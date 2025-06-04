У центрі диджитальних змін. Катерина Мелеш, Банк Кредит Дніпро – про трансформації та розвиток на роздрібному ринку

Роздрібний банківський ринок в Україні динамічний, технологічний і висококонкурентний. Банки змагаються за клієнтів, пропонуючи зручний і швидкий сервіс, дистанційні канали обслуговування, інтуїтивно зрозумілі застосунки й щедрі кредитні ліміти. Банк Кредит Дніпро почав свій активний розвиток на роздрібному ринку, співпрацюючи з партнерами, використовуючи вбудовані фінансові послуги, і залучати нових клієнтів зручними персоналізованими рішеннями. Детально про цей шлях Forbes BrandVoice розповідає Катерина Мелеш, директорка з роздрібного бізнесу Банку Кредит Дніпро.

Потенціал роздрібного напряму

Банк Кредит Дніпро має репутацію установи, що обслуговує бізнес. Наразі ви починаєте більше фокусуватися на роздрібному ринку?

Ми були і є універсальним банком: ми дійсно маємо дуже потужну експертизу і в корпоративному секторі, і в агро, і в середньому та малому бізнесі. І це наша сильна сторона.

Але сьогодні роздрібний напрям має колосальний потенціал завдяки високому рівню диджиталізації: розвиток BankID, платформи «Дія», онлайн-платежів. Усе це вирівнює можливості між великими й середніми банками, що дозволяє нам успішно зайти в цю історію. Тому після паузи у 2022 році ми переосмислили нашу стратегію, перебудували процеси, додали цікаві для клієнтів продукти й із 2024 року сконцентрувалися зокрема на ритейлі.

Наша мета – стати для клієнтів помітним гравцем на тлі сучасної цифрової пропозиції. І це не тільки адаптація до українського ринку, а й синхронізація з глобальними трендами світового ринку від концепції Embedded Finance до розвитку додатків із правильною персоналізацією для клієнтів.

У роздрібному сегменті в Україні є група усталених лідерів, зокрема потужні державні банки. Як ви оцінюєте конкурентне середовище й нішу, на яку можна претендувати? Взагалі, чи можливо в Україні зараз позмагатися за частку роздрібного ринку з провідними гравцями?

Конкуренція справді висока, і державні банки точно посилюють власні позиції. Але ми бачимо наші переваги у гнучкості, швидкості, відкритості до партнерства. Адже ми пропонуємо нестандартні партнерські рішення: проєкт, який буде цікавим для власників автівок з СК «Оранта», BNPL з нашим стратегічним партнером – маркетплейсом Kasta, новий мобільний застосунок FreeBank.

Завдяки технологіям і розумінню нашого клієнта ми здатні створювати конкурентні переваги не через масштаб, а через релевантність пропозиції.

Адже клієнти зараз очікують зручності, миттєвого доступу, персоналізованих рішень. Формується нова модель банкінгу, коли споживач не обирає банк, а користується сервісом там, де йому зручно. Тому, наприклад, BNPL, як частина Embedded Finance, стрімко зростає у всьому світі. Цей глобальний ринок уже оцінюється більш ніж у $100 млрд, а ми вже є у ньому. Тобто ми не просто наздоганяємо тренд, а формуємо його в Україні. І я вірю, що ми займемо вагоме місце у висококонкурентному середовищі.

Змагання за місце у смартфоні клієнтів

За лідерством на роздрібному ринку сьогодні стоять функціональні мобільні застосунки. Яке рішення запропонував банк? Які особливості вирізняють ваш продукт?

FreeBank 3.0 – наш флагман у 2024 році. Це повністю оновлений мобільний застосунок з інтуїтивним UX, кастомізацією карток, миттєвими операціями, інструментами управління фінансами. Його було створено з нуля за 30 тижнів у партнерстві з Visa та Alty. Застосунок став ядром цифрової екосистеми банку й отримав високу оцінку від користувачів. Враховано світові підходи: візуальну персоналізацію, підказки, кастомізацію функціоналу. У планах – перетворити його на справжній супердодаток із вбудованими партнерськими сервісами. Наразі мобільний застосунок має закривати 99% потреб людини.

Ми розуміємо, що залучити нових клієнтів не так просто. Якщо раніше користувачі заради безпеки були готові терпіти недостатньо швидкий онлайн-банкінг, наразі ми бачимо зростання вимогливості клієнтів до банківських сервісів. Додаток має працювати без збоїв, сервіси – діяти швидко. Будь-які проблеми або поганий UX змушують клієнтів дивитися по сторонах. А конкуренти не сплять і відразу забирають тих, хто невдоволений сервісом десь. Тому банки інвестують як у безпеку, так і в UX.

Наш роздрібний ринок уже перебуває на тому етапі, коли кількість карток значно перевищує кількість громадян. Вочевидь ви маєте заохочувати клієнтів інших банків відкрити у вас чергову картку. Заради яких переваг вони мають це зробити?

