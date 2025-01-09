Більше, ніж робота. Як Interpipe організував програми адресної підтримки своїх людей

З початком повномасштабного вторгнення роль великих підприємств в Україні посилилася. Вони стали не тільки джерелом економічної підтримки країни, а й надійною опорою для співробітників та їхніх сімей. Однією із таких компаній є Interpipe, в якій запроваджено низку соціальних програм. Допомагаючи військовим, медикам, мобілізованим співробітникам і сімʼям загиблих, у компанії виводять соціальну відповідальність на новий рівень.

«Це не поодинокі проєкти, що направлені на підвищення лояльності тут і зараз, а системна робота, покликана відновити довіру людей і згуртувати суспільство», – пояснює Людмила Новак, директорка з комунікацій Interpipe. У грудні працівники компанії та їхні діти отримують традиційні новорічні подарунки. Головне, що відрізняє ініціативу Interpipe від інших подібних, – підтримка людей, які наразі не є співробітниками, виважена адресність і практичність подарунка. Forbes BrandVoice розповідає детальніше.

Валерій Решетняк СЕО robota.ua Соціально відповідальна позиція бізнесу має безумовний вплив на лояльність працівників до компанії, адже вона демонструє не лише гуманізм і турботу про суспільство, але й сприяє формуванню сильної корпоративної культури. Коли компанія підтримує людей, які не є її безпосередніми працівниками, як-от військовослужбовців та їхні родини, це не лише підвищує імідж бізнесу, але й стає мотиваційним фактором для потенційних кандидатів. Люди хочуть працювати в організаціях, які поділяють їхні цінності й готові підтримати їх у складні часи. Вимірювання впливу програм соціальної відповідальності – непросте завдання, адже це довгострокова інвестиція в репутацію компанії та розвиток корпоративної культури. Однак є певні показники, які можна використовувати для оцінки ефективності. Це, зокрема, зростання лояльності співробітників, привабливість для кандидатів, зміни в іміджі компанії та залучення інвестицій. Наприклад, ми використовуємо engagement surveys, employee Net Promoter Score (eNPS), моніторинг згадок у ЗМІ та соціальних мережах для вимірювання ефективності таких програм. Читать больше Свернуть

Турбота про своїх

Допомагати мобілізованим працівникам в Interpipe почали у 2014 році, а сьогодні це повноцінний структурний підрозділ, що відповідає за системну підтримку бійців на фронті. Протягом року штаб передає їм амуніцію, техніку, ліки, надає юридичну та психологічну підтримку, допомагає розв’язувати організаційні питання. Команда штабу складається з п’яти менеджерів, у кожного з яких – понад 200 підопічних, адже всього в компанії мобілізували понад 1200 працівників.

Interpipe надає системну підтримку бійців на фронті. Interpipe надає системну підтримку бійців на фронті. Предыдущий слайд Следующий слайд

Юлія Кишинська керівниця Штабу допомоги «Працюючи в тилу, ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти їм. Навіть коли боєць не на звʼязку, про його потреби ми дізнаємося від родичів і надсилаємо необхідну підтримку». Читать больше Свернуть

У день Збройних сил України, що святкують 6 грудня, мобілізовані працівники отримують додаткові подарунки від Interpipe. «Минулого року ми дарували термоси та набори туристичного посуду, а цьогоріч кожен наш боєць отримав тример, – ділиться Юлія. – Крім того, до подарунків ми додали обереги та малюнки, зроблені дітьми».

У штабі опікуються не тільки мобілізованими співробітниками та ветеранами, а й членами родин загиблих чи зниклих безвісти воїнів. Сьогодні під опікою Interpipe знаходиться 44 родини, у яких 58 дітей. Щороку діти мають змогу два тижні відпочити в літньому таборі в Карпатах, отримують подарунки на день народження, а на День Миколая – персональний подарунок. «У кожної дитини – своя мрія, яку ми прагнемо здійснити. Хтось хоче у подарунок велосипед, а хтось – сучасний гаджет, – розповідає керівниця штабу. – Наймолодшому нашому підопічному лише два роки. Для нього подарунки обирала мама: комбінезон, автокрісло та іграшкову залізницю».

Під опікою Interpipe знаходиться 44 родини, в яких – 58 дітей Під опікою Interpipe знаходиться 44 родини, в яких – 58 дітей Під опікою Interpipe знаходиться 44 родини, в яких – 58 дітей Предыдущий слайд Следующий слайд

По-своєму підходить Interpipe і до того, як дарувати. Обрані дітьми подарунки особисто розвозили колеги та керівники татусів – люди, які пам’ятають загиблих, зниклих або полонених героїв і самі продовжують працювати в тому самому цеху. «Це дуже цінно для колег. Можливість порадувати родину героя вони сприймають за честь і після таких візитів ще тиждень ходять у піднесеному настрої», – посміхається Юлія.

