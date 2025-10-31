Карпати як новий інвестиційний хаб: кейс Skogur Home&Resort

Карпати перетворюються на перспективний простір для інвестицій: не лише як туристична локація, а як економічний майданчик для розвитку туризму, резиденційних форматів і екоінновацій.
Приклад Skogur Home&Resort показує, як українські гори стають платформою для стабільного доходу, зберігаючи природу та автентичність регіону.
Skogur доводить: інвестиції в Карпати – це не лише про квадратні метри, а про довгострокову стратегію, де капітал працює через туризм, резиденційні формати та розвиток регіону. Саме тут формується нова формула української інвестиційної привабливості – там, де серце країни б’ється в такт з її економічним потенціалом.
Засновники та концепція проєкту
Skogur – проєкт у скандинавському стилі з українською душею, створений двома підприємцями – Андрієм Мартищуком та Нестором Мельником.
- Андрій Мартищук – засновник Skogur, керівник БО «Карпатський волонтерський центр». Він відповідає за будівництво, архітектурну частину і контроль за реалізацією проєкту та інших об’єктів інфраструктури. Забезпечує якість матеріалів, конструкцій, відповідність стандартам.
- Нестор Мельник – співзасновник і CEO Skogur. Відповідає за стратегічне управління компанією, продажі й розвиток бренду. Під його керівництвом реалізується проєктна модель інвестиційної нерухомості, формуються пропозиції інвесторам, ведеться комерційна діяльність Skogur.
Туризм як драйвер економіки
В останні роки внутрішній туризм став одним із найпотужніших драйверів економічної відбудови України.
«Мандрівки Україною сьогодні – це не тільки спосіб відпочинку, але й засіб фізичного відновлення і психологічного розвантаження – як для наших захисників і їхніх родин, так і для цивільних, – каже Мар’яна Олеськів, голова Державного агентства розвитку туризму України. – А ще це спосіб підтримати економіку країни».
За даними Державного агентства розвитку туризму, кількість громадян, які обирали внутрішні напрямки для відпустки, за рік зросла з 51% до 85%. Ключові гравці ринку відзначають глибоку трансформацію туристичних звичок: українці дедалі частіше шукають якісний сервіс і змістовний відпочинок удома, відкриваючи для себе, зокрема, Карпати.
Нові формати відпочинку і попит на якість
«Такі формати як workation, slow living сьогодні формують ядро попиту серед активної, економічно спроможної аудиторії. Людям не байдуже, де відпочивати, в яких умовах проживати цей час, яку їжу споживати, хто буде їхнім сусідом, як вони будуть проводити дозвілля. Зростає попит на якісне часопроведення, яке стабілізує ментальне і фізичне здоровʼя», – каже Нестор Мельник, співзасновник і CEO Skogur.
Тож котеджне містечко Skogur, яке естетично вписалося поміж гір у прикарпатському селищі Яблуниця, демонструє, як Карпати можуть підхоплювати світову практику, при цьому зберігаючи українську автентику і своєрідний характер.
І хоча преміум-відпочинок в Україні наразі не масовий, втім стрімко зростаючий. І ця хвиля збігається з глобальним трендом на еко-преміальний стиль життя – бажання жити й інвестувати в локації, де природа, сервіс і сталість створюють нову якість.
Skogur не просто відповідає на попит, а формує новий стандарт життя в Карпатах, де інвестиції стають частиною усвідомленої культури добробуту.Нестор Мельник, співзасновник і CEO Skogur.
Архітектура й інвестиційний потенціал
Skogur демонструє, як інвестиція може працювати без постійної участі інвестора, даруючи при цьому стабільність і естетичне задоволення. Кожна нова черга котеджів дивує архітектурою: від будинків, які наче проростають зі схилів, до таких, що ніби витають у повітрі, адже зведені на високих пальових фундаментах.
Понад сотня інвесторів, значна частина з яких долучилася до проєкту ще на етапі будівництва першої черги котеджів, побачили у Skogur місце сили своїх інвестицій.
Карпати як майданчик для бізнесу й дипломатії
Асоціація готельєрів Яремчанщини на одній зі своїх останніх конференцій дійшла висновку, що регіон має всі шанси перетворитися на майданчик для масштабних економічних і політичних форумів – за зразком Давосу, австрійського Альпбаха чи німецького Гарміша.
Сьогодні тут поступово складається унікальний пазл розвитку: оновлюється залізничне сполучення, відкривається євроколія, активно будується дорожня інфраструктура, а стратегічне бачення заходу України як ключової логістичної та інвестиційної ланки між ЄС і внутрішніми регіонами країни стає дедалі виразнішим.
«З огляду на це ми у Skogur створюємо умови не лише для відпочинку та оздоровлення, а й для коворкінгу. У нас є конференц-рум, який уже зарекомендував себе як зручний майданчик для проведення стратегічних сесій. Є достатньо робочих місць у котеджах та на території резорту. Для цього ми також будуємо мультифункціональний простір для коворкінгу, зали-трансформери, в яких зможуть розміститися більші робочі групи. А задля зручності їх розміщення невдовзі запустимо й апарт-готель», – розповідає Нестор Мельник.
Wellness Center і оздоровчі програми
Паралельно з нарощенням пропозиції житлових апартаментів розширюється Wellness Center Skogur. Від традиційних послуг банного комплексу до СПА та оздоровчих процедур.
«Skogur розташований на унікальній локації, у місці потужного енергетичного потоку, місці сили, де все сприяє фізичному та ментальному відновленню. Наші гості в один голос відзначають, що у нас дуже добре спиться, – каже Андрій Мартищук, співзасновник Skogur. – Тож очевидно, що wellness-продукт став природним продовженням місії проєкту і повинен вивести його на якісно вищий рівень».
Системний підхід і довгострокова стабільність
Усе це – не лише інфраструктурні зміни, а й візія майбутнього, де Skogur стає точкою перетину туризму, бізнесу й інновацій. Засновники резорту мислять не категоріями сезонності, а будують модель, у якій кожен квадратний метр працює на перспективу: від зростання капіталізації до створення сталих робочих місць і нових сервісів для резидентів. А завдяки цьому підтримують стабільність навіть у періоди турбулентності.
Так, у Skogur впровадили нову практику будівництва поза майданчиком – котеджі збирають частинами поза місцем встановлення. «Такий підхід дозволяє мінімізувати вплив геологічної складності гірських територій, скоротити будівельний цикл і зняти залежність від дефіциту кваліфікованих кадрів на місцях», – кажуть засновники резорту.
Skogur демонструє, що стабільність у сучасному девелопменті ґрунтується не на гучних обіцянках, а на системних діях і далекоглядності. Це доказ надійності та життєздатності проєкту, який формує цінність не лише сьогодні, а й у довгостроковій перспективі.
