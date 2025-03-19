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Кешбек на купівлю валюти: новинка в застосунку Alliance

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1 хв читання

Alliance

Alliance bank продовжує розширювати можливості для вигідного обміну валют. Банк анонсував нову пропозицію для клієнтів – кешбек 0,5% на купівлю доларів та євро у мобільному застосунку. Це унікальна функція, яка дозволяє не лише купувати валюту за вигідним курсом, а й отримувати додатковий приємний бонус.

Переваги нової пропозиції

Це абсолютно новий формат кешбеку: раніше кешбек діяв лише на покупки товарів і послуг, а тепер він поширюється і на купівлю валюти. Також це зручний спосіб придбати валюту за найкращим курсом онлайн та отримати бонус!

Як це працює?

Кешбек нараховується під час купівлі доларів США ($) та євро (€) у застосунку Alliance. Пропозиція діє для всіх операцій з купівлі валюти за власні кошти з гривневої картки банку за умови її подальшого зарахування на валютну картку «Цільова».

Alliance

Умови обміну валюти в застосунку Alliance

Згідно із законодавством, клієнти можуть купувати валюту онлайн у межах 50 000 грн на місяць в одному банку. Для цього необхідна гривнева картка Alliance – можна використовувати як картку «Стартова», так і гривневу картку «Цільова».

Також у застосунку Alliance потрібно мати віртуальну валютну картку «Цільова» у доларах або євро, щоб на неї зараховувалася куплена валюта. Це безкоштовна дебетова картка, яку можна відкрити прямо в застосунку за кілька хвилин. За потреби пластиковий варіант валютної картки можна безкоштовно отримати у відділенні банку.

Функція купівлі валюти з кешбеком вже працює в застосунку Alliance, її можна протестувати просто зараз. А якщо ви ще не користувалися застосунком Alliance, його можна встановити за посиланням.

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