Закарпаття для життя й інвестицій. Топменеджери девелоперської компанії Arena Bud та міжнародної керівної компанії Ribas Hotels Group розповіли про переваги інвестування в дохідну нерухомість регіону

Під час повномасштабної війни, коли велика кількість українських областей потерпають від обстрілів, Закарпаття залишається одним із безпечних регіонів. Межуючи з трьома європейськими країнами та маючи багату природу, ця місцевість приваблює не тільки туристів, а й бізнеси. Одним із забудовників курортів Закарпаття є Arena Bud – українська девелоперська компанія, яка займається будівництвом сучасної житлової, комерційної та інвестиційної нерухомості. Її партнером в управлінні нерухомістю є міжнародна керівна компанія Ribas Hotels Group.

У відеопроєкті Forbes Ukraine BrandVoice Олександр Курах, засновник Arena Bud, та Артур Лупашко, засновник групи компаній Ribas Hotels Group, розповіли Євгену Синельникову, режисеру, телеведучому та мандрівнику, про перспективи дохідної нерухомості Закарпаття.

Це скорочена текстова версія епізоду, повний випуск дивіться на YouTube-каналі Forbes Ukraine за посиланням.

Про Олександра Кураха Олександр Курах – засновник девелоперської компанії Arena Bud, яка з 2014 року будує сучасні житлові комплекси в Закарпатті. Олександр інвестує у ремонт доріг, озеленення територій, реконструкцію мостів, а також підтримує навчальні заклади області. Читать больше Свернуть

Про Артура Лупашко Артур Лупашко – засновник групи компаній Ribas Hotels Group, що надає послуги з розробки концепції готелів, проєктування та супроводу всіх етапів реалізації. У керуванні, проєктуванні та будівництві компанії наразі знаходиться 55 готелів із номерним фондом у понад 1000 номерів. Читать больше Свернуть

Олександр Курах, засновник Arena Bud, та Артур Лупашко, засновник та СЕО групи компаній Ribas Hotels Group. Фото: Артем Галкін

Про потенціал регіону

Який потенціал ринку нерухомості Закарпаття?

Олександр Курах: Ринок житлової нерухомості Закарпаття розвивається прогнозовано – через пошук безпечних і комфортних умов для життя регіон продовжує приймати українців. Натомість сегмент дохідної нерухомості перебуває лише на початковому етапі, хоча вже демонструє значний потенціал. Я переконаний, що після завершення війни обсяги інвестицій у цей регіон суттєво зростуть.

Закарпаття має всі передумови для розвитку рекреаційного бізнесу: унікальний природний ландшафт, чисте повітря, гірські річки, термальні джерела та мінеральні води – Поляна Квасова, Поляна Купель, Лужанська. Це ключові ресурси для формування сучасної інфраструктури відпочинку та оздоровлення.

Артур Лупашко: Закарпаття довгий час залишалося своєрідним прихованим скарбом – ще кілька років тому воно не сприймалося як пріоритетний напрям для інвесторів. Однак сьогодні цей регіон привертає увагу не лише українських підприємців, а й міжнародних гравців, завдяки своїй природній унікальності та близькості до трьох європейських країн. Попри зростаючий попит, якісної пропозиції на ринку гостинності все ще бракує. Люди не готові платити 20 000 грн за добу перебування, але вони шукають простір для якісного відпочинку, відновлення сил, оздоровлення. Наше завдання – не просто створити інфраструктуру, а глибоко зрозуміти потреби гостей, сформувати для них унікальний досвід, який викликає wow-ефект і стимулює повертатися. Важливо усвідомлювати, що кожен проінвестований у готельний бізнес долар запускає мультиплікаційний ефект для економіки.

За нашими підрахунками, кожна тисяча доларів інвестицій у готельний сектор створює додаткові $7000 у суміжних галузях – від туристичних агентств і транспортних компаній до закладів харчування та розваг.

Це і про розвиток окремого бізнесу, і про створення комплексної екосистеми, яка сприяє зростанню цілого регіону.

Про обʼєкти Arena Bud

Які обʼєкти наразі на стадії будівництва?

