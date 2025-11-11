ПриватБанк відкриває сезон вигідних пропозицій для своїх клієнтів – «Зелену п’ятницю», що триватиме з 11 листопада 2025 року. У цей період власники карток ПриватБанку зможуть купувати товари в Україні та за кордоном із найбільшими за рік знижками та кешбеками від програми лояльності «Привіт» у Приват24. Розповідаємо деталі.

Під час «Зеленої п’ятниці» всі клієнти ПриватБанку отримають кешбеки до 20% за оплату картками в кафе та ресторанах, магазинах одягу й дитячих товарів, у разі покупки гаджетів, побутової техніки, будматеріалів, пального на АЗС і в категорії «бьюті».

Також діятиме кешбек до 10% у разі оплати покупок Конвертом. Якщо ви накопичували кошти на Конверті – у період розпродажів розраховуватись можна зручно й вигідно: просто прив’яжіть Конверт до Google Pay або Apple Pay.

Для нових користувачів кредитних карток ПриватБанку діятиме подовжений грейс-період – власники картки «Універсальна» зможуть користуватися кредитними коштами три місяці без комісій. Нові клієнти сервісу «Оплата частинами» отримають кешбек за покупки за допомогою сервісу. Для клієнтів-військових передбачено підвищені кешбеки за купівлю електроніки, побутової техніки, ліків, пального на АЗС, будівельних матеріалів та оплату доставки. Вперше у межах «Зеленої п’ятниці» кешбеки доступні і для ФОПів – до 7% за оплату картками товарів для будівництва та ремонту, пального, електроніки, побутової техніки й послуг доставки. Для молоді ПриватБанк пропонує кешбек до 8% на розваги, кафе, бари, ресторани, купівлю електроніки, а також товари в супермаркетах. IT-фахівці отримають 7% кешбеку за оплату пального на АЗС, одягу та дитячих товарів. Любителі онлайн-шопінгу за кордоном матимуть 7% кешбеку за покупки на міжнародних сайтах. Окремо розроблено програму для геймерів: від 10% кешбеку за оплату річних підписок на ігри до 7% – за розваги, кафе, ресторани та енергоощадну техніку.

Власники карток Visa від ПриватБанку отримають знижки:

10% на техніку Apple від Asbis (27.11–01.12);

10% на MakeUp (15.11–31.12);

7–10% в «Епіцентрі» (15.11–31.12);

5% у Comfy (01.10–31.12).

Користувачі карток Mastercard матимуть 5–7% знижки на покупки на Rozetka.

Щоб отримати найкращі персональні кешбеки та знижки «Зеленої п’ятниці» від ПриватБанку, протягом двох тижнів заходьте у програму лояльності «Привіт» у Приват24 – натискайте на долоньку й активуйте найцікавіші пропозиції банку та партнерів.

АТ КБ «ПриватБанк». Реєстраційний № 92 в Державному реєстрі банків. Банківська ліцензія НБУ №22 від 19.03.1992.