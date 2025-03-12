ПриватБанк святкує, а подарунки – для вас. У своє 33-річчя Банк дякує клієнтам кешбеками до 15% із картками Visa та пільговими пропозиціями для бізнесу

19 березня ПриватБанк, найбільший банк України, святкуватиме 33-річчя. З цієї нагоди він підготував спеціальні акції та пропозиції для всіх 18,5 млн клієнтів. Насамперед, як повідомив член правління з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, весь тиждень з 11 до 25 березня всі клієнти банку – фізичні особи зможуть скористатися персональними подарунками, які можна власноруч активувати у програмі лояльності «Привіт» у «Приват24». Розповідаємо деталі

ПриватБанк пропонує відсвяткувати річницю, активувавши персональні кешбеки та знижки у «Привіт» та розраховуючись картками Visa: кешбек 7% у кафе та ресторанах, до 15% у популярних фастфудах. Це чудова нагода заправити авто чи скористатися таксі з вигодою до 10%, оновити гардероб дітей із кешбеком 10% або придбати товари для краси й здоров’я зі знижкою 10%.

Вперше до святкування разом із банком долучаться й геймери – на них чекають знижки та кешбеки 10% на купівлю ігор, ігрових додатків та оформлення підписок. А для тих, хто дбає про комфорт оселі, надійний зв’язок чи підтримку близьких, передбачені кешбеки за оплату комунальних послуг, поповнення мобільного та міжнародні перекази.

Не залишаться без подяки від банку і його бізнес-клієнти. За словами члена правління з питань корпоративного бізнесу та МСБ Євгена Заіграєва, протягом тижня з 11 березня діятимуть особливі пільгові умови відкриття рахунків для юридичних осіб, 10% знижка на пальне з карткою Visa Business Go на WOG. А серед усіх нових користувачів, які з 11 березня до 11 квітня підключать принаймні одну послугу з екосистеми еквайрингу (POS-термінал, застосунок «Термінал», інтернет-еквайринг LiqPay, сервіс «Оплата частинами»), Visa та ПриватБанк розіграють 33 сертифікати giftmall по 10 000 грн кожен.

Також діятимуть додаткові пропозиції під час оплати картками Visa від ПриватБанк у партнерів:

Apple: 10% знижки на товари в авторизованих партнерів – з 11 до 19 березня 2025 року. «Епіцентр»: 7% знижки на купівлю в онлайн-магазині – з 11 до 25 березня 2025 року включно. MAKEUP: 7% знижки на замовлення від 799 грн – 11–25 березня 2025 року включно. Rozetka: 7% знижки на замовлення на суму від 1500 грн, оплачені на сайті rozetka.ua – 11–25 березня 2025 року включно.

Головною інтригою залишається те, скільки українців отримають святкову «Золоту картку». Пропозицією 33% кешбеку на всі покупки можуть скористатися українці – ровесники ПриватБанку, яким у березні 2025 року виповнюється 33 роки. Для них цей особливий подарунок надійде 11 березня у розділ «Привіт» у «Приват24».

Важливо: аби діяли кешбеки та знижки, їх потрібно активувати в додатку «Приват24» у розділі «Привіт». Просто натискайте +, і під час розрахунків вам автоматично надходитиме кешбек чи спрацьовуватиме знижка.