переваги Macan? Чи зможе він зберегти традиційні характеристики Porsche та стати гідним наступником Macan, вступаючи в епоху електромобілів? У Forbes BrandVoice була нагода дізнатися про це під час тестування авто на літній терасі Mardi Gras – однієї з локацій преміального коворкінгу Creative States.

Новий Macan – це ризикована гра для Porsche. Автовиробник не зовсім новачок у світі електромобілів, оскільки електричний Taycan існує вже п’ять років. Але це перший випадок, коли бренд перетворив на електромобіль одну зі своїх бензинових моделей. Ще сміливішим є рішення Porsche зробити це з автівкою, що приносить більшу частину доходу компанії. В усьому світі Macan – бестселер Porsche: з моменту появи у дилерських центрах у 2014 році продано понад 850 000 авто в світі. Отже, поява SUV на батареї, мабуть, важливіша для прибутку німецької компанії, ніж свого часу Taycan.

Що змінилося?

Абсолютно все. Бензинові двигуни? Вони співіснуватимуть паралельно з електричним в Україні лише до кінця 2026 року. Тож за рік – або електротяга, або нічого.

Платформа? Новий Macan побудований на електричній платформі Premium Platform Electric (PPE) із 800-вольтовою архітектурою. Переосмислений інтер’єр, оновлена підвіска, і навіть логотип Macan отримав свіже прочитання.

Про технічні характеристики

Вони варіюють від чудових до приголомшливих. Найпростіший Macan має один електродвигун, який постачає 360 к.с. і 563 Нм крутного моменту на задні колеса. Цього достатньо для прискорення від 0 до 100 км/год за 5,7 секунди та максимальної швидкості 220 км/год. Вражаюче, так?

Macan 4 має два електродвигуни – один на кожну вісь. Вони забезпечують пікові показники потужності 387 к.с. і 650 Нм, або 408 к.с у режимі «overboost», коли водій використовує функцію швидкого старту. Цей додатковий поштовх скорочує час прискорення від 0 до 100 км/год до 5,2 секунди, хоча максимальна швидкість залишається незмінною. Тим часом Macan 4S має більший двигун ззаду, що збільшує загальну потужність до 448 к.с. (516 к.с. з overboost), а час прискорення скорочує до 4,1 секунди. Це вже ліга суперкарів.

Macan Turbo використовує ще більший задній двигун, ексклюзивний для Porsche. Це приводить до просто шаленої потужності в 639 к.с. (тимчасово) і майже неймовірних 1130 Нм, із якими авто прискорюється від 0 до 100 км/год лише за 3,3 с. Адаптивна пневматична підвіска також пропонується для всіх моделей (є стандартною для Turbo), тоді як система підкермовування задніми колесами доступна для всіх версій, окрім Macan з одним електродвигуном.

Кожна версія обіцяє і швидке поповнення акумулятора. Усі Macan мають нікель-магній-кобальтову батарею на 95 кВт-год і 800-вольтову напругу зарядки. Підʼєднайте автомобіль до зарядної станції постійного струму потужністю 270 кВт, і він зарядиться від 10 до 80% всього за 21 хвилину.

Прогнози щодо запасу ходу не менш переконливі. Офіційно Macan з одним електродвигуном може подолати 536–641 км згідно з WLTP, у той час як 4, 4S і Turbo – до 613, 606 і 591 км відповідно. Тобто реальний запас ходу становить понад 480 км. Звичайно, це залежить і від стилю кермування.

Ігор Ткаченко бренд-директор Porsche в Україні Macan підтримує швидку зарядку. В Україні для більшості зарядних станцій загального користування характерна середня швидкість заряджання (AC), що залежить від потужності електромережі. Найшвидша брендова зарядна станція (DC) – Porsche Turbo Charger – знаходиться на території дилерського центру «Порше Центр Київ Аеропорт». Вона функціонує з 2021 року та дає змогу зарядити Macan від 10% до 80% приблизно за 21 хв. Також Porsche в Україні вже понад п'ять років активно розвиває власну мережу зарядних станцій у межах проекту Porsche Destination Charging – наразі їх понад 90. Цьогоріч розпочинається етап впровадження «розумних» зарядних станцій потужністю 22 кВт. Читать больше Свернуть

Про зовнішній вигляд

Навіть новачки без зусиль впізнають у Macan Electric справжній Porsche, адже він зберіг ДНК бренду та успадкував фірмові дизайнерські рішення. Хоча це абсолютно нова розробка, авто усе ще залишається впізнаваним Macan. Це, без сумніву, було важливо, з огляду на успіх попереднього покоління.

Фото: Артем Галкін. Локація: Mardi Gras – літня тераса однієї з локацій преміального коворкінгу Creative States. Тут розташований найцікавіший туристичний спот Арсеналу – літаюча технологічна медуза Great Pink Jellyfish.