Ми хочемо створити та створюємо такі продукти, які використовуватимуть щодня завдяки вигодам, сервісам і зручності. Банк має бути присутній на фоні життя клієнта, при цьому ненавʼязливо допомагаючи задовольняти головні потреби.

Катерина Мелеш, Банк Кредит Дніпро

Здоровий апетит до кредитного ризику

А який підхід банку до погодження кредитних лімітів за картками й кредитування фізосіб? Яким є апетит до ризику?

Ми були обережні у 2022 році, але з 2023-го активно нарощуємо портфель. Від початку 2024 року по травень 2025 року наш робочий кредитний портфель фізичних осіб зріс більше ніж у 2,7 раза. Кредитні карти зросли більш ніж удвічі, ліміти за картками і їх утилізація – понад 200%.

Ми пропонуємо і кредити готівкою, і картки з лімітом до 1 млн грн, і POS-кредитування в мережах «Фокстрот», Comfy, «Цитрус». Кредитні продукти також інтегровані у застосунок FreeBank, де клієнт зручно і швидко може отримати рішення онлайн. Ми використовуємо всі можливі канали – і партнерські, і свої – для того, щоб збільшити кредитний портфель і покращити нашу операційну ефективність.

При цьому наші показники простроченої заборгованості зараз навіть краще запланованого рівня. Тому можу сказати, що у нас здоровий апетит до ризику. Тобто як у кредитора, що зростає, але з розумінням, що ризики мають бути під контролем.

А як щодо державних програм кредитування – ви долучилися до іпотеки «єОселя»? Як оцінюєте її потенціал для комерційних банків?

Наразі ми серед одинадцяти провідних банків, які надають кредити в рамках програми «єОселя». Ми кредитуємо і тих громадян, які мають право на спеціальні умови під ставку 3–7%, і ширше коло клієнтів.

Приблизно 92% іпотечного портфеля банку сформувала саме «єОселя». Це важливий соціальний і бізнесовий напрям для нас, певною мірою наш внесок у відновлення країни. Географія попиту досить широка: домінують Київ та область, однак зростає зацікавленість у Дніпропетровській, Волинській, Закарпатській областях, у Львові та Одесі.

Решта іпотечного портфеля сформована стандартними та партнерськими іпотечними програмами із забудовниками. Адже якщо клієнт не підпадає під умови програми «єОселя», ми пропонуємо в партнерстві з компаніями «Інтергал-Буд», Bud Capital та іншими кредити на житло в їхніх обʼєктах, які введено в експлуатацію, на таких самих вигідних умовах, як і в «єОселі». Ще є незначна кількість стандартних іпотек і кредитів на споживчі потреби під заставу нерухомості.

У центрі диджитальних змін

Чи працюєте з такими державними програмами, як «єВідновлення», «Національний кешбек» тощо? Як оцінюєте інтеграцією з платформою «Дія» у межах цих ініціатив?

Ми дуже активно інтегруємося з платформою «Дія» і випускаємо для клієнтів, як нових, так і поточних, «Дія.Карту» для виплат, приєдналися до програми «Національний кешбек», а в межах «єВідновлення» даємо можливість використовувати житловий сертифікат, як власний внесок в іпотечну програму.

Для нас важливо бути банком, який допомагає відновленню країни. Тому така співпраця, крім того, що залучає нових клієнтів і надає можливість пропонувати їм інші продукти, дозволяє підтримувати ініціативи держави й бути у центрі технологічних і диджитальних змін у нашій країні.

Інтеграція банку з державними цифровими екосистемами – це наш внесок у диджиталізацію країни. «Дія» стала новою точкою входу до банкінгу, і ми – серед перших, хто це реалізував.

Підсумуємо, які головні точки входу для залучення нових роздрібних клієнтів ви створили?

Це, звісно, наш мобільний застосунок FreeBank, кобрендові програми зі страховою компанією «Оранта», маркетплейсом Kasta та нашими партнерами в POS-кредитуванні. Це участь у державних ініціативах, у програмах «єОселя», «єВідновлення». Це кешбек-програми та партнерські реферальні кампанії.

Усе це відповідає світовому тренду – вбудовані фінанси та «багатоканальна присутність»: клієнт має обирати, де і як зручно взаємодіяти з банком. Ми є всюди, де є наш потенційний клієнт.

Які наступні кроки у напрямі розвитку роздрібного бізнесу ви запланували на 2025 рік і в подальшій перспективі?

Мета – увійти до десятки лідерів за основними роздрібними показниками. Ми фокусуємось на чотирьох пріоритетах: розвиток бренду, клієнтоцентричність, якісна продуктова лінійка та диджиталізація каналів дистрибуції. І ми впевнені, що саме за рахунок партнерських форматів і технологій цей план буде реалізовано.

Але ще важливіше — ми хочемо бути банком нового покоління: не лише фінансовим провайдером, а й технологічною платформою, яка розуміє потреби клієнтів і створює для них безшовний фінансовий шлях.