«Ми не тільки інвестуємо, ми приходимо у бізнеси як надійний довгостроковий партнер», – Надія Казначеєва, umgi

Інвестиційна компанія umgi понад 18 років допомагає бізнесам зростати, модернізуватися та ставати конкурентнішими. У фокусі – підприємства у сфері зеленої економіки, медицини, видобутку, промисловості

Сьогодні компанія керує вісьмома активами у семи країнах. Сумарна ринкова вартість портфельних компаній – понад $500 млн.

Про те, як мислить приватний інвестор, чого очікує від бізнесу, чим відрізняється від міжнародних донорів і що має підготувати підприємець, аби залучити інвестиції, розповідає Надія Казначеєва, Chief Investment Officer umgi.

Про компанію umgi umgi заснована у 2006 році в Донецьку як керуючий холдинг для активів у сировинному секторі, що входив до групи «Систем Кепітал Менеджмент». Спершу компанія зосередилася на управлінні глиновидобувними та флюсо-доломітними підприємствами, продажу побічних продуктів теплоелектростанцій та реалізації мінеральних добрив. У 2015-му портфель доповнився оптовими поставками агропродукції, а також переробленням і дистрибуцією рідкісних і технічних газів. У 2016 році компанія змінила бізнес-модель – перейшла від ролі операційного управлінця й трансформувалася в інвестиційну компанію umgi. Сьогодні umgi інвестує в перспективні малі та середні бізнеси та фокусується на певних сферах – від управління відходами й промислового видобутку до медицини, енергетичних технологій та рішень для штучного інтелекту. Сумарна ринкова вартість портфельних компаній – понад $500 млн. Читать больше Свернуть

Про Надію Казначеєву, Chief Investment Officer Має 27-річний досвід у сфері інвестицій, злиття і поглинання, а також прямих інвестицій у різні галузі промисловості в Україні та Великій Британії. Спеціалізується на інфраструктурі, видобутку будівельних матеріалів і переробці відходів. До приєднання до umgi обіймала посаду заступниці міністра інфраструктури України (2016–2017 роки). У 2022–2023 роках працювала директоркою з управління активами в лондонському офісі DIF Capital Partners («Діф Кепітал Партнерс») – глобального інфраструктурного фонду середнього рівня. Членкиня Aspen Institute Kyiv («Аспен Інститут Київ») та Women on Board Ukraine («Вумен он Боард Юкреїн»). Читать больше Свернуть

Про umgi: інвестор з інстинктом масштабування

umgi – міжнародна команда з офісами у чотирьох країнах і портфелем у семи. Це результат стратегічного планування чи реакція на зовнішні виклики?

Розвиток закладено в ДНК umgi з моменту заснування. Наша мета – будувати ефективний, зростаючий бізнес, і ми послідовно реалізуємо цю модель з 2016 року. Ще до 2022-го ми активно розвивалися як в Україні, так і на зовнішніх ринках. А події 2022 року стали радше каталізатором, ніж причиною. Наш курс на інтернаціоналізацію було визначено ще у 2020-му – і сьогодні ми реалізуємо цю стратегію.

Ваш фокус охоплює і промислове виробництво, і AI-хардвер, і перероблення відходів. Що об’єднує такі різні бізнеси в зоні інтересів одного інвестора?

Для нас, для команди і для мене особисто дуже важливо, щоб інвестиція мала імпакт. Тому коли ми обираємо, в кого інвестувати, то обов’язково прогнозуємо, чи матиме цей бізнес позитивний вплив для країни і суспільства.

В ухваленні рішень, крім фінансових показників, ми керуємося, зокрема, критерієм, який не можна оцифрувати, але він важливий. Це реально «заряджений» фаундер компанії, який живе цим бізнесом і хоче разом із нами створити локального чи регіонального чемпіона.

Галузі, в які інвестує umgi: Управління відходами

Видобуток промислових корисних копалин

Виробництво товарів для B2B-сектору

Охорона здоров’я та діагностика

Енергетичний перехід та обладнання для розвитку штучного інтелекту Читать больше Свернуть

Про український бізнес

Ви заявляєте про готовність інвестувати в український бізнес навіть у час повномасштабної війни. Які саме бізнеси для вас цікаві?