Олександр Курах: Станом на сьогодні повністю збудовано та запущено 10 обʼєктів. Ще чотири – на стадії будівництва. Серед них два обʼєкти дохідної нерухомості на курорті Поляна – Wol. Green Polyana та Erwin Hall, а два – житлові комплекси у Сваляві – ЖК «Набережний квартал» на більш ніж 300 квартир та ЖК комфорт-класу Arena Hills.

Василь Островка провідний архітектор та дизайнер девелоперської компанії ARENA BUD Кожен наш готель має унікальну концепцію, що дозволяє уникнути прямої конкуренції між об’єктами. Ми підходимо до проєктування комплексно, розділяючи простір на дві ключові зони: внутрішній інтер’єр і прилеглу територію. Наприклад, у Erwin Hall ми створили spa-зону на сьомому поверсі, щоб гості могли насолоджуватися панорамними краєвидами, додали руфтопи та чани для релаксу, а на першому поверсі облаштували затишне лобі з каміном та зоною для читання. При розробці зовнішньої інфраструктури ми прагнемо інтегрувати громадські простори в природний ландшафт. Так, у тому ж Erwin Hall, розташованому біля річки, ми створили зони для чайних церемоній і занять йогою, проклали місточки через річку та облаштували прогулянкові стежки до лісу. Важливий елемент усіх наших комплексів – бювети з мінеральною водою. Окрему увагу приділяємо інклюзивності. В Erwin Hall передбачені номери з адаптованими санвузлами, на території будуть встановлені спеціальні підйомники, а навігація в готелі буде доповнена тактильними наліпками зі шрифтом Брайля. Інклюзивний підхід є невід’ємною частиною кожного нашого проєкту, адже комфорт має бути доступним для всіх гостей без винятку. Читать больше Свернуть

ERWIN HALL - обʼєкт дохідної нерухомості на курорті Поляна ERWIN HALL - обʼєкт дохідної нерухомості на курорті Поляна Предыдущий слайд Следующий слайд

Вибір інвестиційної стратегії

Давайте, будь ласка, сформулюємо просто і зрозуміло: що таке дохідна нерухомість?

Олександр Курах: Дохідна нерухомість – це формат апарт-готелів, де інвестор може придбати окремі апартаменти або цілі блоки. Після введення обʼєкта в експлуатацію керуюча компанія бере на себе всі операційні процеси: управління, здачу в оренду, обслуговування гостей. Таким чином, власник отримує пасивний дохід без необхідності самостійно займатися бізнесом. Нашими об’єктами керує Ribas Hotels Group – команда, яку сьогодні вважаю найсильнішою на ринку.

Артур Лупашко: Дохідна нерухомість – це не просто квадратні метри, це комплексний бізнес. Готель – це інфраструктура: ресторани, spa, лобі, ресепшен, сервіс, який створює додану вартість обʼєкта. Інвестор вкладає кошти в готельний номер, а професійний оператор керує ним, забезпечуючи стабільний дохід. Окрім фінансової вигоди власник отримує можливість відпочивати у своєму апартаменті протягом визначеної кількості днів на рік. Цей вид інвестування має очевидні переваги. Наприклад, вкладення в компанію завжди супроводжується ризиками: якщо завтра Tesla збанкрутує, її акції втратять цінність. Нерухомість же завжди залишиться активом, що приносить стабільний дохід незалежно від ринкових коливань.

ЖК «Набережний квартал» - житловий комплекс у Сваляві ЖК «Набережний квартал» - житловий комплекс у Сваляві Предыдущий слайд Следующий слайд

За який час можна повернути, наприклад, проінвестовані $100 000?

Олександр Курах: У дохідній нерухомості важливі два чинники: капіталізація об’єкта та операційна діяльність. Будівництво триває в середньому три роки. Інвестор, який заходить на ранньому етапі та купує апартаменти за нижчою ціною, може розраховувати на окупність у 6–8 років. За цей час вартість обʼєкта зростає на 30–40%, а решту доходу (близько 60%) приносить операційна діяльність.

