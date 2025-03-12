Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Партнерский материал
Дата

ПриватБанк святкує, а подарунки – для вас. У своє 33-річчя Банк дякує клієнтам кешбеками до 15% із картками Visa та пільговими пропозиціями для бізнесу

Partner's Material
Forbes Реклама

1 хв читання

ПриватБанк святкує, а подарунки – для вас. У своє 33-річчя Банк дякує клієнтам кешбеками до 15% із картками Visa та пільговими пропозиціями для бізнесу /Пресс-служба ПриватБанка

Пресс-служба ПриватБанка

19 березня ПриватБанк, найбільший банк України, святкуватиме 33-річчя. З цієї нагоди він підготував спеціальні акції та пропозиції для всіх 18,5 млн клієнтів. Насамперед, як повідомив член правління з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, весь тиждень з 11 до 25 березня всі клієнти банку – фізичні особи зможуть скористатися персональними подарунками, які можна власноруч активувати у програмі лояльності «Привіт» у «Приват24». Розповідаємо деталі 

ПриватБанк пропонує відсвяткувати річницю, активувавши персональні кешбеки та знижки у «Привіт» та розраховуючись картками Visa: кешбек 7% у кафе та ресторанах, до 15% у популярних фастфудах. Це чудова нагода заправити авто чи скористатися таксі з вигодою до 10%, оновити гардероб дітей із кешбеком 10% або придбати товари для краси й здоров’я зі знижкою 10%.

Вперше до святкування разом із банком долучаться й геймери – на них чекають знижки та кешбеки 10% на купівлю ігор, ігрових додатків та оформлення підписок. А для тих, хто дбає про комфорт оселі, надійний зв’язок чи підтримку близьких, передбачені кешбеки за оплату комунальних послуг, поповнення мобільного та міжнародні перекази.

Не залишаться без подяки від банку і його бізнес-клієнти. За словами члена правління з питань корпоративного бізнесу та МСБ Євгена Заіграєва, протягом тижня з 11 березня діятимуть особливі пільгові умови відкриття рахунків для юридичних осіб, 10% знижка на пальне з карткою Visa Business Go на WOG. А серед усіх нових користувачів, які з 11 березня до 11 квітня підключать принаймні одну послугу з екосистеми еквайрингу (POS-термінал, застосунок «Термінал», інтернет-еквайринг LiqPay, сервіс «Оплата частинами»), Visa та ПриватБанк розіграють 33 сертифікати giftmall по 10 000 грн кожен.

Також діятимуть додаткові пропозиції під час оплати картками Visa від ПриватБанк у партнерів:

Apple: 10% знижки на товари в авторизованих партнерів – з 11 до 19 березня 2025 року.

«Епіцентр»: 7% знижки на купівлю в онлайн-магазині – з 11 до 25 березня 2025 року включно. 

MAKEUP: 7% знижки на замовлення від 799 грн – 11–25 березня 2025 року включно. 

Rozetka: 7% знижки на замовлення на суму від 1500 грн, оплачені на сайті rozetka.ua – 11–25 березня 2025 року включно.

Головною інтригою залишається те, скільки українців отримають святкову «Золоту картку». Пропозицією 33% кешбеку на всі покупки можуть скористатися українці – ровесники ПриватБанку, яким у березні 2025 року виповнюється 33 роки. Для них цей особливий подарунок надійде 11 березня у розділ «Привіт» у «Приват24».

Важливо: аби діяли кешбеки та знижки, їх потрібно активувати в додатку «Приват24» у розділі «Привіт». Просто натискайте +, і під час розрахунків вам автоматично надходитиме кешбек чи спрацьовуватиме знижка. 

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні