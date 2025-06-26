Пільгові кредити, гранти й гарантії: як Ощадбанк будує фінансовий міст між донорами та підприємцями

Членкиня правління Ощадбанку, відповідальна за мікро-, малий та середній бізнес, Наталя Буткова-Вітвіцька розповідає, як Ощадбанк у 2024 році надав кредитів у рамках проєктного фінансування малого та середнього бізнесу галузі на суму близько 2 млрд грн

За період від початку повномасштабного вторгнення Ощадбанк перетворився на один з найбільших фінансових хабів, який ефективно залучає міжнародні фінансові інституцій для підтримки українських підприємців. Торік через банк пройшли 14 млрд грн, з яких майже 2 млрд – проєктне фінансування десяти інвестиційних об’єктів, серед яких біогазові заводи та сонячна електростанція на півдні країни. Співпраця з такими міжнародними інституціями, як ЄБРР, EFSE, WNISEF, EIB, GIZ, Експортно‑Кредитне Агентство, надає можливість ефективно поєднувати декілька фінансових інструментів для кредитування бізнесу. Це працює як «пазл», коли банк пропонує поєднання грантів, гарантійних механізмів із вигідними умовами кредитування. В результаті 9 із 10 кредитів отримують зменшену ставку по кредиту, спрощені вимоги до залогу та довгострокове фінансування з грантовою складовою.

Загальна сума виданих кредитів по всіх продуктах за 2024 рік становила близько 14 млрд грн, при цьому приріст кредитного портфеля перевищив 3,3 млрд грн, який потроївся за період війни.

У новій стратегії до 2028 року Ощад планує щороку нарощувати портфель і спрямувати основний ресурс на проєкти відбудови: від енергомереж і логістичних хабів до будівництва нових заводів, аби кожна гривня міжнародної допомоги трансформувалася в нові активи країни.

Проєктне фінансування – один із важливих напрямів в Ощаді. Чи готовий Ощадбанк інвестувати у проєктне фінансування і надалі?

Попри повномасштабну війну наглядова рада затвердила стратегію до 2028 року. Для кожної бізнес-лінії встановлено цифрові KPI. Для сегмента малого та середнього бізнесу (МСБ) наша ціль – щорічне чисте зростання кредитного портфеля на 20–30%. Тим часом, за даними SME Banking Club, кредитні портфелі банків на ринку ММСБ зростають повільніше – 15-19%.

Отже, ми випереджаємо ринок і плануємо зберігати цей темп. Йдеться про весь спектр продуктів. Ми фінансуємо 15% всієї економіки і звісно, готові й надалі йти у проєктне фінансування, коли кошти на реалізацію великого проєкту видаються під заставу майбутнього активу, а погашення кредиту планується за рахунок прибутку після реалізації проєкту.

Які галузі ви вважаєте пріоритетними для фінансування?

Ощад не обмежує кредитний апетит, сьогодні найбільшу долю у нашому кредитному портфелі займають АПК, переробна промисловість, роздрібна торгівля та логістика. Утім наш фокус у найближчій перспективі – це енергетика, меліорація, підтримка жіночого підприємництва, експортна діяльність, спеціальні програми для ветеранів, програми для релокованих підприємств.

Енергетичні проєкти підвищують енергетичну безпеку та забезпечують підприємства власним ресурсом, меліорація відновлює й розвиває зрошувальні системи, критично важливі для агросектору. Паралельно ми запускаємо спеціальні фінансові продукти для жіночого бізнесу, а для садівництва готуємо окрему лінійку рішень із урахуванням довготривалого інвестиційного циклу та кліматичних ризиків. Перші такі пропозиції з’являться вже до кінця цього року.

Що варто врахувати бізнесу сьогодні: поради Наталії Буткової-Вітвіцької Упорядкувати структуру. Якщо бізнес досі працює через розгалужену мережу ФОПів, варто розглянути перехід до єдиної юридичної форми. Це підвищує прозорість, спрощує адміністрування та відкриває нові можливості для фінансування. Бути активними в пошуку ресурсів. Фінансування є – як державне, так і міжнародне. Але воно потребує ініціативи: потрібно стежити за оновленнями програм, подаватися і будувати зв’язки з донорами та банками. Шукати партнерств і нових форматів взаємодії з банками. Наприклад, Ощадбанк позиціонує себе як фінансовий хаб для малого й середнього бізнесу. У планах – відкриття нового відділення в Києві, орієнтованого саме на бізнес-клієнтів. Читать больше Свернуть

Скільки інвестиційних проєктів і на яку суму Ощадбанк профінансував у 2024 році?

