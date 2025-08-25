«АрселорМіттал Кривий Ріг»: як тарифна політика ставить під питання майбутнє металургійного гіганта в Україні

Металургійна галузь, яка десятиліттями була опорою української економіки, сьогодні перебуває у стані, який самі гравці ринку називають «режимом виживання». Про можливий вихід з України «АрселорМіттал Кривий Ріг» оголосив Мауро Лонгобардо, генеральний директор найбільшого гірничо-металургійного підприємства України. Головна причина – непропорційне зростання тарифів на електроенергію, що робить виробництво сталі збитковим. «Ми оптимізували все, що могли. Але без системного рішення з боку держави щодо енергетичних тарифів ми не зможемо продовжувати роботу», – наголошує Лонгобардо. Розповідаємо деталі.

Чому електроенергія дорожчає

Різке зростання цін на електроенергію в Україні має комплексний характер. Унаслідок російських атак постраждали тепло- та гідроелектростанції, під окупацією залишається Запорізька АЕС, а значну частину вітрової генерації втрачено. Це скоротило внутрішню пропозицію та підвищило собівартість виробництва й доставки електроенергії. Додатковий тиск створюють валютні коливання, подорожчання імпортних складників і зростання ролі газової генерації.

«Але навіть після завершення опалювального сезону та за відсутності дефіциту потужності в енергосистемі ціни на електроенергію в країні залишилися високими, – зазначає Мауро Лонгобардо. – «Енергоатом», який виробляє більше 50% електроенергії в Україні, за відсутності реальної конкуренції виставляє ціни на неї в рази вищі за її собівартість».

За його словами, зі свого боку, «Укренерго» обмежує міждержавний перетин для імпорту електроенергії з Європи. В результаті протягом майже всього першого півріччя ціни на електроенергію в Україні були найвищими в Європі. А в липні зросли ще: з урахуванням вартості за транспортування та розподіл ціна за мегават становила майже $150.

Мауро Лонгобардо, генеральний директор «АрселорМіттал Кривий Ріг». Фото надано пресслужбою

До всього з 1 серпня Національна комісія з регулювання енергетики ухвалила рішення про підвищення граничних цін на ринку електроенергії, зокрема в період вечірнього піку. Для енергоємних підприємств, таких як «АрселорМіттал Кривий Ріг», це означає радикальне погіршення конкурентоспроможності.

За даними компанії, лише за перші п’ять місяців 2025-го чистий збиток підприємства сягнув 3,8 млрд грн. Якщо в 2021-му частка витрат на електроенергію в ціні продукції становила 7%, то в 2025-му вона зросла до 20%.

Комбінат залишається одним із найбільш енергоємних у країні: навіть працюючи не на повну потужність, він споживає близько 250 МВт щогодини.

У червні середня ціна на електроенергію становила $135/МВт·год, тоді як у ЄС вона нижча за $100, а у Франції становить лише $40. Це робить українську продукцію неконкурентною навіть у міжсезоння. Мауро Лонгобардо генеральний директор «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Металургія як опора

Потужність комбінату наразі обмежена 3 млн т сталі на рік, з яких близько 15% експортують до країн ЄС, 20–30% йдуть на ринок США, а решту реалізують на внутрішньому ринку. Утримати ці обсяги протягом трьох років стало можливим завдяки масштабній підтримці материнської компанії ArcelorMittal, яка з початку війни вклала в український комбінат $1 млрд, з яких $650 млн – у перший рік. Ці кошти дали змогу зберегти виробництво і стабільно виплачувати зарплати працівникам. Утім, фінансовий баланс погіршується. У квітні вартість електроенергії виявилася на 40–50% вищою за планову, фактично «з’ївши» всі доступні інвестиційні ресурси, кажуть у компанії. За словами генерального директора, для підтримки роботи комбінату потрібно щонайменше $150 млн інвестицій щороку.

Якщо уряд не вплине, 2025 рік знов стане збитковим. І ми, можливо, переглянемо своє майбутнє в Україні. Мауро Лонгобардо генеральний директор «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Ця ситуація є серйозним ризиком не лише для компанії, а й для країни. Підприємство разом із підрядниками та постачальниками забезпечує до 50% бюджету Кривого Рогу (за даними компанії). На національному рівні це може вплинути на ВВП, який генерує металургійна галузь, і збільшити залежність країни від імпорту сталі під час відбудови.

Шанс на порятунок

Щоб знайти вихід із ситуації, що склалася, та мати можливість працювати далі, «АрселорМіттал Кривий Ріг» звернувся до уряду. Серед ключових кроків для забезпечення стабільного постачання електроенергії Мауро Лонгобардо виділяє запровадження механізмів штучної конкуренції на ринку електроенергії за прикладом Франції, зокрема, спеціальні аукціони для енергоємних підприємств та довгострокові аукціони для прогнозованого імпорту з ЄС. «У будь-якому випадку ми просимо уряд розробити справедливий ринковий механізм для довгострокового розвʼязання проблеми надзвичайно високих цін і усунути штучні перепони на ринку електроенергії», – зазначив Мауро Лонгобардо.