Символ любові до України: вихід нової благодійної колекції Guzema Fine Jewelry до Дня Незалежності

До Дня Незалежності України Guzema Fine Jewelry презентує нову благодійну колекцію «24+1» – символічну серію браслетів, що втілює зв’язок з рідною землею, пам’ять про важливі для кожного українця місця та силу єдності, яку не здолати навіть війною. Увесь прибуток з продажу колекції буде переданий у фонд Guzema Foundation. З 24 лютого 2022 року фонд збирає кошти для допомоги військовим у гарячих точках. Розповідаємо деталі

Нова благодійна колекція «24+1»

Цифри, обрані для назви колекції, мають символічне значення – вони відображають територіальну цілісність України, яка сьогодні перебуває під загрозою через агресію з боку ворога. «24+1» – це нагадування про кожну область нашої країни та про Крим, який залишається її невіддільною частиною.

Guzema Fine Jewelry до Дня Незалежності

Центральним елементом кожного браслета колекції є золота підвіска-клюшка з гравіюванням герба однієї з 24 областей України або Автономної Республіки Крим.

Гравіювання виконано за мотивами історичних геральдичних символів – частина з них з’явилася задовго до проголошення незалежності, інші – сформувалися вже в новітній історії. У кожному гербі – голос міст, відлуння поколінь і характер землі, яка формує наше коріння.

Guzema Fine Jewelry до Дня Незалежності

Ці браслети – про зв’язок з місцем, що живе в серці. Можливо, це рідна область. А може, та, куди хочеться повернутись. Або земля, на якій народилися наші батьки. Колекція «24+1» – це можливість носити частинку своєї історії поруч.

У кожну клюшку інкрустовано делікатний діамант – як символ світла, що проростає навіть крізь найгустішу темряву.

«24+1» – це про нас. Про нашу різність, що не роз’єднує, а навпаки – об’єднує. Про єдність, силу бути разом і пам’ять, яку неможливо стерти.