«До кінця року ми не зможемо видобути 78 млн кубометрів газу. Це означає втрати для держбюджету в 1 млрд грн податків», – Олексій Заєць, в. о. генерального директора ГК Smart Energy

У січні 2025 року група Smart Energy зупинила роботу одного з найбільших приватних газовидобувних підприємств на Полтавщині через чергове застосування санкцій РНБО проти бенефіціарів бізнесу. Компанія запевняє: від простою представництва «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед», яке на 100% належить британській публічній компанії Enwell Energy, держава матиме як внутрішні, так і зовнішні втрати.

Навесні 2023 року РНБО запровадили санкції проти засновника бізнесу, колишнього бенефіціара Вадима Новинського, що спричинило зупинку газовидобутку на прифронтовій Харківщині. Але через 15 місяців рішення відкоригували, і Smart Energy відновила діяльність. Та за кілька місяців після того держава знову запровадила санкції – цього разу проти чинних бенефіціарів, через що Держгеонадра знову зупинила дію спецдозволів на видобуток вуглеводнів на родовищах вже у Полтавській області.

В. о. генерального директора групи компаній Smart Energy Олексій Заєць розповів, що зараз відбувається з газовими свердловинами, які ризики це матиме для бізнесу та держави.

Як зараз змінилися аргументи держорганів, якщо порівняти з першою зупинкою роботи та її відновленням?

Вони фактично не змінилися. Ми майже два роки намагаємось отримати хоч якесь раціональне пояснення. За цей час наші компанії направили понад 100 офіційних листів до РНБО, Кабміну, Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації санкційної політики та Офісу президента. Ми намагалися пояснити, що працюючий бізнес приносить користь країні: забезпечує енергонезалежність, дає надходження до бюджету, гарантує робочі місця.

90% відповідей – це просто цитування Закону «Про санкції». Нам пояснюють, що таке санкції, як їх вводять і що це відбувається за поданням СБУ. Але відповіді на головне запитання – яка логіка цього рішення та які наслідки для держави – ми так і не отримали. Наш колишній бенефіціар Вадим Новинський не володіє жодною часткою в цьому бізнесі. Але для державних органів це, здається, не має значення. Вони продовжують цитувати закон про санкції й ігнорують цей факт.

Як ви можете оцінити економічні збитки для компанії та ринку?

Коли були введені перші санкції в квітні 2023-го – червні 2024-го і ми були змушені зупинити наші компанії на прифронтовій Харківщині, держава втратила 195 млн куб. м газу, 1,65 млрд грн податкових надходжень.

Якщо говорити про енергетичний баланс, то для країни цей газ потрібно імпортувати. За середньою спотовою ціною на сьогодні приблизно $600 за 1000 куб. м цей обсяг коштує близько $117 млн, тобто це втрати України в зовнішньоторговельному балансі.

Під жовтневий пакет санкцій потрапило наше найбільше підприємство – представництво «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед». До зупинки свердловини цієї компанії сумарно в середньому на добу давали 210 000 куб. м природного газу, 35 т конденсату, 25 т нафти, 19 т зрідженого газу. Нашими споживачами були промислові підприємства й аграрний сектор – так працює ринок газу в Україні.

Ми вже підрахували, що до кінця 2025 року через цю ситуацію не зможемо видобути ще 78 млн кубометрів газу. Це означає втрати для держбюджету приблизно в 1 млрд грн податків. І знову державі доведеться імпортувати цей газ. Для порівняння: середня ціна газу на внутрішньому ринку сьогодні становить $400 за 1000 куб. м. Це реальний удар по енергетичній незалежності країни, бюджету й економіці загалом.

Які наслідки може мати ця ситуація для стабільності постачання природного газу в умовах повномасштабної війни?

Є такий термін «ідеальний шторм». І зараз ми його маємо. Надворі морози, у підземних сховищах газу недостатньо, і це не таємниця, про це офіційно говорять представники влади. Державі потрібно імпортувати газ, і вона його імпортує. Водночас ворог атакує нашу газотранспортну інфраструктуру. І саме в цей момент влада своїми ж руками зупиняє власні газові родовища. Абсолютно незрозумілі речі. Кожен мільйон кубометрів зараз критично важливий, а ми позбавляємо себе власного ресурсу та змушені купувати його за кордоном.

