Як девелопери адаптують преміальну нерухомість до викликів війни: акцент на безпеку, комфорт і автономність

Український ринок нерухомості продовжує адаптуватися до воєнних реалій. Наразі попит складає 20–40% від довоєнного та залежить від двох ключових чинників: близькості до лінії фронту (що далі від лінії розмежування з ворогом, то вищий попит) та від участі девелопера в державних програмах «єОселя» та «єВідновлення». В сегментах комфорт і комфорт плюс придбання житла стимулює також пільгова іпотека. Інструментом стимулювання попиту цьогоріч стало й розтермінування. За даними компанії «Інтергал-Буд», кількість таких угод проти аналогічного періоду минулого року зросла вдвічі – з 15% до 30%.

«Покупців не лякають можливі валютні коливання. Вони охоче купують квартири на виплату на термін від року», – розповідає Ганна Лаєвська, комерційна директорка «Інтергал-Буд». Вона пояснює, що частково цьому сприяє постійне підвищення цін на первинну нерухомість. Інвестори усвідомлюють, що краще зафіксувати вартість об’єкта зараз, ніж купувати його пізніше за вищою ціною.

Військові виклики для девелоперів

Серед найбільш значущих проблем, з якими стикаються девелопери, залишаються зростання собівартості будівництва та дефіцит кваліфікованих кадрів. Війна відчутно посилила проблему браку робочої сили: нестача будівельників на майданчиках уже сягає 30%. Водночас компанії мусять поступатися маржинальністю через обмежений попит, і це особливо відчутно в преміальних сегментах. Найлегше цей виклик переживають девелопери, що накопичили достатньо фінансового ресурсу з попередніх періодів або ж мають підтримку з боку акціонерів, готових вкладати власні кошти.

Перспективи українського ринку нерухомості напряму залежать від перебігу війни. У разі стабілізації ситуації на фронті у ринку є всі передумови для швидкого відновлення та зростання попиту. В «Інтергал-Буд» прогнозують значний попит, у першу чергу, серед внутрішньо переміщених осіб, для яких держава вже зараз створює сприятливі умови для придбання житла. Натомість, у разі затягування війни темпи будівництва та продажів імовірно залишатимуться на поточному рівні або навіть знизяться. «Попит на нерухомість повністю не зникне завдяки внутрішнім міграційним процесам, втраті житлового фонду внаслідок бойових дій та обмеженій новій пропозиції», – підкреслює Лаєвська.

Зміни в попиті та новий портрет покупця

Останні 2,5 року також змінили структуру попиту на ринку. Інвестиційний попит суттєво скоротився, натомість частка угод на купівлю житла для особистого проживання сягає 80%. Через це втрачають популярність однокімнатні квартири, які раніше купували з інвестиційною метою. Ганна Лаєвська, комерційна директорка компанії «Інтергал-Буд», розповідає, що зараз популярністю у покупців користуються дво- та трикімнатні квартири, запит на які зріс до понад 60%. Зростає інтерес і до дворівневих квартир, що пропонують більше житлового простору та можливість адаптувати помешкання до індивідуальних потреб.

Клієнти дедалі більше звертають увагу на питання безпеки. Сучасні житлові комплекси повинні мати укриття, бути розташованими подалі від потенційно небезпечних об’єктів та оснащеними системами безпеки. В поточних реаліях важливим стало й питання забезпечення резервної електрогенерації в житлових будинках. З цією метою «Інтергал-Буд» облаштовує свої житлові проєкти генераторами, здатними забезпечити до 12 годин автономної роботи основних інженерних систем будівлі. Особливо важливими стають проєкти з розвиненою інфраструктурою, де мешканці можуть отримати всі необхідні послуги в межах комплексу. Концепція mixed-use, яка передбачає поєднання житлових, комерційних і соціальних функцій, набуває все більшої популярності.

Інвестиційний попит залишається на рівні 15–20%, однак експерти відмічають перспективи для його зростання. Основний інтерес, за словами Лаєвської, викликає готова або майже готова нерухомість у безпечних районах, що забезпечує стабільний дохід від оренди. «У Києві та західних регіонах України ринок оренди активно розвивається, що стимулює інвесторів вкладати кошти в нерухомість з високим потенціалом для зростання орендних ставок», – підкреслює вона.

Преміальна нерухомість все ще в ціні

Ситуація на ринку преміальної нерухомості відрізняється від сегментів економ та комфорт. Тут не працюють державні програми, які могли б стимулювати попит, тому продажі квартир, порівняно з даними 2021 року, залишаються низькими. Втім, інтерес до об’єктів класу бізнес та преміум зберігається, причому покупці розглядають їх як для особистого використання, так і з інвестиційною метою. «Преміальна нерухомість забезпечує високий рівень комфорту, безпеки та зручностей, – пояснює Лаєвська. – Це робить її привабливою як для життя, так і для довгострокових інвестицій. Клієнти обирають преміумжитло завдяки престижу, розвиненій інфраструктурі та високим стандартам будівництва».

Вона додає, що вибір преміальної нерухомості дає покупцям можливість жити в комʼюніті зі схожими життєвими сценаріями та інтересами. Купуючи таку нерухомість, людина розуміє, що інвестує не лише у квадратні метри, а й у власне оточення, підкреслює Лаєвська.

