Карпати як новий інвестиційний хаб: кейс Skogur Home&Resort

Карпати перетворюються на перспективний простір для інвестицій: не лише як туристична локація, а як економічний майданчик для розвитку туризму, резиденційних форматів і екоінновацій.

Skogur доводить: інвестиції в Карпати – це не лише про квадратні метри, а про довгострокову стратегію, де капітал працює через туризм, резиденційні формати та розвиток регіону. Саме тут формується нова формула української інвестиційної привабливості – там, де серце країни б’ється в такт з її економічним потенціалом.

Засновники та концепція проєкту Skogur – проєкт у скандинавському стилі з українською душею, створений двома підприємцями – Андрієм Мартищуком та Нестором Мельником. Андрій Мартищук – засновник Skogur, керівник БО «Карпатський волонтерський центр». Він відповідає за будівництво, архітектурну частину і контроль за реалізацією проєкту та інших об’єктів інфраструктури. Забезпечує якість матеріалів, конструкцій, відповідність стандартам.

– засновник Skogur, керівник БО «Карпатський волонтерський центр». Він відповідає за будівництво, архітектурну частину і контроль за реалізацією проєкту та інших об’єктів інфраструктури. Забезпечує якість матеріалів, конструкцій, відповідність стандартам. Нестор Мельник – співзасновник і CEO Skogur. Відповідає за стратегічне управління компанією, продажі й розвиток бренду. Під його керівництвом реалізується проєктна модель інвестиційної нерухомості, формуються пропозиції інвесторам, ведеться комерційна діяльність Skogur. Читать больше Свернуть

Туризм як драйвер економіки

В останні роки внутрішній туризм став одним із найпотужніших драйверів економічної відбудови України.

«Мандрівки Україною сьогодні – це не тільки спосіб відпочинку, але й засіб фізичного відновлення і психологічного розвантаження – як для наших захисників і їхніх родин, так і для цивільних, – каже Мар’яна Олеськів, голова Державного агентства розвитку туризму України. – А ще це спосіб підтримати економіку країни».

За даними Державного агентства розвитку туризму, кількість громадян, які обирали внутрішні напрямки для відпустки, за рік зросла з 51% до 85%. Ключові гравці ринку відзначають глибоку трансформацію туристичних звичок: українці дедалі частіше шукають якісний сервіс і змістовний відпочинок удома, відкриваючи для себе, зокрема, Карпати.

Skogur Home&Resort

Нові формати відпочинку і попит на якість

«Такі формати як workation, slow living сьогодні формують ядро попиту серед активної, економічно спроможної аудиторії. Людям не байдуже, де відпочивати, в яких умовах проживати цей час, яку їжу споживати, хто буде їхнім сусідом, як вони будуть проводити дозвілля. Зростає попит на якісне часопроведення, яке стабілізує ментальне і фізичне здоровʼя», – каже Нестор Мельник, співзасновник і CEO Skogur.

Skogur Home&Resort

Тож котеджне містечко Skogur, яке естетично вписалося поміж гір у прикарпатському селищі Яблуниця, демонструє, як Карпати можуть підхоплювати світову практику, при цьому зберігаючи українську автентику і своєрідний характер.

І хоча преміум-відпочинок в Україні наразі не масовий, втім стрімко зростаючий. І ця хвиля збігається з глобальним трендом на еко-преміальний стиль життя – бажання жити й інвестувати в локації, де природа, сервіс і сталість створюють нову якість.

Skogur не просто відповідає на попит, а формує новий стандарт життя в Карпатах, де інвестиції стають частиною усвідомленої культури добробуту. Нестор Мельник, співзасновник і CEO Skogur.

Нестор Мельник, співзасновник і CEO Skogur.

Архітектура й інвестиційний потенціал

Skogur демонструє, як інвестиція може працювати без постійної участі інвестора, даруючи при цьому стабільність і естетичне задоволення. Кожна нова черга котеджів дивує архітектурою: від будинків, які наче проростають зі схилів, до таких, що ніби витають у повітрі, адже зведені на високих пальових фундаментах.

Понад сотня інвесторів, значна частина з яких долучилася до проєкту ще на етапі будівництва першої черги котеджів, побачили у Skogur місце сили своїх інвестицій.

Skogur Home&Resort Skogur Home&Resort Skogur Home&Resort Skogur Home&Resort Предыдущий слайд Следующий слайд

Карпати як майданчик для бізнесу й дипломатії

Асоціація готельєрів Яремчанщини на одній зі своїх останніх конференцій дійшла висновку, що регіон має всі шанси перетворитися на майданчик для масштабних економічних і політичних форумів – за зразком Давосу, австрійського Альпбаха чи німецького Гарміша.

Сьогодні тут поступово складається унікальний пазл розвитку: оновлюється залізничне сполучення, відкривається євроколія, активно будується дорожня інфраструктура, а стратегічне бачення заходу України як ключової логістичної та інвестиційної ланки між ЄС і внутрішніми регіонами країни стає дедалі виразнішим.

«З огляду на це ми у Skogur створюємо умови не лише для відпочинку та оздоровлення, а й для коворкінгу. У нас є конференц-рум, який уже зарекомендував себе як зручний майданчик для проведення стратегічних сесій. Є достатньо робочих місць у котеджах та на території резорту. Для цього ми також будуємо мультифункціональний простір для коворкінгу, зали-трансформери, в яких зможуть розміститися більші робочі групи. А задля зручності їх розміщення невдовзі запустимо й апарт-готель», – розповідає Нестор Мельник.

Skogur Home&Resort

Wellness Center і оздоровчі програми

Паралельно з нарощенням пропозиції житлових апартаментів розширюється Wellness Center Skogur. Від традиційних послуг банного комплексу до СПА та оздоровчих процедур.

Wellness Center Skogur Wellness Center Skogur Wellness Center Skogur Wellness Center Skogur Предыдущий слайд Следующий слайд

«Skogur розташований на унікальній локації, у місці потужного енергетичного потоку, місці сили, де все сприяє фізичному та ментальному відновленню. Наші гості в один голос відзначають, що у нас дуже добре спиться, – каже Андрій Мартищук, співзасновник Skogur. – Тож очевидно, що wellness-продукт став природним продовженням місії проєкту і повинен вивести його на якісно вищий рівень».

Андрій Мартищук, засновник Skogur

Системний підхід і довгострокова стабільність

Усе це – не лише інфраструктурні зміни, а й візія майбутнього, де Skogur стає точкою перетину туризму, бізнесу й інновацій. Засновники резорту мислять не категоріями сезонності, а будують модель, у якій кожен квадратний метр працює на перспективу: від зростання капіталізації до створення сталих робочих місць і нових сервісів для резидентів. А завдяки цьому підтримують стабільність навіть у періоди турбулентності.

Так, у Skogur впровадили нову практику будівництва поза майданчиком – котеджі збирають частинами поза місцем встановлення. «Такий підхід дозволяє мінімізувати вплив геологічної складності гірських територій, скоротити будівельний цикл і зняти залежність від дефіциту кваліфікованих кадрів на місцях», – кажуть засновники резорту.

Skogur Home&Resort

Skogur демонструє, що стабільність у сучасному девелопменті ґрунтується не на гучних обіцянках, а на системних діях і далекоглядності. Це доказ надійності та життєздатності проєкту, який формує цінність не лише сьогодні, а й у довгостроковій перспективі.