Як тривала зупинка вплине на інвестиції Smart Energy в економіку України?

Компанія, у якої заблоковані ліцензії, не буде інвестувати, це фізично неможливо. Коли в червні 2024 року з’явилася інформація про коригування санкцій, ми відразу почали відновлювати видобуток і переглядати виробничі програми. Це детальний план до 2030 року, де розписано все: які свердловини буримо, які ремонтуємо, які нові об’єкти будуються (включно з установками підготовки газу). Перший драфт нашої інвестиційної програми на 2025 рік передбачав інвестиції у 3,2 млрд грн (з ПДВ). Ми планували масштабну програму буріння на Полтавщині, відновлення низки проєктів на Харківщині. Зараз все зупинено.

Як зупинка видобутку вплинула на інвесторів, зокрема на капіталізацію Enwell Energy?

Негативно. Enwell Energy – публічна компанія, чиї акції торгуються на Лондонській фондовій біржі. Коли з’явилася новина про зупинку ліцензій, акції впали майже вдвічі. Нашими акціонерами є британські фонди, приватні інвестори зі США. Вони були шоковані цим рішенням. Адже в жодній цивілізованій країні немає практики, коли працююче підприємство зупиняють державні органи без чіткої економічної та правової аргументації. Такі події серйозно впливають на імідж України як інвестиційно привабливої держави.

Як зупинка роботи впливає на робочі місця та місцеві громади?

Важливо розуміти, що частина рентних платежів залишаються в місцевих громадах. Це гроші, які використовують для фінансування місцевих бюджетів – на школи, дороги, соціальні програми тощо. Але коли підприємства не працюють, ці кошти не надходять. У результаті страждають місцеві громади, соціальна інфраструктура. Під час першої зупинки ми дев’ять місяців утримували працівників, виплачували зарплати, навіть коли не видобували газ. Це був максимум, який могла собі дозволити компанія. Але потім довелося частково скоротити штат на Харківщині. Зараз на Полтавщині персонал залишається, ми робимо все можливе, щоб його утримати. Але якщо видобуток не буде відновлено найближчим часом, під загрозою скорочення опиняться майже 200 людей.

Представництво «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед»

Які подальші кроки плануєте? Як можна змінити ситуацію?

Ми працюємо на всіх можливих напрямах і не втрачаємо надії, що влада нас почує. У червні 2024 року це вже сталося – були внесені зміни, що дозволило розблокувати бізнес і не обійти персональні санкції. Сподіваємося, що найближчим часом нам дозволять відновити видобуток газу. Це буде добре для всіх: для компанії, для персоналу, для держави. Адже це газ, податки, робочі місця та енергетична безпека України.

Дмитро Кащук комітет надрокористування ЕВА, директор з розвитку Геологічної інвестиційної групи Зупинка видобутку газу – серйозний ризик для самого родовища. У процесі експлуатації свердловин підтримується стабільний пластовий тиск, що забезпечує безперебійний потік вуглеводнів. Якщо видобуток припиняється, в пласті відбуваються незворотні зміни: газонасичені породи можуть ущільнюватися, що унеможливить вилучення частини запасів у майбутньому. У найгіршому випадку свердловини можуть «задихнутися» – навіть після відновлення роботи їхня продуктивність суттєво знизиться. Головне завдання – не допустити довготривалого простою. Кожен день без видобутку наближає родовище до точки неповернення. Відновлення роботи після зупинки – складний і дорогий процес, що не гарантує повернення до попередніх обсягів видобутку. Це потребує постійного моніторингу стану родовища. Крім того, зупинка потребує масштабної адміністративної та технічної підготовки. Компанія має пройти складну бюрократичну процедуру: офіційно попередити споживачів, отримати дозволи, оформити акти консервації свердловин, пломбувати обладнання, а також запровадити посилений контроль кожні шість годин. Фактично увесь колектив працює в режимі підвищеної відповідальності без можливості видобувати газ. Читать больше Свернуть