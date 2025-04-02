Аукціон «Українське модерне мистецтво»: які лоти представить Аукціонний дім Меркурій

Аукціонний дім Меркурій 12 квітня проведе свій третій аукціон на тему «Українське модерне мистецтво». Представлять 51 лот видатних митців і мисткинь України та діаспори. Серед них – Алла Горська, Віктор Зарецький, Павло Керестей, Михайло Андрієнко-Нечитайло, Олекса Грищенко, Карло Звіринський, Богдан Сойка, Володимир Патик та інші. Охочі стати новими власниками творів зможуть взяти участь у вечірньому аукціоні, що відбудеться у Львові, або дистанційно з допомогою менеджерів аукціонного дому. Реєстрація на подію – відкрита.

Кожен третій лот – продано з молотка

Аукціонний дім Меркурій, що є першим аукціонним домом мистецтв на Заході України, працює вже пів року та провів два аукціони українського мистецтва XX–XXI століття. За результатами цих торгів з молотка пішло 27 лотів.

«Загалом у межах двох аукціонів було представлено 80 творів мистецтва. Тобто кожен третій лот було успішно продано з молотка. Особливою популярністю в поціновувачів мистецтва користувалися такі автори, як Федір Тетянич, Мирослав Ягода, Карло Звіринський, Алла Горська та інші», – розповідають в Аукціонному домі Меркурій.

Так, найдорожчим лотом, який знайшов нового власника за результатами двох аукціонів, став твір Федора Тетянича «Маршрут в космос». Він пішов з молотка за $13 000.

Аукціон №2. Федір Тетянич «Маршрут в космос», 1976

Аукціон «Українське модерне мистецтво» – 12 квітня

На новому аукціоні можна буде побачити різноманітну палітру модерного мистецтва України та діаспори. Серед пропонованих авторів – відомі імена осередків Києва, Одеси, Львова, Дніпра, Івано-Франківська та Ужгорода.

Фрагмент роботи Ярослава Качмара «Енігма», 1984 Фрагмент роботи Романа Жука «Червоний натюрморт з пляшкою», 1979 Володимир Стрельников «На зупинці», 1980 Предыдущий слайд Следующий слайд

Особливу добірку аукціону складуть твори українців-модерністів із діаспори, чиї роботи високо цінуються на артринку Європи вже більше як пів століття. На події представлять три роботи Михайла Андрієнка-Нечитайла: дві абстракції та натюрморт. Стартові ціни коливаються від $500 до $5000.

Михайло Андрієнко-Нечитайло «Абстракція», 1970

Абстракції Михайла Дзиндри (старт – $750) і Володимира Макаренка ($4250) та ню авторства Олекси Грищенка ($1400).

Фрагмент експозиції передаукціонної виставки «Українське модерне мистецтво»

Для поціновувачів нонконформістського мистецтва Одеси запропонують широкий вибір лотів: твори Володимира Стрельнікова (стартові ціни від $450 до $550); графіка Валентина Хруща ($500); абстрактні роботи Володимира Цюпка та Олександра Стовбура (стартові ціни $750 та $850 відповідно).

Фрагмент експозиції передаукціонної виставки «Українське модерне мистецтво»

Інший яскравий представник одеського нонконформістського руху Олег Волошинов з експресивною та динамічною роботою «Морський бій», 1984 року (старт – $1100).

Олег Волошинов «Морський бій», 1984

Продовжуючи тему моря, поціновувачам мистецтва представлять сонячні пейзажі Криму авторства Карла Звіринського та Володимира Патика. Стартові ціни – $11 500 та $1900 відповідно.

Фрагмент експозиції передаукціонної виставки «Українське модерне мистецтво»

Київський андеграунд покаже Федір Тетянич, новатор у сфері футорології. Велика частина його творчості присвячена ідеї фантастичної країни «Фріпулья». Відтак, робота «Абстракція» 1980 року є одним з ескізів серії на цю тему. Стартова ціна – $3500.

Федір Тетянич «Абстракція», 1980

Винятковим лотом стане масштабне полотно Віктора Зарецького «Світлий день»,1989 року. У центрі роботи – неоромантичний образ, ймовірно, ангела у стилістиці модерну. Стартова ціна – $35 200.

Віктор Зарецький «Світлий день»,1989

Серед авторів мистецького андеграунду Закарпаття Павло Бедзір, Павло Ковач і Павло Керестей. На аукціоні виставлять їхні графічні та малярські твори. Стартові ціни коливаються від $1100 до $3900.

Павло Бедзір «Маски в лісі» 1970 Павло Ковач «Стіна» 2024 Предыдущий слайд Следующий слайд

З повним каталогом творів та їхніми історіями походження можна ознайомитися на офіційному сайті Аукціонного дому Меркурій.

Наживо твори можна оглянути до 11 квітня в Центрі інтелектуального мистецтва Меркурій на передаукціонній виставці (Львів, пл. Міцкевича, 10).

Гості на відкритті передаукціонної виставки «Українське модерне мистецтво» Гості на відкритті передаукціонної виставки «Українське модерне мистецтво» Гості на відкритті передаукціонної виставки «Українське модерне мистецтво» Гості на відкритті передаукціонної виставки «Українське модерне мистецтво» Предыдущий слайд Следующий слайд

Як взяти участь в аукціоні?

Охочі стати новими власниками творів зможуть взяти участь у вечірньому аукціоні, що відбудеться у Львові, або дистанційно з допомогою менеджерів аукціонного дому.

Щоб стати учасником торгів, потрібно пройти реєстрацію, верифікацію та внести оплату за інформаційний пакет, що становить 2000 грн. Після підтвердження реєстрації ви отримаєте доступ до лотів та зможете брати участь у торгах. Зареєструватися на аукціон можна вже зараз за посиланням.

Аукціонний дім Меркурій

Аукціонний дім Меркурій розпочав свою роботу цьогоріч у серпні. Це перший аукціонний дім мистецтв на Заході України. Його команда має мету – оптимізувати процес купівлі/продажу творів мистецтва в Україні та «вивести артринок із тіні».

Колекція налічує понад 6000 творів українського мистецтва XX–XXI століття. Серед авторів, чиї роботи входять у збірку, – Олекса Новаківський, Марія Примаченко, Яків Гніздовський, Карло Звіринський, Роман Сельський, Олег Мінько, Олександр Богомазов, Давид Бурлюк, Анатоль Степаненко, Роман Жук, Петро Старух, Михайло Красник, Мар’ян Олексяк, Юрій Скандаков та інші.