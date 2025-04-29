Замість хаосу – система. Як метод планування та делегування, за яким працюють в ДУ «Спорт для всіх», допоміг суттєво наростити основні показники 

Чотири роки тому, у грудні 2020-го, президент України оголосив про старт програми «Активні парки», яка реалізується державною установою «Спорт для всіх». За її даними, від старту програми до початку 2025 року кількість заходів, які відбулися в межах програми, збільшилася у 160 разів. «Все завдяки плануванню діяльності методом Objective Key Results (OKR). Неможливо досягнути жодної цілі, не визначивши її конкретно і не відслідковуючи ключові результати», – переконаний Андрій Ребрина, директор ДУ «Спорт для всіх». Деталі – у матеріалі

Довідка про ДУ «Спорт для всіх» Державна установа «Спорт для всіх» (офіційна назва – Всеукраїнський центр фізичного здоровʼя населення «Спорт для всіх») є державною неприбутковою організацією, заснованою 12 червня 2003 року. Її мета – популяризація здорового способу життя та залучення українців до масового спорту й фізичної активності. «Спорт для всіх» реалізує низку ключових ініціатив у сфері масового спорту. Одним із головних напрямів є програма «Активні парки», що впроваджується у межах загальнонаціональної ініціативи президента України «Здорова Україна», затвердженої указом від 17 грудня 2020 року №574/2020. Цей проєкт спрямований на створення умов для оздоровчої фізичної активності громадян усіх категорій, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб. У квітні 2025 року установа підписала меморандум про співпрацю з Міністерством внутрішніх справ України. Документ передбачає розвиток адаптивного спорту й активне залучення до нього ветеранів війни та учасників бойових дій. Крім того, «Спорт для всіх» координує проведення численних спортивних заходів по всій країні. З 15 листопада 2021 року установу очолює Андрій Ребрина. Читать больше Свернуть

Від старту роботи над програмою Андрій Ребрина з командою усі цілі та результати структурували у Google Таблицях. Це був календарний план, де під кожен запланований захід, серед інших даних, було планування кількісного показника залучених осіб, окремо – ВПО та ветеранів, а також регламент заходу, готовність якого (візування, підпис) відслідковували за відповідним кольором у таблиці.

Андрій Ребрина директор ДУ «Спорт для всіх» «Ми без конкретної програми чи додатка знайшли можливість відслідковувати все, що відбувається в установі, і зрозуміли, як можемо контролювати весь процес і масштабувати кількість заходів. Сьогодні доступ до цього документа мають і в Міністерстві молоді та спорту, і в Офісі президента, де відповідають за розвиток масового спорту в Україні». Читать больше Свернуть

За його словами, у результаті виросли кількісні показники на усіх етапах реалізації діяльності держустанови. Наприклад, у 2021 році було проведено п’ять заходів, а у 2024-му – понад 800. Лише за грудень 2024 року команда змогла провести 182 заходи по всій країні, тоді як за весь 2023-й держустанова провела їх близько 160. Загалом на заходах «Активних парків» у 2024 році зафіксовано понад 2 млн відвідувань. Як результат, збільшилася кількість договорів, укладених на проведення заходів. Для швидкості їх підписання у держустанові користуються сервісом «Вчасно», а паперова система документообігу перейшла на електронну систему «Мегаполіс». Завдяки програмі Trello створюються додаткові мікрозавдання відповідно до календарного плану заходів.

«Нещодавно була цікава ситуація. Наприкінці року ми побачили у Facebook пост Тетяни Ломакіної про те, що для ветеранів з інвалідністю є засоби для катання на лижах з інструктором, але офіційної коректної назви вони не мали. І ми у «Спорті для всіх» придумали її – тепер завдяки нашій команді ці тренувальні засоби називаються адаптивні крісла лижні», – розповідає Андрій Ребрина. Тренування на них відбуваються в межах адаптивних клубів «Активні парки – Нестримні», у яких тренування організовані для ветеранів та людей з інвалідністю і яких на початок 2025 року в Україні функціонує вже 120.

Цілями держустанови на 2025 рік є не лише вдвічі масштабувати кількість заходів і відвідувачів на них, а й розробити національну кампанію з популяризації фізичної активності, відкрити щонайменше 120 нових адаптивних клубів для ветеранів і людей з інвалідністю та понад 300 мультиспортивних клубів «Активні» по усій країні, створити понад 10 програм для ветеранів, відновити функціонування спортивного товариства «Сокіл», відкрити танцювальні клуби для дітей і підлітків.

Використання методу OKR у роботі держустанови та Міністерства молоді і спорту загалом – це дієва система планування, делегування та реалізації планів і цілей. Для державної установи приріст в основних показниках суттєвий. Та головне в цих цифрах – залучення до рухової та фізичної активності мільйонів українців.

Сьогодні масовий спорт – це можливість відновлення, перезавантаження та збереження здоров’я українців, які живуть у перманентному стані тривоги. Окремої уваги заслуговує адаптивний спорт, який сьогодні стає життєво необхідним для соціалізації ветеранів і людей з інвалідністю. Масштабування заходів від ДУ «Спорт для всіх», зокрема у межах програми «Активні парки», залучення до найрізноманітнішої фізично-рухової активності – це шлях до здорової країни, резюмує Андрій Ребрина.