У часи глобальних змін – про розвиток, стійкість і стратегічне мислення українського бізнесу

У період, коли щоденні руйнування та втрати перевищують межі уявного, особливого значення набуває стабільне функціонування інституцій. Саме в такі часи важливо мати платформу для професійного діалогу, обміну досвідом та формування стратегічних векторів. Уже 16 років поспіль для Західної України такою платформою виступає щорічний Весняний діловий форум (#ВД), започаткований ще в 2009 році.

Цьогоріч форум відбувся 16 травня під натхненною ідеєю: «Надихати, створюючи можливості». Організатори доклали значних зусиль для пошуку сучасної, символічної локації – простору, який би відображав здатність українського бізнесу мислити стратегічно навіть в умовах війни, інвестувати в майбутнє та створювати проєкти, гідні світового рівня.

Такою локацією став LEM Station – колишнє трамвайне депо в самому серці Львова, майже повністю реконструйоване і орендоване в громади на тривалий період. За словами Тараса Кицмея, одного з інвесторів та спікера цьогорічного форуму, у проєкт уже інвестовано понад $10 млн – і це уже під час повномасштабного вторгнення! Це наочний приклад того, як сучасний патріотизм проявляється через інвестиції в розвиток громад, компаній та інфраструктури.

Тарас Кицмей – співвласник SoftServe, серійний підприємець

Гармонійним доповненням форуму стала презентація новинок – електричних автомобілів Audi Q6 e-tron та Audi SQ6 e-tron від постійного партнера заходу «Audi Центр Львів на Липинського».

Партнер заходу «Audi Центр Львів на Липинського» Партнер заходу «Audi Центр Львів на Липинського» Предыдущий слайд Следующий слайд

Першу панель форуму об’єднувала ідея стратегічного розвитку та сталості. Серед спікерів:

Костянтин Вечір , директор з розвитку бізнесу на корпоративному ринку комунікації «Київстар» розповів про щорічні масштабні інвестиції в розвиток мережі попри виклики воєнного часу.

, директор з розвитку бізнесу на корпоративному ринку комунікації «Київстар» розповів про щорічні масштабні інвестиції в розвиток мережі попри виклики воєнного часу. Сергій Войцеховський , BGV Group Management презентував розширення реалізованих інфраструктурних проєктів, що дають значний поштовх регіональному розвитку.

, BGV Group Management презентував розширення реалізованих інфраструктурних проєктів, що дають значний поштовх регіональному розвитку. Особливе враження на учасників справила розповідь Людмили Кіндер, яка розповіла про трансформацію компанії «Ukrnafta» – про досягнення прибутковості, зростання податкових відрахувань до бюджету та гнучке пристосування до умов війни.

Вадим Табакера, директор департаменту економічної політики ЛОДА

Символом високої довіри до #Весняного є багатолітня участь представників міжнародних фінансових інституцій:

Олени Волошиної з Міжнародної фінансової корпорації (IFC), Анни Лебединець, асоційованого директора, старшого банкіра з ЄБРР.

Для українських компаній особливо цінною була інформація про нещодавно підписану угоду між ЄБРР та АТ «Кредобанк», яка передбачає нові інструменти підтримки бізнесу, зокрема для стимулювання інвестицій.

Третя панель мала глибокий світоглядний та соціальний вимір. Її відкрив Євген Глібовицький, який поділився міркуваннями щодо суб’єктності та «дорослості» українського суспільства в умовах війни. Тему продовжив Володимир Павелко, засновник TransformWISE, акцентуючи на важливості стратегування в нестабільному середовищі.

Окрему увагу було приділено питанню ветеранської адаптації:

Андрій Жолоб , ветеран 46-ї окремої аеромобільної бригади;

, ветеран 46-ї окремої аеромобільної бригади; Філіп Вішич, волонтер із Хорватії, розповіли про необхідність створення умов для відновлення здоров’я та повноцінного життя ветеранів.

Про формування позитивного іміджу України на міжнародній арені, а також про виклики у глобальному інформаційному просторі розповів Євген Славний, новинний директор UNITED24 Media.

Завершальною стала традиційна панель «Приклади побудови успішних конкурентних українських компаній», яку модерував Роман Білик, керуючий партнер Nexia DK.

Лідія Білас , підприємиця, засновниця мережі освітніх ініціатив «МрійДій», поділилась досвідом створення бізнесу, побудованого на цінностях виховання молоді.

, підприємиця, засновниця мережі освітніх ініціатив «МрійДій», поділилась досвідом створення бізнесу, побудованого на цінностях виховання молоді. Андрій Бандрівський, співзасновник Gorgany та Turbat, розповів про свій шлях: від локального бізнесу до виходу на міжнародні ринки, з усіма викликами і досягненнями цього шляху.

Підсумовуючи виступи усіх експертів, обговорення яких тривало серед учасників #Весняного, можна зробити висновок, що, попри усі випробування та біль війни, український бізнес продовжує розвиватись, усвідомлюючи свою відповідальність за долю країни.