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Intergal City на Печерську: інновації в архітектурі та сервісі

Флагманський проєкт «Інтергал-Буд» і водночас один із найбільш архітектурно виразних обʼєктів, які сьогодні будують у Києві, – багатофункціональний комплекс Intergal City на Печерську.

Кілька місяців тому компанія відновила роботи на будмайданчику й планує ввести першу чергу в експлуатацію в 2025 році, а обʼєкт повністю – в 2026-му. Багатофункціональний комплекс обʼєднує житлові, комерційні та соціальні обʼєкти, пропонуючи високий рівень сервісів і комфорту для майбутніх мешканців.

Компанія Інтергал-Буд відновила роботи на будмайданчику й планує ввести першу чергу в експлуатацію в 2025 році Компанія Інтергал-Буд відновила роботи на будмайданчику й планує ввести першу чергу в експлуатацію в 2025 році Компанія Інтергал-Буд відновила роботи на будмайданчику й планує ввести першу чергу в експлуатацію в 2025 році Компанія Інтергал-Буд відновила роботи на будмайданчику й планує ввести першу чергу в експлуатацію в 2025 році Предыдущий слайд Следующий слайд

Перше, що вирізняє проєкт, – архітектура. БФК спроєктований у стилі біотек – це підхід, що поєднує природні форми з сучасними технологіями, створюючи гармонійне середовище для життя. Подібні архітектурні рішення можна побачити у відомих світових проєктах, таких як Національний космічний центр Великої Британії архітектора Ніколаса Грімшоу, Місто мистецтв і наук в Іспанії та Художній музей Мілуокі в США, дизайн яких спроєктував Сантьяго Калатрава, будівлі 30 St. Mary-Axe («Огірок») у Лондоні за проєктом Нормана Фостера.

Будівлі в стилі біотек найчастіше характеризуються асиметрією та неправильною формою, нагадуючи витвори живої природи, розповідають у компанії: «Вдивляючись у ці витвори мистецтва, можна розглянути контури рослини чи тварини. Іноді вони нагадують кокон комахи, мушлю молюска. Можна натрапити на будівлю, за контурами схожу на куряче яйце або павутиння».

Рендер Intergal City на Печерську

Крім виразної архітектури, в Intergal City передбачені численні переваги для мешканців та резидентів як у воєнний, так і в повоєнний час. Велику увагу приділено безпеці: комплекс матиме автономні системи електропостачання, що зможуть забезпечити роботу ключових інженерних систем протягом щонайменше 12 годин. Це гарантуватиме безперебійну роботу ліфтів, систем протипожежного захисту, контролю доступу, а також водопостачання та опалення навіть у разі тривалих відключень електроенергії.

У складі БФК передбачено сучасний фітнес-центр із басейном, елегантний ресторан із панорамною терасою, зони відпочинку з озелененням та прогулянкові алеї, торгово-розважальний і бізнес-центр. Архітектурну виразність підкреслять тераси-сади та повітряні мости між будинками, які створюють новий рівень звʼязків та просторової гармонії.

У складі БФК передбачено сучасний фітнес-центр із басейном У складі БФК передбачено сучасний фітнес-центр із басейном Повітряні мости між будинками Intergal City на Печерську Повітряні мости між будинками Intergal City на Печерську Елегантний ресторан із панорамною терасою в Intergal City на Печерську Предыдущий слайд Следующий слайд

Підхід до благоустрою та сервісів

Для Intergal City також властивий інноваційний підхід до благоустрою, підкреслюють у компанії. Основну увагу приділено біодизайну, що передбачає використання місцевих рослин, адаптованих до кліматичних умов Києва. Це не лише допоможе зменшити витрати на догляд за озелененням, але й сприятиме збереженню природної екосистеми та розвитку біорізноманіття. Девелопер передбачив і такі біоінженерні рішення, як живі огорожі або укріплення схилів рослинами, що зменшує ризик ерозії та покращує водний баланс на території.

Intergal City на Печерську Intergal City на Печерську Intergal City на Печерську Intergal City на Печерську Intergal City на Печерську Intergal City на Печерську Intergal City на Печерську Предыдущий слайд Следующий слайд

Крім традиційних зелених зон, в Intergal City передбачено інтерактивні дитячі майданчики, створені відповідно до сучасних підходів до дизайну та розвитку дітей через гру. Вони використовують елементи рельєфу, простору та інтерактивні матеріали для стимулювання фізичної активності та творчого мислення.

Важливою складовою благоустрою є системи освітлення, що підкреслюють архітектурні особливості та створюють унікальні сценарії світла у вечірній час.

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Комплекс буде закритим для сторонніх задля підвищення рівня безпеки для мешканців. До комерційних приміщень передбачено окремий контрольований доступ.

Після введення в експлуатацію житловою та комерційною частиною комплексу керуватиме професійна керуюча компанія, яка надаватиме мешканцям спеціальні послуги, серед яких консьєрж-сервіс, охорона 24/7 та інші. Це забезпечить комфорт і безпеку для резидентів.