Спереду всю вашу увагу привертають чотириточкові денні ходові вогні. Головні фари – це, власне, досить анонімні нижні лампи, акуратно поєднані з повітрозабірниками «повітряної завіси» перед колесами. Це частина комплексу аеродинамічних заходів, покликаних зробити новий Macan якомога більш слизьким у повітрі та збільшити запас ходу. Заявлений коефіцієнт аеродинамічного опору становить всього 0,25. Не кожний седан так легко розрізає простір.

Більш похила задня частина відрізняє електричний Macan від бензинової моделі. Вид ззаду в три чверті особливо ефектний завдяки витонченим заднім бамперам і характерній світловій смузі, що охоплює всю задню частину автомобіля з гордим тримірним логотипом Porsche. Власникам неодмінно сподобається перехід на безрамні вікна у дверцятах та нові кольори, що ще вигідніше вирізняють новий Macan з відстані.

Фото: Артем Галкін. Локація: Mardi Gras – літня тераса однієї з локацій преміального коворкінгу Creative States. Тут розташований найцікавіший туристичний спот Арсеналу – літаюча технологічна медуза Great Pink Jellyfish.

Про інтер’єр

У салоні Macan наслідує новітній фірмовий стиль. Ви отримуєте оригінальні сидіння, унікальну приладову панель, таке ж тонке кермо і високоякісну електроніку, як у Taycan і 911. Опціонально можна навіть додати сенсорний екран для пасажира переднього сидіння, як на Cayenne. Пасажир зможе переглядати інформацію, налаштовувати параметри інформаційно-розважальної системи або транслювати відеоконтент. Porsche Driver Experience також вперше містить проекційний дисплей на лобовому склі з технологією доповненої реальності. Віртуальні елементи плавно з’являються перед водієм на відстані 10 метрів і відповідають розміру 87-дюймового дисплея.

Предыдущий слайд Следующий слайд

Також додається 12,6-дюймова вигнута цифрова панель приладів і 10,9-дюймовий центральний дисплей. Останній не є надмірним, тому що розміщений у панелі приладів, а не гордо стоїть над нею. Будь-хто, знайомий з операційною системою Porsche, знайде її простою у використанні. Також залишилися фізичні кнопки для керування клімат-контролем.

Відчуття надзвичайно високої якості пронизує весь салон, де б ви не сиділи, хоча найкращі місця, очікувано, розташовані спереду. Колісна база нового Macan на 86 мм довша, ніж у бензинового, тому місця для ніг побільшало. Якщо ви додатково замовите скляний дах, пасажирам із високим зростом (близько двох метрів) може не вистачати місця над головою на задніх сидіннях. Водночас спереду простору значно більше, оскільки сидіння можуть опускатися дуже низько.

Електромобіль також має більший багажник, ніж попередники – 540 літрів (у Turbo менш просторий), який доповнюється 84-літровим відсіком попереду.

Як він рухається

Macan – це дійсно видатний у русі автомобіль. Найдоступніша задньоприводна модель – це та, на яку варто звернути увагу, якщо вас турбує керованість.

У звичайному режимі руху Macan 4 переважно використовує задній двигун заради ефективності, хоча передній може бути швидко залучений у разі потреби. Porsche називає цю систему електронним управлінням Porsche Traction Management (ePTM) і стверджує, що вона в п’ять разів швидше реагує, ніж звичайна система повного приводу.

Щоб оптимізувати зчеплення з дорогою, передній двигун частіше використовується в режимах Sport і Sport Plus, хоча задні шини напрочуд легко ковзають навіть сухим асфальтом, коли їх провокують на виході з повороту. Така поведінка спочатку злегка дивує, але зовсім не непокоїть, оскільки цей занос добре відчувається водієм та є досить стриманим.

Однак це демонструє, що грайливий бік характеру Macan нікуди не зник. Так, на Macan Electric ви можете розвивати відверто непристойну швидкість у поворотах. Стабільності допомагає повний привод.

Варто також відзначити роботу Porsche над рульовим керуванням Macan. Воно забезпечує чітке та гостре реагування, і, хоча не переповнене зворотним зв’язком, залишається одним із найкраще налаштованих у своєму сегменті. Гальма також заслуговують на окрему згадку, оскільки Porsche майстерно налаштував перехід від рекуперативного до фрикційного гальмування. Porsche вже давно став майстром «змішування» цих двох типів гальм, і практично неможливо визначити, яке з них використовується в той чи інший момент уповільнення. Модуляція зусиль на педалі майже ідеальна, що дає змогу водієві плавно зупинитися або автомобілю рухатися зі швидкістю пішохода.

У стандартній комплектації Macan система рекуперації має два режими – увімкнений та вимкнений. Це означає, що хоча водіння в одну педаль повністю неможливе, певний рівень сповільнення можна досягти без активного використання педалі гальма. Для збільшення сили рекуперації необхідно скористатися меню на екрані (оскільки в автомобілі немає традиційних пелюсток під кермом), оскільки Porsche вважає, що найбільш ефективне гальмування досягається через використання центральної педалі. І важко не погодитися з цією концепцією, коли вона працює так чітко.