Якщо ж інвестор купує вже збудований об’єкт, він платить максимальну ринкову ціну, тож термін повернення інвестицій збільшується до 10 років і більше.

Який мінімальний поріг входу в дохідну та житлову нерухомість?

Сьогодні Arena Bud пропонує інвестувати в дохідну нерухомість із мінімальним чеком входу від $52 000. У популярному курортному регіоні Поляна мінімальна вартість входу в житлову нерухомість від $1800 за квадратний метр, а щодо дохідної нерухомості, то мінімальна вартість входу від $2500 за квадратний метр. Купуючи більші обʼєкти, наприклад котеджі, інвестори можуть розраховувати на $2500 за квадратний метр, а повна вартість такого обʼєкта з меблями та технікою складе $240 000–250 000.

За консервативними прогнозами, у найближчі роки ціни на такі об’єкти можуть зрости до $4000 за квадратний метр. Досвід підтверджує цей тренд: нерухомість, збудована у 2018 році, вже подорожчала вдвічі. Щодо житлової нерухомості, у комплексі Arena Hills у Сваляві стартова ціна квартири без ремонту – від $25 000, у проєкті «Набережний квартал» – від $30 000.

ЖК комфорт-класу ARENA HILLS у Сваляві ЖК комфорт-класу ARENA HILLS у Сваляві Предыдущий слайд Следующий слайд

Альона Кац інвесторка Для мене це перший досвід інвестування, і вибір Закарпаття був цілком усвідомленим. По-перше, я закохана в цей регіон – його природу, атмосферу та перспективи розвитку. По-друге, для мене ключовим фактором стала довіра до засновника компанії Arena Bud Олександра Кураха та до керуючої компанії Ribas Hotels Group, яка забезпечує професійне управління обʼєктами. Я обрала проєкт Wol. Green у Поляні – сучасний комплекс у мальовничій локації з високим потенціалом для зростання вартості. Також інвестувала в житловий комплекс «Набережний квартал» у Сваляві, який поєднує комфорт міського життя з перевагами екологічно чистої зони. Ці інвестиції для мене – частина довгострокової стратегії, яка дозволяє бути причетною до розвитку туристичної та житлової інфраструктури Закарпаття. Читать больше Свернуть

Альона Кац, інвесторка Arena Bud. Фото Артем Галкін

Чому клієнти обирають Arena Bud?

Юлія Логвиненко, керівник відділу продажу Arena Bud: Маючи понад 10 років досвіду на ринку нерухомості та 10 реалізованих проєктів, ми добре розуміємо потреби клієнтів. Часто до нас звертаються люди, які зіткнулися з проблемами: хтось мав негативний досвід із недобросовісними забудовниками, інші дізналися, що земля під будівлею знаходиться в оренді.

Юлія Логвиненко, керівник відділу продажу Arena Bud

Ще одне поширене питання: чи буде ця нерухомість приносити дохід? Ми відповідаємо цифрами: 85% апартаментів у Wol. Green вже розпродано, а туристичний потік у регіон лише зростає. Попит на якісне житло та дохідну нерухомість стабільно високий. Близько 5–10% наших покупців – українці, які зараз за кордоном. Вони інвестують, плануючи повернення або прагнучи мати місце для відпочинку в екологічно чистій місцевості. Ще одна категорія – інвестори, які шукають пасивний дохід.

WOL.GREEN Polyana - обʼєкт дохідної нерухомості на курорті Поляна WOL.GREEN Polyana - обʼєкт дохідної нерухомості на курорті Поляна WOL.GREEN Polyana - обʼєкт дохідної нерухомості на курорті Поляна WOL.GREEN Polyana - обʼєкт дохідної нерухомості на курорті Поляна Предыдущий слайд Следующий слайд

Артур Лупашко: Arena Bud – один із найнадійніших забудовників Закарпаття з десятирічною історією, а Ribas Hotels Group – один із лідерів у сфері готельної нерухомості України. Наша співпраця стала логічним поєднанням двох сильних гравців ринку, що гарантує стабільність і високу якість реалізованих проєктів.