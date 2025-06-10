Форум предпринимателей от Forbes Ukraine возвращается в июне 2025 года

Вы – владелец, следовательно, игрок уровня Forbes. Инвестируйте 48 часов, чтобы получить идеи в год. Потому что бизнес – ваша жизнь.

Форум предпринимателей – это 60+ спикеров, 20 сессий, 10+ воркшопов. Количество новых контактов, стратегий, идей ограничено только вашим воображением.

26 июня – ваш ответ кризисам этого года. Ресурсы и решения во время войны: деньги, таланты, данные. 27 июня – бизнес-театр. Нецензурированные рассказы мастеров предпринимательства. О боли, преодолении и кайфе от бытия собой.

Среди ключевых месседжей форума предпринимателей в 2025 году:

Идея как прорыв: как найти нишу, где нет конкуренции, и создать бизнес-модель, которую невозможно скопировать.

Ресурсы: системность управления, автоматизация рутины, сокращение расходов и другие источники повышения эффективности.

Команда: как создавать команды, играющие на опережение.

У гостей также будет возможность посетить воркшопы, чтобы перенять практические инструменты от экспертов и применить новые подходы в своем бизнесе. В программе, в частности:

«Точки конкурентного преимущества: как сделать так, чтобы выбирали именно вас» – Мария Миронюк, креативная директор, стратег и коуч в Myroniuk Consulting, Андрей Миронюк, основатель Myroniuk Consulting;

«Описание бизнес-процессов как основа для систематизации бизнеса» – Наталья Заверуха, автор книги «Бесконтрольные. Что нужно знать о бизнес-процессах».

Среди спикеров и участников форума: Владимир Поперешнюк, соучредитель группы компаний NOVA («Новая почта»); Лев Жиденко, соучредитель сети магазинов «Аврора»; Лидия Сметана, основательница бренда одежды One By One; Александр Губаренко, СЕО компании Spraga; Светлана Павелецкая, основательница интим-бутика N’joy; Игорь Гут, соучредитель шведско-украинского проекта DYB; Елена Поликарчик, основательница White Dental Group, и другие.

Не упустите возможность услышать прорывные идеи, найти источники роста и переосмыслить свой бизнес на форуме предпринимателей от Forbes Ukraine. Билеты можно приобрести по ссылке.