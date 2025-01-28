Як Citi підтримує економіку України під час війни: інтервʼю директора Citi в Україні Александра МакУортера

АТ «Сітібанк» (Citi в Україні), частина американської Citigroup, працює в Україні понад 25 років та обслуговує провідні українські та транснаціональні корпорації – загалом десь 500 клієнтів. Одне з головних завдань топменеджменту банку сьогодні – залучити міжнародні фінансові організації та експортно-кредитні агентства до фінансової підтримки України. Під час конференції з відновлення України в Берліні у червні Citi в Україні підписав два меморандуми: з Європейським інвестиційним банком щодо підтримки українського бізнесу, а також із Міністерством економіки України та американською Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку (DFC) щодо розвитку ринку іпотечного кредитування в Україні. Раніше цього року банк також підписав угоду про поновлювану кредитну лінію від ЄБРР на суму $100 млн у гривневому еквіваленті. Це дасть змогу прокредитувати клієнтів, чий бізнес постраждав унаслідок війни. Директор Citi в Україні Александр МакУортер розповів про стан українського банківського сектора сьогодні та плани щодо відбудови країни.

Які виклики за останні два роки виявилися для Citi в Україні найскладнішими?

Напередодні повномасштабного вторгнення, у січні 2022-го, ми запустили ініціативу із залучення малого та середнього бізнесу до співпраці з Citi. Після початку війни ми довго дискутували, чи варто її продовжувати з огляду на події. В результаті програма триває, і сьогодні ми отримали навіть більше, ніж очікували. Citi вже на два роки випередив наші цілі, які ми ставили до вторгнення. На мою думку, саме цей сегмент є рушійною силою економіки України сьогодні.

Загалом кожен день приносить нові виклики. У нас є проблеми з електрикою, тому, як і всі, ми купили повербанки та генератори. І зараз ми найбільше зосереджені на тому, щоб підтримати наших співробітників усіма можливими способами.

Що сьогодні дозволяє тримати команду на плаву?

Особисто я надихаюся під час прогулянок на свіжому повітрі зі своїм собакою, займаюся спортом і не дивлюся новини принаймні кілька годин на день. Але найкраще мене мотивує команда. Частина моєї роботи якраз і полягає в тому, щоб допомогти людям зосередитися на професійних обовʼязках, не нехтуючи при цьому безпекою.

Що два тижні ми проводимо загальні збори, де ділимось останніми новинами, я підбадьорюю працівників. Їм потрібен лідер, що здатен вислухати й підтримати. Ми не чекаємо, коли війна закінчиться, а працюємо тут і зараз – так само, як і наші клієнти. Ми усвідомлюємо, що наша робота важлива для того, аби допомогти нашим клієнтам орієнтуватися в їхньому бізнесі й таким чином допомогти економіці країни в ці складні часи.

Як змінилися клієнти банку сьогодні? Які нові запити в них зʼявились?

У нас приблизно 500 клієнтів в Україні, і тільки два з них станом на зараз не працюють, бо їхні підприємства розташовані на окупованих територіях. Натомість багато наших клієнтів навіть змогли відновитися після початкових наслідків війни і почали заробляти більше. Вони не сидять склавши руки, а виходять на нові ринки, знаходять експортні маршрути, закуповують обладнання. Я б сказав, що українські клієнти стали більш самодостатніми. Вони знають, як вести бізнес, не потребуючи допомоги, а пристосовуються до нової реальності. Українці прославились своєю винахідливістю не тільки на полі бою, а й в бізнесі.

Чи довелося вам останнім часом змінювати внутрішні процеси в банку?

Ще під час пандемії ми оцифрували деякі процеси, а війна прискорила ці процеси в рази. Так ми перейшли від паперового документообігу на цифровий, перевели багатьох співробітників на дистанційну роботу. Завдяки зміні деяких регуляторних норм та правил, що запровадив НБУ, можемо робити більше цифрових транзакцій. Ми стали більш гнучкими для клієнтів.

Наразі у нас є лише одне відділення в Києві, але ми в процесі відкриття другого – у Львові. Сподіваюся, зможемо оголосити про це вже цього року.

Александр МакУортер, директор Citi в Україні.

Окресліть, будь ласка, основні проблеми банківського сектора України сьогодні?

Банківський сектор в Україні залишається досить ліквідним і добре функціонує навіть під час війни. Люди не турбуються за власні заощадження; сектор добре регулюється і є стабільним. Він увійшов у війну в досить хорошій формі. Українська банківська система загалом упевнено рухається в бік цифровізації: фінансові установи пропонують чудові технологічні рішення, що також є їхньою сильною стороною в ці часи.

Які перспективні продукти ви пропонуєте клієнтам сьогодні?

Ми продовжуємо кредитувати наших клієнтів, не зупиняючись ні на день. А в перші дні вторгнення зробили кредитні канікули на два місяці. Наші клієнти, як правило, ведуть транскордонну діяльність, тому часто здійснюють платежі за кордон.

Ми працюємо з різними міжнародними фінансовими організаціями та експортно-кредитними агентствами: Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК). Намагаємося переконати їх у важливості фінансової підтримки України.

У січні 2024-го ми підписали угоду про поновлювану кредитну лінію від ЄБРР на суму $100 млн у гривневому еквіваленті. Це дало нам змогу прокредитувати клієнтів, чий бізнес постраждав від війни. У жовтні 2024 року Citi Україна став партнером Львівського ІТ Кластера. Це партнерство дозволить нам об'єднати зусилля для сприяння розвитку ІТ-екосистеми в Україні.

Яка наразі стратегія Citi у сфері ESG (екологія, суспільство та управління)? Та чи змінилася вона за час війни?

Для нас дуже важливо робити внесок у розвиток українського суспільства. З лютого 2022-го Citi та Citi Foundation пожертвували понад $6,5 млн різним благодійним організаціям на реалізацію соціальних проєктів. У співпраці з благодійною організацією Peli can live ми завершили ініціативу «Знову вдома». Citi виділив $300 000 на будівництво модульних будинків для 10 сімей з Чернігівської області.

Ми переказали $500 000 фонду Yellow Blue Force на підтримку лікування українських пацієнтів та встановлення сонячних електростанцій на дахах трьох державних лікарень у Миколаївській, Хмельницькій та Тернопільській областях.

Разом із Miyamoto International Ukraine та Miyamoto Relief Ukraine ми брали участь у відновленні школи №165 у Києві, яка постраждала від бомбардування. Citi Україна виділив $100 000 на цей проєкт. Тепер діти можуть продовжити навчання у відремонтованій школі.

З грудня 2023 року Citi співпрацює з ЮНІСЕФ, щоб забезпечити кращу охорону здоровʼя для кожної дитини в Україні. Citi пожертвував $1,1 млн на програму ЮНІСЕФ. Ця підтримка забезпечує поліпшення медичних послуг для немовлят та матерів, а також підтримує планову вакцинацію.

Наразі ми докладаємо великих зусиль для залучення приватних інвестицій в Україну, спілкуємося з урядами різних країн – США, Великої Британії, Японії та інших. Ми також тісно співпрацюємо і з українським урядом. Разом визначаємо пріоритети, куди спрямовувати кошти. Загалом я розглядаю відновлення України як масштабну ESG-історію. В майбутньому потрібно буде відновлювати багато соціальних обʼєктів: житло, лікарні, школи, комунальну інфраструктуру. Виникне потреба в нових альтернативних джерелах енергії: вітрової або сонячної. Ми хочемо підтримати відбудову та розвиток України в майбутньому.