Залежно від того, як ви налаштуєте свій Macan, він може мати подвійну особистість. За замовчуванням Macan 4 їздить на сталевих пружинах і амортизаторах із фіксованою жорсткістю. За бажання клієнти можуть додати систему Porsche Active Suspension Management (PASM, 51 000 грн).

Тестовий Macan 4 був оснащений пневматичною підвіскою (обирайте її за 117 000 грн, або отримайте стандартною для Turbo, і PASM буде включено), яка автоматично вирівнює кузов незалежно від завантаження автомобіля в додачу до контролю причепа вагою до 2000 кг. Вона також керує висотою їзди відповідно до режимів водіння. Наприклад, у режимі Sport Plus Macan сидить на 30 мм нижче, ніж у стандартному, і Porsche вказує, що це опустило центр ваги на цілих 140 мм нижче, ніж у бензинової моделі.

Якщо ви переведете перемикач режимів руху в режим Offroad, автомобіль підніметься на 40 мм. Слушна функція для міських бордюрів, оскільки є сумніви, що хтось із власників поїде на ньому бездоріжжям попри гарний кліренс у 225 мм. А саме для міста Macan з його помірними габаритами пристосований краще за інші 4-дверні Porsche – особливо 4S та Turbo з їхнім керуванням всіма чотирма колесами (за 82 000 грн). Macan навіть сам паркується, якщо витратити додаткові 19 000 грн за розумного асистента.

У жодному з налаштувань підвіски комфорт їзди не був таким, який можна назвати м’яким, але Macan виконує свою подвійну роль краще, ніж будь-коли: це тихий та комфортний спортивний кросовер. Занадто тихий? Опціонально Macan може генерувати специфічне гарчання, яке Porsche кличе «спортивним».

Попри динамічний стиль водіння, середнє енергоспоживання становить 18,5 кВт-год/100 км, що відповідає офіційному заявленому показнику автомобіля: 17 kWh/100 km. Слід мати на увазі, що на автомагістралі витрати підвищуються до 23 кВт уже на 110 км/год. Тож не очікуйте, що в подорожах запас ходу досягне 500 кілометрів.

Ігор Ткаченко бренд-директор Porsche в Україні Електричний Porsche значно спрощує життя власнику завдяки низьким експлуатаційним витратам, мінімальному обслуговуванню (немає потреби в заміні мастила чи складних ремонтах ДВЗ) та швидкій зарядці. Менше часу витрачається на відвідування сервісу, а також знижуються фінансові витрати на технічне обслуговування. Крім того, електричні моделі забезпечують динаміку та комфорт, що відповідають фірмовим стандартам Porsche, зберігаючи екологічність і технологічність. Вибір між двома поколіннями Macan залежить від індивідуальних потреб клієнта. Електричний Macan пропонує екологічність, сучасні технології, швидку зарядку, потужність до 639 к.с. і запас ходу до 613 км, а також більше простору в салоні. Він ідеальний для тих, хто цінує інновації та зниження експлуатаційних витрат. Бензиновий Macan, перевірений часом, забезпечує знайомі відчуття керування та традиційну динаміку. Його варто обирати тим, хто надає перевагу класичним характеристикам і звичному досвіду водіння. Втім, незалежно від вибору, обидва покоління Macan – це справжні Porsche, які дарують потужність, динаміку та незабутні емоції за кермом. А щоб знайти своє ідеальне авто, варто записатися на тест-драйв і відчути це особисто. Читать больше Свернуть

Що можна отримати за ці гроші

В Україні електричний Porsche Macan стартує від 3 457 800 грн, Macan 4 – від 3 602 440 грн, а модель Turbo – від 4 913 240 грн. Тобто Macan є найдоступнішим новим Porsche і водночас добре оснащений. Без доплати в Macan 4 ви знайдете 20-дюймові диски, суміш натуральної та екологічної шкіри всередині, передні сидіння з електрорегулюванням та підігрівом, дверцята багажника з електроприводом, парк-пілот із камерою заднього виду, двозонний клімат-контроль, тепловий насос у системі опалення, бездротовий зарядний пристрій для смартфона з охолодженням і величезний набір технологій безпеки.

Фото: Артем Галкін. Локація: Mardi Gras – літня тераса однієї з локацій преміального коворкінгу Creative States. Тут розташований найцікавіший туристичний спот Арсеналу – літаюча технологічна медуза Great Pink Jellyfish.

Висновок

Новий Macan може стати запорукою величезного успіху Porsche. Він навчений на уроках Taycan, але вдосконалений і упакований у кузов із сучасною підвищеною посадкою водія. І з такою потужною їздою, яку пропонують повноприводні моделі, ніхто з власників Macan Electric не буде розчарований. Треба збагнути, що найдоступніше авто в модельному ряді Porsche – це практичний, високоякісний SUV, такий як новий Macan 4, з потужністю понад 400 к.с., великим пристойним запасом ходу та шасі, яке відповідає знаменитому щиту на капоті. Можливо, це й найдоступніший Porsche в прайс-листі, але він не менш привабливий і, безсумнівно, розширить аудиторію бренду.