Як Alliance за рік став багатофункціональним мобільним банкінгом – інтерв’ю із заступником голови правління Alliance bank Сергієм Бочаровим 

Минулого року Alliance bank запустив власний мобільний застосунок Alliance . За цей час функціонал застосунку значно розширився, а спільнота користувачів продовжує зростати. Нещодавно Alliance пройшов позначку у 500 000 клієнтів (дані компанії), стрімко набираючи популярності серед банківських додатків. Про виклики першого року, стратегічні рішення і подальші плани розповів заступник голови правління Alliance bank Сергій Бочаров

Сергію, трохи більше року тому ви запустили застосунок Alliance. Якою була перша версія і як вона змінилася за цей час?

Ми запустили застосунок із базовим функціоналом: для фізичних осіб це була одна вигідна картка з кешбеком та обов’язкові сервіси – перекази, поповнення, платежі. Для бізнес-клієнтів був теж базовий набір функцій і вигідні умови з моменту запуску.

Темп розвитку був дуже високим з огляду на те, що всі розробки ми здійснюємо всередині компанії, без використання готових рішень. Такий підхід дав змогу забезпечити високу частоту релізів: щомісяця ми додавали нові функції або вдосконалювали наявні.

Восени минулого року ми запустили депозити з гнучкими налаштуваннями «як конструктор». Функціонал дозволяє вибрати все потрібне за секунди: термін, спосіб виплати відсотків, дострокове закриття тощо.

Далі з’явилися швидка виписка, реферальна програма, а також можливість відкривати ФОП-рахунок у застосунку за одну хвилину в будь-який момент (раніше відкрити рахунок ФОП можна було лише під час реєстрації).

Важливим напрямом стали валютні операції. Спочатку ми інтегрували обмін лише через депозити – купити валюту і оформити валютний депозит. А згодом запустили повноцінний функціонал купівлі-продажу валюти. Тут ми також додали унікальну для ринку перевагу – кешбек 0,5% за купівлю валюти. У підсумку курс в Alliance bank разом із кешбеком часто стає найвигіднішим на ринку. А цього літа ми додали міжнародні P2P-перекази на картки закордонних банків.

Для бізнесу з’явилися сервіси, які реально економлять час: автоматичне призначення платежів, просте виведення коштів з ФОПа на особисту картку та «матриця повноважень», щоб делегувати керування фінансами іншим особам.

Ми також оновили онбординг – тепер при реєстрації в застосунку клієнт може обрати одну з трьох карток. Раніше пропонувалася тільки картка «Стартова», яка є класною кредиткою, проте не всі хотіли користуватися кредитним лімітом. Тепер є вибір з трьох карток: «Стартова» (кредитна), «Цільова» (дебетова) та «Ігрова» (дебетова картка з унікальною механікою рандомного кешбеку до 50% на розваги та геймінг).

Ще варто згадати про кредити. Уже зараз у застосунку видно кредити, оформлені в ритейлі, а також доступний наш новий продукт BNPL, або «Плати пізніше» – купуй зараз, а сплачуй частинами, без комісій та переплат.

Фактично за рік ми виросли з базового набору фічей до багатофункціонального банкінгу, який задовольняє щоденні потреби всіх типів клієнтів.

Що ви вважаєте головним досягненням за цей рік?

Найбільше досягнення – це темп, з яким ми впроваджуємо новий функціонал. Ми не є великим банком і маємо обмежені ресурси, але командний підхід дає змогу швидко запускати нові продукти і сервіси.

Друге – це емісія активних карток, якими реально користуються. За даними НБУ, ми посіли перше місце за приростом активних карток у першому півріччі 2025-го серед усіх банків. І ми сподіваємося утримати ці позиції й надалі.

Крім карток, ми розвиваємо мережу банкоматів і плануємо запуск власної мережі ПТКС для усіх видів платежів та поповнення карток готівкою. Це посилює присутність Alliance на ринку та підвищує впізнаваність бренду.

І безумовним досягненням є розширення клієнтської бази.

Якщо раніше до Alliance bank приєднувалося близько 5000 клієнтів на рік, то зараз це близько 2000 нових клієнтів щодня. Це колосальна зміна масштабу.

Яким був найбільший виклик у масштабуванні мобільного банкінгу?

Найскладніше було поєднати швидке зростання з дотриманням вимог НБУ та фінмоніторингу. Особливо гостро це проявилося під час боротьби з ринком дропів. Нам потрібно було масштабувати клієнтську базу та емісію карток, але водночас якісно відсіювати небажаних клієнтів і не допустити використання банку для сумнівних операцій.

