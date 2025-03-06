Купівля валюти за найбільш вигідним курсом – нова функція в застосунку Alliance

Alliance bank запустив нову можливість для клієнтів – купівлю валюти у застосунку за спеціальним курсом, вигіднішим, ніж у банках та обмінних пунктах. Тепер у застосунку Alliance можна конвертувати гривні у долари США або євро за спеціальним курсом із подальшим розміщенням коштів на валютний депозит. Ця функція доступна цілодобово, а відкрити депозит у доларах США або євро можна з гривневої картки прямо в застосунку за кілька кліків. Розповідаємо деталі

Переваги валютних депозитів в Alliance

Розміщуючи кошти на валютний депозит, користувачі застосунку Alliance мають можливість конвертувати гривні за найвигіднішим курсом прямо в застосунку без жодних комісій. Цей курс називається депозитним – він відображається в застосунку, і його вигідність можна перевірити у будь-який момент.

Оскільки курс валют зазвичай має тенденцію до зростання, заощадження в доларах США або євро не лише зберігають свою вартість, а й примножуються завдяки актуальним ставкам банку.

Детальніше про умови:

Мінімальна сума депозиту: від 100 доларів США або 100 євро. Відсоткові ставки: до 2% річних у доларах США та до 1,5% річних у євро. Термін розміщення: від трьох місяців до двох років. Ліміт, що встановлений НБУ: 200 000 грн на місяць (в еквіваленті) для одного клієнта. Можливість поповнення: доступна, якщо до завершення терміну залишається понад 92 дні.

Просте оформлення та виплата

Оформити валютний депозит можна онлайн у розділі «Депозити» в застосунку Alliance. Також тут можна відкрити дебетову картку «Цільова», яка доступна у трьох валютах: гривні, доларах США та євро.

Валютна картка в застосунку робить користування депозитом ще зручнішим, адже відсотки та сума депозиту можуть зараховуватися безпосередньо на неї. Також, маючи валютну картку, можна обрати тип нарахування відсотків: капіталізація або щомісячна виплата на картку.

Відкриття, обслуговування та перевипуск дебетової картки «Цільова» повністю безкоштовні. Картка є зручним рішенням для отримання виплат за депозитом і подальшого використання коштів у валюті.

Валютний депозит не передбачає дострокового розірвання. Після завершення терміну клієнт може отримати кошти на картку «Цільова», відкриту у відповідній валюті. Альтернативний спосіб отримати кошти після завершення терміну депозиту – готівкою у відділенні банку.

Зручний спосіб заощаджувати

Alliance постійно пропонує клієнтам нові можливості для зручного управління коштами та заощадженнями. Валютний депозит – це інструмент для тих, хто прагне зафіксувати вигідний обмінний курс та отримувати пасивний дохід у валюті.

Дізнатися більше про валютний депозит і його умови можна у застосунку Alliance, доступному для завантаження в App Store та Google Play.