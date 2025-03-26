PRNext’25: координати довіри для тих, хто вірить у майбутнє своїх брендів

Довіра – це більше не щось дане раз і назавжди. Часом вона пошкоджується швидше, ніж ви встигаєте виправдатися в коментарях. У світі, де бренд живе надіями аудиторії, а падає від її підозр, комунікації перетворилися на мінне поле, пройти по якому зможе лише той, хто подбав завчасно й ретельно викохав антикрихку репутацію для себе чи свого бізнесу. Саме тому XXII Міжнародний форум PRNext , що відбудеться 3 квітня у Києві, присвячений не просто розмовам про довіру, а її зваженому й усвідомленому вирощуванню, коли навколо хаос, кризи, війна та інформаційні вкиди.

Програма форуму обіцяє жорсткі, але необхідні розмови. Після традиційного keynote speech від Олени Дерев’янко, голови оргкомітету форуму і віцепрезидентки Української PR-ліги, увага спікерів буде сфокусована на темах, які практично допоможуть у неможливих умовах ефективно працювати з репутацією та репутаційними кризами.

Чи можна довіряти штучному інтелекту в PR, коли навіть люди не завжди кажуть правду? Про це говоритиме Іскрен Лілов з AMEC, який розповість про ризики та можливості ШІ в комунікаціях.

Чи є журналістика ще бодай трішки об’єктивною, чи ми вже живемо у світі інформаційних маніпуляцій? Цю тему розкриють Денис Бігус, Ахава Тесленко й Олексій Суханов, кожен з яких із власного досвіду знає, як правда формує репутацію та наскільки дорого вона може коштувати.

Чи варто покладатися на публічних особистостей і блогерів? Про це дискутуватимуть представники «Київстару», LʼOréal і МХП, а також ведуча Валерія Товстолєс та інші блогери, які на власному досвіді відчули, що означає бути обличчям бренду в епоху, коли кожен скриншот може стати вироком.

Попри всі труднощі, промисловий сектор залишається критично важливим для економіки країни, але чи достатньо цього, щоб утримати інвесторів? Чи готовий бізнес змінювати підхід до комунікацій, щоб довести світові свою надійність? Відповіді на ці запитання шукатимуть учасники панельної дискусії «Індустріальна Україна: міф, реальність чи втрачений шанс?», яку модеруватиме Юрій Гусєв, головний редактор журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших». Учасники дискусії – Олег Давиденко («Метінвест»), Віталій Ткаченко («Нові продукти»), Олена Сниткова (Athlon Avia) та Людмила Новак («Інтерпайп») – поділяться власним баченням майбутнього української промисловості та викликів, котрі стоять перед нею. Про те, як компаніям вибудовувати діалог із державою та змінювати середовище, в якому вони працюють, розповість Ярина Скороход, GR & Communications ДТЕК.

Однак довіра – це не лише кризи та скандали, а й можливості. Як бізнес може не просто підтримувати ветеранів, а реально змінювати їхнє життя? Відповідаючи на це питання, Ксенія Сікорська з ПУМБ розкаже, як соціальні проєкти можуть починатися з PR, а потім врости в душу бренду, навіть якщо йдеться про банк. Тему трансформацій продовжить Борис Цомая з UPG, який розповість, як пережити ребрендинг у буремні часи та чому брендам досі важливо не старіти.

На форумі також виступатиме Бартон Поулсон, засновник datalab.cc, автор популярних курсів з науки про дані для LinkedIn Learning і доцент психології в Університеті долини Юти, США. Він поділиться своїм баченням того, як аналітика, дані та людська поведінка переплітаються в сучасних комунікаціях.

Особливою темою стане гумор у PR. Дехто вважає, що сміх рятує від будь-яких репутаційних проблем, але насправді поганий жарт може коштувати компанії всієї довіри. Марк Куцевалов, відомий як засновник команди «Прозорий гонщик» і учасник «Ліги сміху», поділиться власним досвідом використання гумору в комунікаціях, розповість, де проходить межа між дотепністю та факапом і чому деякі компанії не виживають після невдалих жартів.

І за традицією PRNext завершиться ювілейною 10-ю церемонією нагородження переможців національного рейтингу якості управління корпоративною репутацією «Репутаційні АКТИВісти» – премією, яка відзначає компанії, що не просто залишилися на плаву в хаотичному інформаційному просторі, а змогли зробити довіру своєю конкурентною перевагою.

Тож якщо ви не хочете, щоб ваш бренд потонув у інформаційному шумі цього року, чекаємо на PRNext’2025. У 2025 році гідна репутація – це не просто складова бізнесу, це запорука його виживання!