Додатковим фактором стало підписання меморандуму між банками, що посилив вимоги до перевірки клієнтів. Це вплинуло на обсяги операцій, адже тепер фінмоніторинг ретельніше контролює походження коштів.

Хто є основним користувачем застосунку?

Наш клієнт – це людина, яка уважно стежить за ринком і шукає вигідні продукти та зручні рішення. Він раціональний і обирає найкращі умови. Це переважно молоді люди, які активно користуються кешбеком і відкриті для нового функціоналу та переваг.

А який функціонал виявився найбільш популярним?

Справжнім хітом став валютообмін. Клієнти оцінили вигідний курс і простоту операцій, а також можливість робити валютні P2P-перекази за кордон. Якщо говорити про масові операції, то це P2P-перекази та покупки з кешбеком.

До речі, ми маємо в роботі ще кілька нових видів операцій з кешбеком. Також активно розвиваємо зарплатні проєкти. І ввели кешбек для підприємств, з якими заключаємо угоди на зарплатні проєкти.

Чим більші виплати компанія проводитиме через Alliance, тим більше бонусів вона отримає.

У чому полягає ваша ключова відмінність від інших банків?

Для фізичних осіб наша головна відмінність – це програма лояльності. Ми пропонуємо кешбек без лімітів та обмежень з карткою «Стартова», а також унікальні механіки застосування кешбеку з карткою «Ігрова».

Додатково – мультифункціональність, з якою ми і вийшли на ринок: Alliance – це єдиний застосунок для фізосіб, ФОПів і юросіб, де можна зручно керувати всіма типами фінансів одночасно. Навіть наша реферальна програма поширюється на всі типи клієнтів.

Якою фічею ви особисто пишаєтеся найбільше?

У застосунку це реферальна програма. Вона дозволяє швидко масштабувати клієнтську базу й мотивує користувачів запрошувати друзів до застосунку.

А в межах роботи всього Alliance bank я пишаюся нашими новими банкоматами. Це сучасні моделі з можливістю власного програмування. Ми першими в Україні запустили повноцінний валютообмін через банкомати – купівлю і продаж валюти навіть без наявності картки банку.

Чого чекати від Alliance найближчим часом? І якою ви бачите місію банку у найближчі роки?

Нещодавно ми запустили новий продукт BNPL – «Плати пізніше», інтегрований із партнерами у ритейлі. Наразі активно йде процес підключення торговців. Також ми виходимо на ринок комунальних платежів із додатковими перевагами: клієнти отримуватимуть кешбек вищий, ніж у конкурентів. Окрім того, можна буде одразу бачити всю заборгованість за адресою та закривати кілька платежів одним кліком.

Другий напрям – бізнес-клієнти.

Ми готуємо вебверсію клієнт-банку з функціоналом насамперед для бухгалтерів: масові платежі, управління зарплатними проєктами та валютними контрактами.

Це дасть змогу середнім і великим компаніям працювати з Alliance швидше й комфортніше.

Окремо працюємо над прозорістю лімітів у межах меморандуму між банками: кожен клієнт бачитиме свої персональні обмеження на операції, зможе керувати ними та збільшувати за потреби, надавши додаткові документи – і все це віддалено.

Ще один пріоритет – підтримка. База користувачів зростає дуже швидко, тому ми розширюємо команду служби підтримки і одночасно впроваджуємо власні AI-рішення. Це не чат-бот із шаблонами, а віртуальний оператор, який допомагатиме живим консультантам і зможе спілкуватися максимально по-людськи. Наша мета – знизити час очікування до п’яти секунд без втрати якості сервісу. Але ми в жодному разі не плануємо відходити від людської підтримки, ми будемо її лише посилювати.

Також ми масштабуватимемо мережу наших нових валютообмінних банкоматів. Зараз їх 50 у Києві, до кінця року буде щонайменше 100 у різних регіонах. Наступного року плануємо вийти на 1000 пристроїв. І це будуть не просто банкомати, а точки самообслуговування: обмін валют, поповнення рахунків, депозити, кредити, платежі й перекази. Фактично це стане альтернативою класичним відділенням, доступною 24/7.

Наша місія – зробити фінансові послуги максимально зручними, прозорими й доступними як для щоденних операцій для фізосіб, так і для бізнесу.