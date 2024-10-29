«Наші найбільші досягнення відбувалися під час криз»: голова правління банку «Південний» Алла Ванецьянц про те, як банк сприяє розвитку бізнесу

Третій рік поспіль український бізнес і банківська система проходять через безпрецедентні випробування. Однак ці виклики також відкривають можливості для зростання. «Усі наші найбільші досягнення відбувалися під час криз», – говорить Алла Ванецьянц, голова правління банку «Південний». Кризи змушують шукати нові підходи, мобілізувати ресурси та знаходити нестандартні рішення. Під час повномасштабної війни банк не лише продовжує залучати нових клієнтів, а й запускає нові продукти та зміцнює партнерства з великим і середнім бізнесом. Ці кроки формують основу стратегії на найближчі роки. Про це Алла Ванецьянц розповіла в інтерв’ю Forbes BrandVoice.

Як, на вашу думку, українські компанії забезпечують зростання в поточних умовах?

Як і завжди, існують два шляхи. Перший – масштабування разом із ринком, тут яскравим прикладом зараз є оборонна галузь. Для цього потрібна насамперед швидка реакція на зміни. Другий – за рахунок конкурентів, і це шлях компаній, які постійно працюють над перевагами та підвищенням цінності власного продукту, можуть адаптувати їх під поточні умови і, головне, не бояться цього робити.

Які навички зараз є ключовими для зростання бізнесу?

Витривалість, вміння та готовність «на льоту» змінювати план дій та працювати в умовах невизначеності. Під час війни це особливо актуально, оскільки проблеми виникають постійно: відсутність електроенергії, мобілізація, скорочення ринків, дорогі кредити, закриті кордони. Продуктивність працівників може знижуватися через втому, хвороби або страх.

Компаніям потрібно розуміти, що непередбачені ситуації неминучі й важливо бути готовими до них. Ба більше, наявність заздалегідь підготовленого плану може навіть шкодити – заважати правильно «наводити фокус» на поточні проблеми тут і зараз. Якщо команда швидко реагує та проявляє самостійність, це допомагає ефективніше долати труднощі та швидше знаходити рішення. Також важливо не економити на людях – треба вибирати: чи заробляти тут і зараз, чи грати в довгу.

Вистояти зараз – це вже серйозна перспектива зайняти місце серед найкращих у майбутньому України, в яке ми беззаперечно віримо.

Багато компаній повертаються до масштабних інвестицій, особливо великі холдинги. Які основні напрями розвитку ви помічаєте?

Здебільшого ці інвестиції спрямовані на забезпечення енергонезалежності та оптимізацію виробничих процесів. Бізнес прагне збільшити потужності, підвищити ефективність, вийти на нові ринки, знизити залежність від зовнішніх факторів, інвестувати в транспортну та складську логістику.

Ключові галузі, в які інвестують українські підприємства, – агропромисловий сектор, що тримає перше місце за обсягами, харчова промисловість, а саме переробка, нерухомість і оборонна сфера, яка набрала питомої ваги цього року. Кожна з цих галузей отримує 10–12% загального обсягу внутрішніх інвестицій від підприємств.

Як довгострокові партнерства з банком допомагають бізнесу розвиватися?

Ключовий елемент бізнесу банку і його конкурентоспроможності – вміння ефективно управляти ризиками. Що ризикованішим є клієнт, то складнішим зрештою буде продукт. Довгострокові партнерства значно мінімізують фактор ризику та якісно впливають на ціннісну пропозицію для клієнта. Основна перевага таких відносин полягає в тому, що з часом банк краще розуміє особливості бізнес-моделі клієнта, його специфіку та методи прийняття рішень. Це дозволяє нам брати на себе більше ризиків порівняно з новими клієнтами, а клієнтам – отримувати ексклюзивну пропозицію.

Завдяки досвіду спільного подолання криз ми можемо запропонувати фінансування на вигідніших умовах і в необхідних обсягах. Наприклад, коли компанії потрібно пережити складний період через сезонність або тимчасову нестачу грошових потоків, банк розуміє ці ризики та готовий надати підтримку, навіть якщо клієнт не має достатнього забезпечення за стандартними критеріями.

Нещодавно один із наших клієнтів побачив можливість розвитку в будівництві логістичних комплексів. Через війну велика частина складів у центральній частині України була зруйнована, що стало проблемою для багатьох, але не для нього – він задовольнив потреби ринку та розширив свій складський бізнес. Завдяки довгостроковому партнерству з банком і нашому досвіду в кризових умовах він отримав значне фінансування і вже став одним із лідерів у своїй галузі.

Які кроки ваш банк робить для підтримки клієнтів?

Всі наші зусилля спрямовані на те, щоб, попри законодавчі обмеження та постійно зростаючі ризики воєнної економіки, надавати бізнесу зручні інструменти фінансування. Тільки за поточний рік ми збільшили обсяги кредитування українських компаній майже на 20%, зберігши при цьому найвищу якість портфеля в системі.

За кредитні кошти клієнти, наприклад, купують обладнання для розширення та модернізації виробництва, компенсують витрати, понесені на самостійні інвестиції в розвиток, фінансують оборотний капітал і відновлюють зруйновані активи.

Який зараз фокус розвитку банку і як він змінювався за три роки війни?

Перший рік війни став часом переосмислення та адаптації. До вторгнення ми були універсальним банком зі стратегією розвитку онлайн-банкінгу для підприємців. З початком повномасштабної війни ми зосередилися на середньому та великому бізнесі, а також на підтримці власників бізнесів і їхніх сімей. Це дало нам змогу працювати з тими сегментами, де маємо сильні компетенції й досвід у ризик-менеджменті та можемо приносити найбільшу користь тут і зараз. Наша мета – стати лідерами в цьому напрямі, надаючи продукти та сервіси, що відповідають потребам бізнесу, дають змогу йому почуватися впевнено та зростати.

Алла Ванецьянц, голова правління банку «Південний»

Як змінилися вимоги до банківських продуктів для середнього та корпоративного бізнесу під час війни?

Основними запитами, як і раніше, залишаються інструменти фінансування та операційні послуги, але значно змінився контекст. Особливо важливим зараз стало швидке обслуговування зовнішньоекономічної діяльності: щомісяця в країну здійснюється імпорт товарів та послуг на $7,4 млрд, а через посилення валютного контролю стало складніше підтверджувати контракти та доводити фактичне здійснення операцій.

Прямий внесок сектора державного управління та оборонного ВВП зріс із 6% у 2021 році до 22% у 2023-му. Компанії, що беруть участь у ланцюжках поставок державі, очікують від банків розуміння та прийняття ризиків, пов’язаних із цією галуззю.

А загалом бізнес, як і завжди, хоче «швидше, більше і дешевше», і висока конкуренція зараз цьому сприяє. Але конкуренція лише ціною втрачає ефективність, банки стають прогресивнішими, розширюють продуктову лінійку та змагаються у швидкості. Наш продуктовий портфель поповнився такими послугами, як безрегресний факторинг, митна гарантія, а процеси зазнали кардинальних змін щодо автоматизації, скорингу та спрощення процедур.

Як ви оцінюєте бізнес-клімат на третьому році війни?

На жаль, війна виснажує бізнес-середовище, і багато компаній стикаються з втомою. Держава зосереджена на воєнних завданнях, що впливає на настрій підприємців, які тепер більше залежать від ресурсів і мотивації власників та їхніх команд. Платоспроможність ринку знижується, і оптимізм щодо наявності коштів у країні теж слабшає. Проте ситуація може швидко змінитися, і ті бізнеси, які зараз зуміли залишитися ефективними, мають потенціал до фантастичних результатів після завершення війни.

Якими є плани банку «Південний» на найближчі роки?

Ми залежимо від політичної ситуації, подій на фронті, а також від підтримки партнерів у ЄС і США. Віримо, що Україна має значний потенціал у фінансовому й інших секторах. У нашій стратегії враховуємо кілька сценаріїв розвитку, кожен з яких потребує різних підходів: від адаптації продуктів до нових ринкових умов до забезпечення стійкості під час криз. Як банк з українським капіталом, що працює на внутрішньому ринку, ми плануємо зосередитись на проєктах фінансування українського бізнесу і завдяки цьому суттєво наростити обсяг клієнтського та кредитного портфелів до 30–40%.

Багато хто вважає, що кризи відкривають нові можливості. Як вам здається, які перспективи з’являються в нинішніх умовах?

Усі наші найуспішніші проєкти та досягнення відбувалися саме під час криз. У такі моменти мобілізуються ресурси, що змушує мислити ширше. Це ситуація виживання, яка стимулює активне мислення та пошук нестандартних рішень, що врешті-решт приводить до несподіваних результатів. Крім того, це можливість для людей розкрити свої таланти та знайти нові способи реалізації. З цього народжуються нові продукти, сервіси, проєкти та партнерства.

Я переконана, що в найскладніші часи існує навіть більше можливостей для зростання та інновацій. Наприклад, зниження інтенсивності звичної для компанії діяльності можна використати для надбання нових компетенцій, структурування візії та стратегії розвитку – для всього того, що, можливо, залишалося поза увагою в мирному житті.

Ми – український банк, що працює в Україні й для України. Під час усіх криз, через які проходила наша країна, ми залишалися тут – поряд із нашими клієнтами та партнерами. І весь цей великий бізнес, що створює ядро української економіки, разом із нами всі ці кризи пройшов, зміцнів, опанував інноваційні підходи. Вистояти зараз – це вже серйозна перспектива зайняти місце серед найкращих у майбутньому України, в яке ми беззаперечно віримо.