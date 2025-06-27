У застосунку Alliance з’явилася функція міжнародних P2P-переказів

Alliance bank представив нову функцію у своєму застосунку – міжнародні P2P-перекази з картки на картку. Відтепер користувачі можуть переказувати кошти з валютних карток Alliance на картки інших банків за кордоном напряму з мобільного застосунку.

Новинка передбачає звичний формат P2P переказів: достатньо ввести номер картки одержувача, обрати суму, і кошти надійдуть на картку в іноземному банку. Процес не потребує додаткових реквізитів або окремих погоджень.

Все, що потрібно, – відкрити віртуальну валютну картку «Цільова» в Alliance. Це можна зробити в кілька кліків прямо в застосунку. Відкриття та обслуговування картки безкоштовне, а також за потреби можна оформити пластикову картку.

Ключові переваги нової функції:

Найнижча комісія на ринку за міжнародний переказ – лише 0,8% від суми, за даними компанії. Вигідна купівля валюти онлайн: у застосунку Alliance можна придбати долари та євро за одним із найкращих курсів на ринку, кажуть у компанії. Купуючи валюту в застосунку Alliance, ви отримуєте 0,5% кешбеку.

Міжнародні перекази на закордонні картки відкривають нові можливості для інвестування. Це дає змогу працювати з глобальними фінансовими сервісами та платформами і використовувати переказані кошти для подальших інвестицій. Це також комфортний спосіб здійснювати міжнародні купівлі.

Наявність міжнародних P2P також стане в нагоді тим, хто має рідних та близьких в інших країнах і здійснює регулярні транскордонні операції.

Перекази підтримуються з валютних карток Alliance на картки в доларах, євро або місцевій валюті в іноземних банках.

Перелік країн, куди доступні перекази з Alliance, знаходиться за посиланням на сайті банку в розділі «Корисна інформація».

Нова функція вже працює, і її можна затестити в застосунку Alliance.