«Спорт і відновлення – в ДНК «Моршинської»», – Марко Ткачук, генеральний директор IDS Ukraine

Цьогорічний список Forbes Ukraine «30 до 30» – це не лише історії молодих лідерів, а й проєкція майбутнього країни. У номінації «Спорт» партнером виступила «Моршинська» – бренд, який протягом 30 років асоціюється з відновленням, активним способом життя і підтримкою спортсменів. Для генерального директора IDS Ukraine Марка Ткачука ця співпраця – відображення спільних цінностей: як спорт формує силу й витривалість кожної людини і всієї нації, так і вода відновлює тіло для нових досягнень. Деталі – в його інтерв’ю

Цього року «Моршинська» святкує 30-річчя. Які підсумки цих десятиліть ви вважаєте найважливішими?

Тридцять років для бренду – це водночас дуже багато і зовсім небагато. «Моршинська» народжується в Карпатах, і вже три десятиліття вона символізує природне відновлення сил та енергії людини.

За цей час бренд фактично сформував культуру споживання води в Україні: сьогодні звичка випивати 1,5 літра води на день стала нормою для мільйонів людей. Це величезна зміна, яка напряму впливає на здоров’я нації.

Весь цей час «Моршинська» була й залишається брендом, що надихає на активне життя. Від великих спортивних подій до індивідуальних досягнень кожного з наших амбасадорів – ми підтримуємо спорт як невід’ємну частину культури здорового способу життя.

Цей багаторічний шлях «Моршинська» як національний бренд і водночас успішний український бізнес пройшла вже з кількома поколіннями своїх споживачів. Ми разом гартувались і зростали, долаючи всі історичні виклики разом з Україною. Ми частина повсякденного життя вже кількох поколінь українців – вдома, на роботі, у спорті, у відновленні.

Найвища цінність для бренду – і далі об’єднувати, надихати та підтримувати українців.

Чому спорт для вас став настільки важливою темою?

Тому що спорт та активне життя в русі – головні драйвери споживання води. Відповідно, для нас спорт – це природне середовище існування бренду, де через регулярні фізичні навантаження людина приходить до активного споживання води у своєму повсякденні.

Активне здорове життя – це душа бренду «Моршинська». Ми розвиваємо та популяризуємо культуру здорового способу життя для мільйонів людей. Ми залучаємо спортсменів, підтримуємо події та ініціативи, які споріднені з нашою філософією – фокусувати суспільство на активне життя й необхідність відновлення організму. Це довгострокова стратегія, де перемоги чемпіонів стають натхненням для повсякденних перемог кожного.

Наші амбасадори – провідні українські спортсмени – демонструють приклад цілеспрямованості й сили духу. Але для нас не менш важливо мотивувати людей бігати ранком, виходити на велосипедні прогулянки, обирати сходи замість ліфта. Це теж маленька перемога. І їх – мільйони, якраз завдяки популяризації здорового рухливого життя, яке ми вдихнули у бренд «Моршинська» як його ключову цінність і натхнення.

Чим для вас цінне партнерство «Моршинської» та щорічного заходу Forbes Ukraine «30 до 30»?

«30 до 30» – це не просто рейтинг молодих лідерів. Це своєрідна проєкція майбутнього, наша можливість зазирнути у нього, побачити та підтримати людей, які сьогодні його формують. Ми бачимо лідерів у широкому сенсі цього слова – у сфері бізнесу, соціальних лідерів – які творять нові сенси, задають напрямок для суспільства. І для нас абсолютно природно підтримати саме категорію «Спорт».

Ми відзначили тих, хто щодня розширює межі людських можливостей. Наші спортсмени та атлети, тренуючись та перемагаючи у нинішніх зовсім несприятливих для тренувань умовах, все одно доводять: вони – це справжні герої людського духу і яскраві популяризатори незламної волі, які здатні своєю силою і мотивацією розсувати межі можливостей людського тіла.

Партнерство з Forbes Ukraine – це також і можливість ширше заявити про наші цінності. «Моршинська» вже 30 років надихає на активне життя і відновлення організму. І ми хочемо, щоб молоді лідери знали: ми поруч, ми поділяємо їхні цінності, ми прямуємо до спільних цілей. Спорт і відновлення – в ДНК «Моршинської».

