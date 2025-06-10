Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Форум предпринимателей от Forbes Ukraine возвращается в июне 2025 года
Категория
Новости
Дата

Форум предпринимателей от Forbes Ukraine возвращается в июне 2025 года

Forbes Ukraine
Forbes Ukraine
Forbes

1 хв читання

Вы – владелец, следовательно, игрок уровня Forbes. Инвестируйте 48 часов, чтобы получить идеи в год. Потому что бизнес – ваша жизнь.

Форум Підприємців 2025 у Києві. 26–27 червня – два дні практичного контенту, стратегій і нетворкінгу для бізнесу, що зростає. Долучайтеся за посиланням.

Форум предпринимателей – это 60+ спикеров, 20 сессий, 10+ воркшопов. Количество новых контактов, стратегий, идей ограничено только вашим воображением.

26 июня – ваш ответ кризисам этого года. Ресурсы и решения во время войны: деньги, таланты, данные. 27 июня – бизнес-театр. Нецензурированные рассказы мастеров предпринимательства. О боли, преодолении и кайфе от бытия собой.

Форум предпринимателей от Forbes Ukraine возвращается в июне 2025 года /Фото 1

Среди ключевых месседжей форума предпринимателей в 2025 году:

  • Идея как прорыв: как найти нишу, где нет конкуренции, и создать бизнес-модель, которую невозможно скопировать.
  • Ресурсы: системность управления, автоматизация рутины, сокращение расходов и другие источники повышения эффективности.
  • Команда: как создавать команды, играющие на опережение.

У гостей также будет возможность посетить воркшопы, чтобы перенять практические инструменты от экспертов и применить новые подходы в своем бизнесе. В программе, в частности:

  • «Точки конкурентного преимущества: как сделать так, чтобы выбирали именно вас» – Мария Миронюк, креативная директор, стратег и коуч в Myroniuk Consulting, Андрей Миронюк, основатель Myroniuk Consulting;
  • «Описание бизнес-процессов как основа для систематизации бизнеса» – Наталья Заверуха, автор книги «Бесконтрольные. Что нужно знать о бизнес-процессах».

Среди спикеров и участников форума: Владимир Поперешнюк, соучредитель группы компаний NOVA («Новая почта»); Лев Жиденко, соучредитель сети магазинов «Аврора»; Лидия Сметана, основательница бренда одежды One By One; Александр Губаренко, СЕО компании Spraga; Светлана Павелецкая, основательница интим-бутика N’joy; Игорь Гут, соучредитель шведско-украинского проекта DYB; Елена Поликарчик, основательница White Dental Group, и другие.

Не упустите возможность услышать прорывные идеи, найти источники роста и переосмыслить свой бизнес на форуме предпринимателей от Forbes Ukraine. Билеты можно приобрести по ссылке.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні