Alliance bank випустив картку «Ігрова» з динамічним кешбеком до 50%

У застосунку Alliance зʼявився новий продукт – дебетова картка « Ігрова », яка поєднує вигідні тарифи з елементами гри. Вона пропонує динамічний кешбек – від 0,5% до 50%, який рандомно визначається під час покупки. Розповідаємо деталі

Ця віртуальна картка створена спеціально для тих, хто захоплюється компʼютерними іграми, кіно, книгами та активно користується розважальними сервісами.

Що варто знати про картку «Ігрова»

Вона надає рандомний кешбек на розваги та дозвілля – він може становити 0,5%, 1%, 2%, 5%, 10%, 20%, 30% або навіть 50%.

Картка відкривається лише у віртуальному форматі: за кілька кліків у застосунку Alliance.

Кешбек нараховується у разі купівлі в таких категоріях:

компʼютерні ігри; освіта та книжки; кінотеатри; розваги та відпочинок.

Картка орієнтована на користувачів, які хочуть отримувати максимум від геймінгу, читання й дозвілля. Оплата ігор чи розваг із карткою «Ігрова» не лише дозволяє повернути частину коштів, але й додає елемент лотереї – кожна покупка може обернутись приємним рандомним кешбеком.

Детальніше про умови:

відкриття, обслуговування та P2P-перекази – безкоштовні;

– безкоштовні; комісія на зняття готівки в Україні – лише 0,8%;

безлімітні перекази між картками Alliance bank;

на P2P-перекази на інші банки діє місячний ліміт – до 150 000 грн;

витрати в інтернеті – без комісій, лімітів і обмежень;

кешбек нараховується на покупки від 200 грн;

максимальна сума кешбеку на місяць – 500 грн.

Оформити картку можна вже зараз у застосунку Alliance лише в кілька кліків. А якщо ви досягли місячного ліміту кешбеку в 500 грн по картці «Ігрова», можна продовжувати отримувати кешбек із карткою «Стартова» в застосунку Alliance. У перший місяць після відкриття на ній діє кешбек 30% на все, а далі – постійний кешбек 1% без обмежень за сумою накопичень.

Якщо ви ще не користувалися застосунком Alliance, його можна встановити за посиланням.