Переможці категорії «Спорт» – це приклади для наслідування. Вони демонструють, як наполегливість і праця виводять на найвищий рівень. І саме цим вони надихають інших українців. А бренд «Моршинська» готовий у цьому допомагати – бути в ритмі спорту і вести активне життя.

Марко Ткачук, генеральний директор IDS Ukraine

У промові на церемонії представник бренду підкреслив, що «спорт відновлює дух нації». Що ви вкладаєте в цю фразу?

Ми всі живемо в реальності, де спорт – це не лише про медалі й рекорди. Це про стійкість, витривалість і здатність долати виклики. Це сила духу і воля, які ведуть до перемог. Будь-яка наша перемога – це джерело натхнення для кожного з нас, це наша внутрішня моральна опора.

Подивіться на наших воїнів: деякі з них повертаються з фронту з тяжкими пораненнями, і для нас абсолютно природно бути поруч із цими титанами – допомогти з фінансуванням, підтримати центри реабілітації NextStep, дбати про доступність ресурсів. Це теж про спорт, про рух, про відновлення тіла і духу.

Ви згадали про підтримку програм реабілітації. Можете розповісти детальніше про співпрацю з центрами NextStep?

NextStep – це мережа реабілітаційних центрів для ветеранів. Ми фінансуємо програми для відновлення поранених воїнів. Ідеться вже про понад 5 млн грн такої допомоги, з яких нещодавно 1 млн грн компанія передала в рамках «Марафону незламності».

Цьогоріч ми провели благодійну ініціативу «Бігозбір» і передали ще 1 млн грн на програми відновлення.

Ми – активний учасник таких заходів – щиро підтримуємо, донатимо. Для нас принципово важливо бути поруч у цьому процесі з захисниками і захисницями, аби вони могли отримати сучасне обладнання, професійний супровід і доступ до тривалих курсів відновлення. Це наша системна підтримка нашим захисникам. Зокрема, йдеться про десятки воїнів, які пройшли реабілітацію і отримали нашу підтримку в протезуванні, і зрештою повернулися до активного життя. Це продовження нашої філософії: як вода відновлює тіло щодня, так спорт і фізична активність допомагають відновитися після поранення.

Якщо говорити ширше: які тенденції у сфері здорового та активного способу життя ви вважаєте найважливішими зараз?

Головна – незмінна: це підтримка водного балансу в організмі людини, який надає сили, підтримує кожного з нас. Це база, яку часто недооцінюють. «Моршинська» системно нагадує: організм потребує достатньої кількості води щодня.

По-друге, поєднання фізичної активності, правильного харчування, сну, психологічної стійкості. І спорт тут відіграє одну з ключових ролей, бо він дисциплінує людину і структурує її життя. Приносить рух і радість: навіть якщо ви не завойовуєте олімпійське золото, а бігаєте у сквері чи лісі поруч із домом, – ви все одно перемагаєте. Це перемога над собою, це перемога над втомою, апатією, поганим настроєм. Ваше «золото» –– це ваша міць, витривалість і бадьорість.

Які враження справили на вас цьогорічні переможці у номінації «Спорт»?

Це фантастичні люди. Кожен із них – символ того, що Україна сильна, незламна і здатна задавати тон у світовому спорті. Їхня енергія і рішучість – це сигнал для всієї країни: рухатися вперед, долати, перемагати. Ми горді, що можемо бути частиною цієї історії. І для мене особисто ще один доказ: наші інвестиції у спорт – це інвестиції у майбутнє.

Що попереду в «Моршинської»?

Ми будемо залишатися брендом, який надихає. Продовжимо формувати культуру здорового рухливого життя, підтримувати спорт і програми відновлення. Але також, як і наші спортсмени, будемо розсувати горизонти – відкривати нові напрями у виробництві і продуктах, розширювати інновації та зусилля у сфері сталого розвитку, ще більше інтегруватись у життя людей з раннього до зрілого віку – від «Моршинська спортик» для дітей до «Моршинська» та «Моршинська Спорт» – для всіх поколінь українців.