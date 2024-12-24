Фокус та пріоритети міжнародних фінансових організацій для України у 2025 році

У листопаді 2024 року в Києві державний Укрексімбанк провів першу конференцію з корпоративного банкінгу «EximTalks: Corporate banking conference». Подія об’єднала понад 130 керівників великого бізнесу, представників виконавчої влади, міжнародних фінансових організацій (МФО) та топменеджмент Банку. Головними темами стали плани держави щодо економічного та фінансового розвитку у 2025-му, потреби бізнесу й можливості залучення зовнішнього фінансування. Деталі – у матеріалі

Партнерство з МФО

Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) є основними міжнародними фінансовими організаціями, які здійснюють вагому фінансову підтримку і надають технічну допомогу. Ці МФО відіграють ключову роль у фінансуванні різних секторів економіки, зокрема стратегічних.

З початку повномасштабної агресії РФ в Україні Група Світового банку мобілізувала для України до $50 млрд фінансової підтримки. З лютого 2022 року Світовий банк здійснює підтримку державного сектора України та сприяє збалансуванню валютно-фінансової позиції України. Протягом 2022–2024 років до загального фонду державного бюджету від Світового банку надійшло $2,63 млрд.

За словами старшого спеціаліста фінансового сектору Світового банку Євгена Гребенюка, нещодавно банк схвалив створення фонду фінансового посередництва (FIF) для підтримки України. Очікують, що внески до фонду зроблять США, Канада та Японія. Фонд, яким керуватиме Світовий банк, допоможе виконати зобов’язання країн G7 надати Україні до кінця 2024-го до $50 млрд додаткового фінансування.

Також Україна та Світовий банк поглиблюють співпрацю в реалізації проєктів щодо трансформації української економіки та залучення іноземних інвестицій для післявоєнної відбудови країни. Світовий банк планує надати Україні позику (PforR) на $1 млрд та грант (IPF) на $30 млн на підтримку урядових реформ у приватному секторі. Фінансування спрямовуватимуть на рефінансування програм державної підтримки бізнесу, включно з такими ініціативами, як «Доступні кредити 5–7–9 %» та «єРобота».

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) з лютого 2022 року інвестував в Україну приблизно €5 млрд євро, орієнтовно €2 млрд з яких спрямовано на реалізацію енергетичних проєктів. Зараз ЄБРР в Україні фокусується на реалізації проєктів із посилення енергетичної безпеки, відновлення критичної інфраструктури, продовольчої безпеки та розвитку торгівлі. Окрему увагу МФО, і зокрема ЄБРР, приділяють програмам risk sharing, які створюють додаткові гарантії для впровадження інвестиційних проєктів щодо поповнення обігових коштів.

У державному секторі впроваджується 10 спільних проєктів загальним обсягом позик €2,1 млрд євро. У 2024-му у межах цих проєктів вибірка становила понад €154,3 мільйона.

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) з березня 2022 року надав €1,7 млрд, зокрема через кредитні лінії та гарантії нових позик малому та середньому бізнесу (МСБ). Фокус ЄІБ – проєкти в сільському господарстві, харчовій та переробній промисловості, транспортній сфері.

Очільниця Регіонального центру Східної Європи ЄІБ Крістіна Мікулова зазначила, що банк співпрацює з Україною з 2004-го. На жовтень 2024 року загальний обсяг наданого фінансування складає понад €7,5 млрд. За підтримки Єврокомісії та ЄІБ в Україні вже працює програма JASPERS, яка надає консультативні послуги та технічну підтримку для підготовки й впровадження публічних та муніципальних проєктів.

Нещодавно Уряд та ЄІБ обговорили впровадження проєктів відновлення на суму €2 млрд в межах Ukraine Investment Framework. Серед інших питань – розширення технічної допомоги з підготовки проєктів, зокрема запуск програми Project Preparation Facility для збільшення кількості готових до фінансування проєктів.

Також Європейський інвестиційний банк продовжує розширювати енергетичну підтримку України – оголосив про намір інвестувати до €600 млн у фінансування екстрених енергетичних проєктів у державному та приватному секторах.

Співпраця Укрексімбанку з МФО

За 25 років партнерства з МФО державний Банк напрацював унікальну експертизу, критично необхідну для розуміння та виконання вимог МФО позичальниками. Завдяки фінансовій та консультаційній підтримці Укрексімбанку український бізнес продовжує отримувати дефіцитні на ринку довгострокові кредити, як для фінансування інвестиційних проєктів, так і на поповнення обігових коштів.

У 2022–2023 роках у рамках спільних з МФО програм Укрексімбанк реалізував понад 200 кредитних проєктів загальним обсягом фінансування понад еквівалент $220 млн, або майже 9 млрд грн.

На 1 вересня 2024-го Укрексімбанк займає лідируючі позиції за залученням коштів МФО – 27,7 млрд грн.

Робота МФО в Україні під час війни стала критично важливою для стабілізації економічної ситуації та підтримки державних інституцій у складних умовах. Світовий банк, Європейський інвестиційний банк та Європейський банк реконструкції та розвитку надали Україні значну фінансову допомогу, яка дала змогу забезпечити базові потреби держави, підтримати соціальні виплати та відновити інфраструктуру і фінанси.

Співпраця України з МФО демонструє позитивну динаміку. Це підкреслює високу довіру до країни з боку міжнародної спільноти та готовність допомагати й надалі.