Ми інвестуємо в ті сектори, де вже маємо експертизу: управління відходами, промисловість, логістику. Такі напрями часто сприймають як непривабливі, але для нас це можливість поєднати фінансову вигоду з реальним впливом. Управління відходами – приклад імпакт-інвестицій: ми заробляємо і водночас сприяємо екологічній модернізації країни. umgi фокусується на пошуку проєктів у складних, капіталомістких напрямах: виробництві упаковки, промислових матеріалів, логістичній інфраструктурі. Один із таких потенційних проєктів – будівництво термінала в порту «Південний», який ми плануємо реалізувати в межах повоєнної відбудови.

Цього року ми почали досліджувати два нових напрями. Перший – компанії, що входять у ланцюги постачання для штучного інтелекту (не дата-центри, а виробники обладнання для дата-центрів). Другий – постачальники для енергетичного переходу: не генерація, а все, що забезпечує її функціонування. Зараз по цих напрямах працюємо переважно в Європі, щоб у перспективі принести ці технології в Україну.

Ви вже маєте досвід масштабування українського бізнесу – це компанії VESCO, Feednova, Inwire. Що в цих бізнесах вас зачепило?

Наша стандартна стратегія – це бізнес, який має успішну бізнес-модель, і продукт, який має перспективу розвитку.

Протягом останніх років Іспанія та Італія були традиційними ринками для VESCO, тому відкриття там виробничих потужностей стало логічним продовженням розвитку цього активу. Зараз VESCO – один зі світових лідерів у виробництві керамічних сумішей і постачанні білих пластичних глин.

На момент створення Feednova в Україні не було жодного незалежного переробника продуктів відходів тваринництва. Це був перший такий завод, і надалі він залишається єдиним незалежним оператором, який переробляє відходи від м’ясокомбінатів і випускає органічні добрива та кормові добавки для сільськогосподарських і домашніх тварин. В umgi вирішили інвестувати у цей новий для України бізнес ще в 2020 році, оскільки бізнес-модель мала доведену ефективність у Європі.

Inwire Group була проєктом з нуля, компанія швидко завоювала міцні позиції на ринку, стала одним із лідерів в Україні та помітним гравцем у своїй ніші на ринку Туреччини. Сьогодні це один із відомих виробників і постачальників порошкового дроту та брикетів для металургійних заводів у регіоні EMEA.

Що робити, щоб залучити інвестиції umgi

Як ви визначаєте, що компанія готова до інвестицій, і які бізнеси взагалі потрапляють у фокус umgi?

Для нас важливо, щоб бізнес був не просто прибутковим, а стратегічно зрілим. Це означає: працювати прозоро, мати чітку структуру, команду, яка здатна мислити на 5–10 років уперед. Ми не працюємо з компаніями, які не готові виходити з «тіні» і використовувати прозорі корпоративні практики. Але якщо бачимо в бізнесі потенціал і відкритість до трансформації, це вже предмет для розмови.

Для нас важлива здатність компанії створювати дивідендний грошовий потік або мати потенціал для вигідного екзиту. Але фінансові показники – лише частина оцінки. Ринок, продукт і передусім команда – це те, що визначає, чи готовий бізнес зростати разом із нами.

Надія Казначеєва, Chief Investment Officer в umgi Фото предоставлено пресс-службой

Додана вартість: що дає umgi

umgi розвиває бізнеси, масштабуючи їх в інші країни. Як це працює на практиці? Як швидко після інвестиції компанія може «вийти у світ»?

umgi не просто інвестує – вона приходить у бізнес як надійний довготривалий партнер, який ділиться управлінськими підходами, бере на себе частину ризиків і допомагає масштабуватися. Ми завжди підходимо до кожної компанії індивідуально, це tailor-made підхід.

Наша філософія проста: перш ніж виходити на міжнародний ринок, бізнес має максимально реалізувати свій потенціал на локальному. Це дає змогу зміцнити позиції, протестувати продукт, зібрати зворотний зв’язок і створити фінансову подушку для подальшого масштабування. Якщо компанія вже має конкурентні переваги – технологічні, операційні чи продуктові – тоді ми разом із командою шукаємо можливості для експансії.

Часові межі? Їх немає. Усе залежить від природи бізнесу. Наприклад, ми вивчаємо ринок виробництва біопалива, це продукт, орієнтований на європейський ринок. Водночас є кейси, коли ми допомагаємо локальному бізнесу замістити імпорт в Україні, а вже потім – виходити на ринки Польщі, Румунії, Іспанії чи Франції.