Людмила Новак директорка з комунікацій Interpipe Ми в Interpipe відійшли від практики роздачі масових подарунків і підходимо до цього процесу адресно. Під час новорічних свят намагаємося порадувати дитину, яка залишилася без батька. Бували випадки, коли дитина взагалі не знала, що тато загинув. А якщо подарунок від батька, як він може бути однаковий для всіх? Саме тому ми й запитували дітей про їхні мрії. Це надихало і водночас давало впевненість: що б не трапилося, компанія не залишить і їхню родину. Директор одного з наших заводів особисто обʼїхав «свої» родини і вручив подарунки. Це справило надзвичайне враження на людей. Такий підхід дорожчий за будь-які матеріальні цінності. Важливо, коли в складній ситуації люди залишаються не самі. Ми в Interpipe робимо все, щоб наші співробітники завжди відчували себе захищеними. Читать больше Свернуть

Загалом на усіх заводах Interpipe працюють 8000 співробітників (не враховуючи мобілізованих працівників і жінок у декретних відпустках). На новорічні свята вони також отримали традиційні новорічні подарунки. Для працівників з Дніпра та Самара у набір входили павербанки та сертифікати на покупку продуктів в одному із супермаркетів. А ті, хто працює на заводі в Нікополі, отримали павербанки та світлодіодні ліхтарі. Кожній дитині співробітників подарували набір шоколадних цукерок до новорічних свят.

Технології як порятунок

Батько 13-річного Максима Рязанова з грудня 2022-го вважається зниклим безвісти. Разом із мамою хлопчик проживає в Нікополі, який постійно обстрілюють. Через небезпеку діти навчаються онлайн і рідко виходять на вулицю.

«Ми стійко переживаємо весь цей жах, маючи небагато приводів для веселощів, тому допомога від підприємства для нас – велика радість, – ділиться мама хлопчика Катерина Рязанова. – Подарунки син отримує і на день народження, і на новорічні свята. Два роки поспіль він їздив у літній табір в західний регіон України».

Цього року Максим самостійно обрав подарунок від компанії. Його вибір став справжньою несподіванкою для мами: син вирішив замовити комплектуючі, щоб вдосконалити татів комп’ютер. «З одного боку, це мене порадувало, бо IT-тема йому дійсно цікава, а з іншого – я переживала, чи вийде все правильно підʼєднати», – зізнається Катерина Рязанова. Коли Максим врешті отримав материнську плату, оперативну пам’ять і процесор, радості хлопчика не було меж. Три години він «чаклував» над старим системним блоком, поки врешті-решт все запрацювало. З майбутньою професією Максим ще остаточно не визначився, але те, що в нього вийшло самостійно підʼєднати деталі, додало впевненості в собі. «З інформатики у сина лише 12, ще й англійською серйозно захоплюється. Тому, можливо, в майбутньому стане IT-спеціалістом», – резюмує мама Максима.

Максим Рязанов

На честь батька

До того, як добровільно піти на фронт, батько дев’ятирічної Анни Павлової працював майстром в одному з цехів Interpipe. Загинув у 2022 році на Донеччині під час артобстрілу позицій.

«Пережити втрату було важко. Компанія чоловіка в той час надала нам всіляку підтримку. В цьому році ми з дочкою їздили в реабілітаційний табір, де з нами – дружинами та дітьми загиблих воїнів – працювали психологи. Це справді допомогло», – розповідає мама Анни Катерина Павлова.

Ось уже два роки Interpipe системно підтримує родину Павлових. Торік до Дня святого Миколая маленька Анна отримала планшет, який був необхідний для навчання. А цього року вона обрала гітару. «Тато Ані любив грати на цьому інструменті, і тепер донька вирішила спробувати й сама. Вона навіть знайшла старий підручник, щоб самостійно опанувати нотну грамоту», – ділиться мама дівчинки Катерина. Подарунок уже в руках Анни, тож перші заняття з гри на гітарі розпочнуться зовсім скоро – музична школа розташована поруч із домом. «Кілька однокласників доньки також ходять у цю музичну школу, тож разом їм буде веселіше, – посміхається Катерина. – Гітару Аня поставила у своїй кімнаті на почесному місці».

Анна Павлова

Впевнений старт

Іллі Алмазу 15 років, він навчається у Нікопольському металургійному технікумі. У травні цього року його батька мобілізували до лав Збройних сил, службу він проходив у Запорізькій області. Проте з вересня родина та роботодавець перестали отримувати від нього будь-які звістки, і сьогодні офіційно батько Іллі вважається зниклим безвісти.

Ілля живе з бабусею. Для якісного навчання йому був вкрай потрібен планшет. Тому коли співробітники Interpipe запропонували обрати подарунок до Дня святого Миколая, рішення не забарилося.

Ілля Алмаз

«На планшеті мені зручно працювати з конспектами, – розповідає Ілля. – Я можу виділити головне з тексту і зберегти його в окремий файл або навіть наговорити відповіді на запитання голосом, а програма все надрукує».

Як і його батько, Ілля мріє стати оператором поста управління стану гарячого прокату труб.