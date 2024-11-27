RAU Summit 2024: важлива подія для ритейлу та ТРЦ

4 грудня Київ стане центром дискусій у сфері ритейлу та торговельної нерухомості. RAU Summit 2024 об’єднає топменеджерів провідних компаній, підприємців та інвесторів для обговорення актуальних тенденцій, реальних кейсів та перспектив розвитку бізнесу. Розповідаємо детальніше

Під час події буде слушна нагода почути від очільників та топменеджерів провідних компаній реальні кейси, отримати практичні поради та знайти нові перспективи для розвитку бізнесу.

Серед спікерів:

Надія Бігун, заступниця міністра економіки України Томаш Фіала, CEO Dragon Capital Сергій Войцеховський, член ради директорів BGV Group Management Володимир Поперешнюк, співвласник «Нової пошти», український підприємець, лібертаріанець Василь Даниляк, СЕО групи компаній ОККО Галина Янченко, народна депутатка, голова Парламентської спецкомісії з питань захисту прав інвесторів, очолює робочу групу із залучення інвестицій в ОПК Ганна Марсова, International Leasing and Expansion Director Sinsay Віталій Стефурак, директор з розвитку McDonaldʼs в Україні

Головна тема події: «Інвестиції в ефективність та розвиток»

На RAU Summit 2024 обговорюватимуть найактуальніші теми для ритейлу та торговельної нерухомості.

Динаміка розвитку галузі 2024. Географія ритейлу, обороти мереж та зміни в споживчому попиті. Як змінюються тенденції та що очікувати в майбутньому? Перспективні вектори для інвестицій. Які напрямки стануть ключовими для інвесторів? Оцінка можливостей для розширення бізнесу в нових умовах. Технології та рішення. Новітні інструменти та технології, що сприяють зростанню бізнесу, оптимізації процесів та залученню клієнтів. Ринок торговельної нерухомості. Хто нові гравці, як змінюється конкуренція та що потрібно для утримання трафіка в торговельних центрах? Український прорив. Як українські компанії стають лідерами на внутрішньому ринку та в чому полягає їхня унікальна стратегія? Підкорювачі зовнішніх ринків. Досвід та історії успіху українських компаній, які вийшли на міжнародні ринки та змогли закріпити свої позиції на світовій арені.

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Реєструйтеся сьогодні та долучайтеся до лідерів, які задають тенденції ринку!

Детальна програма заходу за посиланням.