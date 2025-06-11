Бізнес інвестує, банки підтримують: як формується нова фінансова екосистема. Досвід Укрексімбанку

30 травня в Києві відбувся Forbes Money – захід про фінанси, капітал та великі ідеї, організований Forbes Ukraine. Цього року одна з ключових тем – взаємодія бізнесу й банків у новій економічній реальності. На панелі «Гроші шукають проєкти. Проєкти шукають гроші. Погляд банкірів» обговорювали, чи готовий бізнес сьогодні не просто виживати, а розвиватися. І чи готовий банківський сектор підтримати його в цьому?

Одним зі спікерів панелі був Андрій Мойсєєнко, директор департаменту корпоративного бізнесу приватного сектору АТ «Укрексімбанк». Розповідаємо ключове з його виступу.

Бізнес адаптується та починає інвестувати

У 2025 році ми спостерігаємо відчутне пожвавлення попиту на корпоративне фінансування. Це не випадковість і не короткостроковий сплеск. Це реакція компаній на трансформації, які диктує економіка воєнного часу: зростання конкуренції, переосмислення ланцюгів постачання, нові виклики в логістиці, пошук ефективності.

Компанії більше не запитують фінансування на екстрене перекредитування або покриття касових розривів. Бізнес усе частіше приходить із запитами на модернізацію виробництва, масштабування, автоматизацію, вихід на експортні ринки. Український бізнес виходить із режиму турбулентності і шукає джерела зростання.

Фінансування – це лакмусовий папірець економічної впевненості. Якщо бізнес бере кредит, він вірить у свій завтрашній день. Якщо банки кредитують, вони вірять у повернення цих грошей. І сьогодні на ринку є ознаки саме такої взаємної довіри.

За даними НБУ, довгострокове фінансування (понад три роки) зросло на 8,5% лише за квартал. Середньострокові позики (один–три роки) зросли на 21% за квартал і на 34% у річному вимірі. Це означає, що компанії більше не відкладають розвиток – вони повертаються до проєктів, які були поставлені на паузу.

Що драйвить попит на фінансування

Ми в Укрексімбанку бачимо кілька ключових драйверів цього тренду:

Адаптація бізнесу до нових умов. Бізнес вийшов із фази шоку – і повертається до стратегічного мислення.

Бізнес вийшов із фази шоку – і повертається до стратегічного мислення. Прагнення до ефективності й маржинальності . Компанії інвестують у оптимізацію, нові продукти й вихід на нові ринки.

. Компанії інвестують у оптимізацію, нові продукти й вихід на нові ринки. Відкладений інвестиційний попит – реалізуються проєкти, які чекали на «вікно можливостей».

– реалізуються проєкти, які чекали на «вікно можливостей». Розширення доступу до ресурсів – зокрема, завдяки співпраці банків з міжнародними партнерами.

– зокрема, завдяки співпраці банків з міжнародними партнерами. Зміщення фокусу на експорт і відбудову – попит особливо високий у сферах агро, деревообробки, металургії, транспорту та енергетики.

– попит особливо високий у сферах агро, деревообробки, металургії, транспорту та енергетики. Конкуренція між банками за якісного позичальника – це стимулює гнучкість умов, швидкість рішень, індивідуальний підхід.

Синдикат замість конкуренції

Український великий бізнес – агро, енергетика, логістика, переробка, критична інфраструктура – сьогодні знаходиться на роздоріжжі. З одного боку – зростаючі потреби у капіталі, від $50 млн і більше. З іншого – банківська система, яка переважно залишилася у парадигмі коротких, обережних і фрагментарних рішень.

Саме синдиковане кредитування – коли декілька банків разом фінансують один великий проєкт – може стати механізмом, що запустить масштабне відновлення.

Це дозволяє розподілити ризики, залучити міжнародних партнерів, збільшити обсяг фінансування, а головне – повернути довіру великого бізнесу до української банківської системи.

Підтримка бізнесу Укрексімбанком

У портфелі Укрексімбанку 170,5 млрд грн коштів клієнтів-юросіб та понад 80 млрд грн виданих кредитних коштів. У 2024 році банк профінансував 150 корпоративних клієнтів на суму 21,8 млрд грн, а в 2025-му планує вкласти ще 23 млрд грн в інфраструктурні проєкти, АПК, промисловість, паливно-енергетичний сектор і міжнародну торгівлю.

Окрім того, Укрексімбанк відіграє роль банку розвитку в умовах війни, а оборонна галузь – наш безумовний пріоритет.

Банк – один із найбільших партнерів міжнародних фінансових організацій, які підтримують українську економіку. За 25 років Банк залучив понад $2 млрд у вигляді кредитів, грантів, технічної допомоги та інструментів розподілу ризиків. Підписано близько 25 угод із МФО, зокрема дві нові угоди з ЄІБ на суму €200 млн, спрямовані на фінансування приватного та муніципального секторів.

Завдяки накопиченому досвіду, стабільній репутації та розгалуженій системі партнерств Укрексімбанк має змогу пропонувати українським підприємцям широкий спектр інструментів підтримки. З одного боку, це власні програми кредитування, побудовані на основі внутрішніх ресурсів банку. З іншого – фінансові продукти в рамках міжнародних програм, що реалізуються спільно з Європейським інвестиційним банком, ЄБРР та Світовим банком.

Ці програми охоплюють різні сфери – від підтримки малого і середнього бізнесу до «зелених» інвестицій, інноваційних рішень, модернізації виробництв, розвитку експортного потенціалу. Перевага такого партнерства – у доступі до ресурсів із привабливими умовами: тривалими термінами кредитування, пільговими ставками та технічною допомогою в реалізації проєктів.

Для українського бізнесу це не лише фінансове підживлення, а й стратегічна підтримка на шляху до європейських ринків, трансформації операційної моделі та впровадження міжнародних стандартів.

Укрексімбанк і надалі залишатиметься надійним фінансовим партнером для підприємств, які мають амбіції масштабування, модернізації та експортного прориву. Завдяки ефективному поєднанню внутрішніх інструментів і зовнішніх можливостей ми створюємо умови для стабільного розвитку українського бізнесу – у складних, але перспективних економічних реаліях.

Що пропонує Укрексімбанк

Ми бачимо свою місію у підтримці структурних змін в економіці – через інвестиційне, структурне та торговельне фінансування, надання гарантій, участь у міжнародних програмах.

Для Укрексімбанку інвестиційне фінансування – це пріоритетний напрям. Ми готові надавати фінансування на термін до пʼяти–семи років, з можливістю лонгації до 10 років. Такий горизонт дає бізнесу необхідний простір для реалізації повного циклу інвестиційного проєкту – від ідеї до окупності.

Розуміючи специфіку інвестиційного циклу, Банк впровадив пільговий період по тілу кредиту – до одного–двох років. Це дозволяє компаніям зосередитися на будівництві, монтажі обладнання, пусконалагоджувальних роботах, не відволікаючи ресурсів на погашення основної суми кредиту.

Ще один важливий елемент – гнучкість заставного інструментарію. На етапі інвестиційної фази Укрексімбанк готовий працювати з майновими правами за контрактами на придбання обладнання. Після введення об’єкта в експлуатацію заставу можна переоформити на завершене майно, що створює прозору та керовану модель ризику для всіх сторін.

На сьогодні в Банку затверджених рішень, за якими навіть ще не підписані договори, приблизно на 8 млрд грн і pipeline той, який вже розглядається службами ще – на 6 млрд грн.

Крім того, в Банку зростає попит на валютні кредити від експортерів.

Наш пріоритет – підтримувати бізнес, який працює прозоро, стратегічно мислить і готовий зростати. Бо саме такий бізнес стає основою економічного відновлення країни.

Зростаючий попит на фінансування – це не просто цифри. Це сигнал: бізнес готовий дивитися вперед. А отже, економіка прокидається – і виходить на нову траєкторію.

Цей тренд варто підтримувати – через співпрацю, прозорі інструменти, професійне банківське партнерство та фокус на реальний сектор. Бо інвестиції сьогодні – це зростання завтра. І саме зараз час зробити на нього ставку.