106 млн грн для саперів: як проєкт Київстару та фонду «Повернись живим» допомагає розміновувати країну

У серпні 2024 року Київстар і фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» запустили другий спільний проєкт з розмінування країни – «Нам тут жити 2.0» . За шість місяців мета ініціативи була перевершена, зібрано 106 646 045 грн для Сил підтримки ЗСУ. На ці кошти вже закуплено роботизовані комплекси українського виробництва, транспорт, зв’язок та живлення. Проєкт реалізовано за інформаційної підтримки Міністерства економіки України

Аби посилити збір і пришвидшити передачу майна військовим, «Київстар» зробив додатковий благодійний внесок, перерахувавши 50 млн грн. Компанія виконала взяте на себе зобов’язання – зазначені кошти є другою частиною допомоги зі 100 млн грн для ЗСУ, анонсованих після кібератаки наприкінці 2023 року.

Олександр Комаров CEO Київстару «Цей проєкт – приклад того, як єднання бізнесу, громадян і держави дає реальні результати. Разом ми не просто збираємо кошти, а надаємо системну допомогу армії, забезпечуючи саперів сучасними технологіями. Для нас це не лише фінансова підтримка, а й внесок у майбутнє країни. Місією Київстару є збереження України та надання допомоги людям. Саме тому разом із фондом «Повернись живим» ще в 2023 році ми обрали для себе напрям розмінування, адже першими в деокуповані міста й села заходять українські сапери, забезпечуючи умови для відновлення критичної інфраструктури, зокрема, даючи змогу спеціалістам Київстару відновлювати мобільний зв’язок. Допомагати у розмінуванні країни – важлива місія для нашої компанії. Ми розуміємо, що безпечні землі – це основа для відбудови громад, повернення бізнесів та нормального функціонування економіки. Дякую усім, хто долучився – ваша підтримка робить Україну сильнішою та більш безпечною». Читать больше Свернуть

До збору «Нам тут жити 2.0» також долучились абоненти мобільного оператора, які підключили «Суперсилу «Допомога ЗСУ» або SMS-підписку й тим самим акумулювали 34,5 млн грн. Ще 22,1 млн грн було зібрано силами небайдужих українців і соціально відповідальних бізнесів, які долучилися до збору.

Юлія Свириденко Перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України «Україна сьогодні є найбільш потенційно замінованою країною світу – 20% нашої території потребують обстеження. Щоб у деокуповані й прикордонні регіони поверталися люди, щоб бізнес відновлював роботу й аграрії могли засівати поля, держава, приватні оператори і благодійники активно працюють над розмінуванням територій. Якщо ще два роки тому в Україні не було жодної машини для розмінування, сьогодні їх уже понад 200, і ця цифра зростає. І як наслідок – зростає територія, яку вдалося очистити від вибухонебезпечних предметів. Я щиро вдячна партнерам за їхні ініціативи, що роблять наші землі безпечнішими. Особливо вдячна за те, що за зібрані кошти буде закуплена техніка саме українського виробництва, що додатково підтримає і нашу економіку». Читать больше Свернуть

Ініціатива допомагає зберігати життя саперів, адже розміновувати території будуть не тільки люди, а й техніка українського виробництва – наземні роботизовані комплекси, а також дрони Vampire, які забезпечать дистанційне розмінування шляхом підривів. Усе обладнання вже закуплене та незабаром буде передано саперам для виконання завдань.

Тарас Чмут директор фонду «Повернись живим» «Цей проєкт – про системність, ефективність і збереження життя наших саперів. «Нам тут жити 2.0» – спільна ініціатива Київстару та фонду «Повернись живим» із забезпечення комплексної екосистеми засобів дистанційного розмінування. Завдяки акумульованим коштам сапери чотирьох новостворених рот інженерних безпілотних систем Сил підтримки ЗСУ отримають наземні роботизовані комплекси «Терміт» і «Тарган» українського виробництва, транспорт, зв’язок, живлення, повітряну компоненту для ситуаційної обізнаності та дистанційного розмінування шляхом підривів, а також майстерні технічного обслуговування. Успішне завершення проєкту – це внесок не лише в збереження життя наших військових, а й цивільних людей, які живуть на деокупованих територіях або поблизу лінії фронту». Читать больше Свернуть

Серед бізнесів, які долучилися до підтримки «Нам тут жити 2.0»: IT-компанія Intellias, Укрексімбанк, Visa, SOVA, Genuisee, Ukraїner та інші. Також до ініціативи долучився перший український суперап для власників собак і котів Bubibo.