Для українських компаній експортна виручка – це не лише про зростання, а й про стабільність. Вона дозволяє хеджувати валютні ризики, що надто актуально в умовах макроекономічної нестабільності.

Завдяки локальним командам у Польщі, Румунії, Туреччині ви даєте бізнесам опору в новому середовищі. Як це працює?

Для українських інвесторів, які прагнуть масштабувати бізнес, umgi пропонує підтримку через глобальну мережу офісів, використовуючи експертизу локальних фахівців і налагоджені партнерські відносини на різних ринках. Як команда ми повністю занурюємося в бізнес-проєкти разом із нашими партнерами. У нас є підрозділ asset management, який допомагає підприємцям налагодити операційну діяльність, наприклад, фінансову функцію: знайти фінансового директора, налагодити фінансовий облік і звітність, залучити додатковий позиковий капітал тощо. В umgi є IT-спеціалісти високого рівня, які підбирають оптимальні інструменти та технічні рішення для бізнесів. Деяким нашим портфельним компаніям ми допомагаємо з комерційною командою – або наймаємо людей, або ділимося нашими фахівцями.

Ключові факти про umgi: 2006 – рік заснування

– рік заснування 4 офіси – у Києві, Варшаві, на Кіпрі та в Іспанії

– у Києві, Варшаві, на Кіпрі та в Іспанії 7 країн , де присутні активи компанії

, де присутні активи компанії 8 активних інвестиційних проєктів у портфелі

у портфелі $2–30 млн – цільовий обсяг інвестицій в один бізнес

цільовий обсяг інвестицій в один бізнес 20%+ IRR – мінімальний очікуваний рівень прибутковості інвестицій

IRR – мінімальний очікуваний рівень прибутковості інвестицій Тип інвестицій : growth & expansion (органічне або через злиття і поглинання/M&A)

: growth & expansion (органічне або через злиття і поглинання/M&A) Частка : міноритарна або мажоритарна (з подальшою участю засновника в управлінні)

: міноритарна або мажоритарна (з подальшою участю засновника в управлінні) 5–7 років – оптимальний інвестиційний горизонт Читать больше Свернуть

Про власний підхід

У вас 25 років досвіду у сфері прямих інвестицій, M&A, державного управління та у фондах у Лондоні. Що з цього досвіду сьогодні є найціннішим у вашій роботі в umgi?

Усе накопичене за ці роки працює. Половину кар’єри я консультувала міжнародні компанії, які заходили на український ринок в 2006–2016 роках. Це дало мені чітке розуміння, що саме шукає іноземний інвестор, які компанії і якої якості він очікує побачити в Україні. Паралельно я глибоко працювала у сфері M&A як із міжнародними, так і з локальними гравцями. Цей досвід допоміг сформувати потужний нетворк у середовищі українського бізнесу, що сьогодні є додатковою перевагою для umgi.

Ви працювали з інфраструктурними гігантами, були заступницею міністра. У чому принципова різниця між управлінням державним ресурсом і приватним капіталом?

Різниця принципова. Два роки в уряді дали мені цінне розуміння, як функціонує державний сектор, і відкрили напрям, який став мені справді близьким – інфраструктура і транспорт. Це галузь з одним із найвищих соціальних ефектів: збудовані мости, дороги, вокзали працюють десятиліттями та реально змінюють якість життя.

У приватному секторі ключовим є прибуток і ефективність. У державному – соціальна відповідальність. На мою думку, держава не повинна займатися управлінням бізнесом і конкурувати з приватним власником, її роль – створювати умови: будувати інфраструктуру, керувати ресурсами, що забезпечують розвиток бізнесу, створювати належну законодавчу базу тощо.

В останні роки дедалі більше говорять про потребу в новому типі лідерства – гнучкішому, людиноцентричному. Наскільки вам близький цей підхід і як він проявляється у вашій роботі з підприємцями?

Людиноцентричний підхід у бізнесі я завжди вважала важливим: успішна компанія – це не лише про продукт чи фінансові показники, а й про культуру, відповідальність і стосунки всередині команди.

Коли є довіра, відкритість до зростання і чітке розуміння спільної мети, тоді народжується справжнє партнерство.

А саме на таких основах і будується стійкий бізнес із довгим горизонтом.