Ми профінансували близько десяти інвестиційних угод на загальну суму майже 2 млрд грн. Найбільшу частку становлять три біогазові комплекси, реалізовані в різних регіонах. Ми фінансували їх «під ключ» – від розробки проєктної документації до монтажу обладнання. Близько 20% становили власні кошти замовників, решта – кредит, структурований під гарантії ЄБРР і Кабінету Міністрів, а також майнові права на майбутнє обладнання. Такий гнучкий підхід до забезпечення суттєво відрізняється від класичного кредитування, де позичальник змушений закладати вже наявні активи.

Наталя Буткова-Вітвіцька, членкиня правління Ощадбанку, відповідальна за мікро-, малий та середній бізнес

Які максимальні строки фінансування ви готові пропонувати?

Ми суттєво розширили горизонт фінансування – до 10 років; до війни типовий строк кредитування становив чотири-пʼять років. Зараз «робочий» період для інфраструктурних проєктів сягає семи років, що дає змогу бізнесу безпечно проходити всі етапи будівництва й запуску.

Який вплив таких інвестицій на прифронтові регіони?

У 2024 році ми профінансували будівництво сонячної електростанції потужністю 2 МВт на півдні на 65 млн грн. Угода включала гарантії ЄБРР і Кабміну та грантовий компонент у розмірі 10%. Запуск у комерційну експлуатацію запланований до 1 вересня 2025 року. Уже сьогодні проєкт демонструє, що навіть прифронтові області мають потенціал для сталого бізнесу й продажів «зеленої» енергії. До слова, протягом 2024 року бізнес з прифронтових територій був профінансований на 2,3 млрд грн.

Який попит на «зелені» кредити у сегменті МСБ?

Попит стабільно високий. На розгляді перебувають заявки на майже 3 млрд грн із фінансування сонячних станцій, маневрової генерації, гідро-, біо-, вітрових електростанції та систем накопичування електроенергії. Водночас видано понад 1,6 млрд грн за більш ніж 500 проєктами сукупною потужністю 80 МВт. До цього додається ще вагомий обсяг проєктів у корпоративному сегменті. Таким чином, енергетичні ініціативи перетворюються на справжній локомотив економічного відновлення.

Як у вас відбувається оцінка проєктів? Чим вона відрізняється від класичного корпоративного кредитування, де залучено менше сторін?

Фінансування капітальних проєктів – не новий напрям для Ощаду. Хоча через війну ми на деякий час вимушено призупинили активність, вже у 2024-му попит помітно зріс, і ми самі почали активно шукати такі можливості.

Наша ключова відмінність – орієнтація на майбутнє. Ми моделюємо прогнозні cash-flow самого активу й перевіряємо, чи витримають вони найпесимістичніші сценарії.

У класичному кредиті ми передусім аналізуємо поточний фінансовий стан компанії. Проєктне ж фінансування базується на прогнозованих грошових потоках самого активу після введення його в експлуатацію. Ми моделюємо майбутні доходи, стрес-тестуємо їх і будуємо графік погашення виключно на основі цих прогнозів.

Оскільки реалізація проєкту передбачає будівництво, банки, як правило, надають пільговий період на сплату основної суми боргу. Ми – не виняток. Погашення «тіла» кредиту починається лише після завершення будівництва. Для порівняння: у класичному кредиті амортизація стартує вже з першого місяця.

Скільки зазвичай триває цей пільговий період до початку виплат відсотків та основної суми?

Усе залежить від специфіки проєкту, але діапазон – від дного до трьох років. За угодами, які ми уклали торік, середній пільговий період становив 18 місяців.

У чому перевага Ощадбанку для МСБ порівняно з приватними банками?

Наша конкурентна перевага – це комбінація державного мандату, експертизи та широкої мережі партнерів, ми пропонуємо бізнесу найширшу продуктову лінійку, яка включає понад 400 партнерських програм.

Ще одна перевага – найглибша географічна присутність. Власна мережа відділень дає нам змогу кредитувати там, де приватні банки давно «закрилися на замок» – у малих містах, ОТГ і навіть зонах підвищеної небезпеки. Це дозволяє нам оцінювати заставу на місці та супроводжувати клієнта в режимі реального часу, особливо коли йдеться про аграрні чи енергетичні ініціативи.

Наступна – валютна безпека й тривалі строки. Ми пропонуємо фіксовані гривневі ставки (зокрема 13,5% у рамках енергомеморандуму з НБУ) терміном до 10 років. Це практично нівелює валютні ризики для бізнесу, який працює переважно на внутрішньому ринку.

І нарешті – експертиза. Ми маємо окремі моделі для мікро-, малого та середнього сегментів – кожна з власною системою скорингу та галузевими лімітами. Відповідні кредитні процеси були створені за сприяння нашого партнера – Європейського банку реконструкції та розвитку.

Ліцензія НБУ №148 від 05.10.2011 р.