Економіка війни «у небі»

Про підготовку операторів дронів та інноваційні підходи до їхнього навчання Forbes BrandVoice поговорив із Владиславом Плаксіним, засновником й ідеологом навчально-дослідного центру Drone Fight Club, а також Сергієм «Єті», керівником центру.

На початку 2022 року дрони використовували переважно для розвідки. За три роки їхнє застосування істотно розширилося: знищення техніки й піхоти ворога, перехоплення ворожих дронів, руйнування логістичних ланцюгів противника або доставка вантажів українським військовим, дистанційне мінування чи розмінування територій тощо.

Україна має потенціал виробляти понад 3 млн дронів на рік, вважає заступниця міністра з питань стратегічних галузей та промисловості України Ганна Гвоздяр. Разом із кількістю дронів стрімко зростає й чисельність їхніх операторів: за останній рік екіпажів БПЛА у війську побільшало в сім разів, зазначив міністр оборони України Рустем Умєров у грудні 2024-го.

Сучасна високотехнологічна війна є війною компетенцій, і саме тому головний акцент нині роблять не лише на кількості дронів, а й на якості підготовки їхніх екіпажів, вважає Владислав Плаксін, засновник та головний ідеолог навчально-дослідного центру Drone Fight Club. Деталі – в його інтерв’ю.

Про Drone Fight Club Drone Fight Club (DFC) – це навчально-випробувальний центр, що забезпечує якісну підготовку військових – як чинних, так і майбутніх – до застосування бойових БПЛА. У DFC проводяться експлуатаційні та бойові випробування новітніх моделей БПЛА та опрацьовується найсучасніший досвід їхнього використання. За два роки роботи центр підготував понад 3000 операторів безпілотників. Читать больше Свернуть

Економіка війни

Як почалася ваша історія з дронами?

Усе почалося з перетину моєї авіаційної експертизи та викликів війни. Я – кваліфікований пілот малої авіації, і цей досвід значно допоміг нам вибудувати методологію навчання DFC.

Навесні 2022-го ми починали працювати «з нуля», зі скидами з «мавіка» та хобійними дронами. Тоді ми вчилися самі і навчали людей азів. Менш ніж за рік дійшли розуміння, що навчальний курс – це безперервні ітерації та обмін досвідом із бойовими пілотами, та напрацювали систему заворотного зв’язку із фронтом. Наразі наші випускники є у лавах більш ніж 70 бригад.

Окремо ми пишаємося тим, що навчили особовий склад для найперших 40 рот ударних безпілотних систем – РУБПАК, нині таких рот у складі сил оборони воює чи не 1000. Усвідомлена необхідність вчити людей керувати надійним бойовим дроном привела нас до пошуку партнера-виробника, ним стала компанія PG Robotics.

Ми долучилися до розробки легкого в управлінні багаторазового тактичного бомбардувальника Lucky Strike, диктували ідеологію, працювали бойовими тестувальниками. Вже влітку 2023-го ці дрони пішли на фронт з нашими інструкторами, і вже восени ми мали повністю адаптований саме під цю модель окремий навчальний курс.

Ми зіткнулися з новими викликами на початку цього року, коли ворог адаптувався, і працювати «з землі» стало надто небезпечно. Довелося запропонувати розробити й додати до наземної станції БПАКу спеціальний антенний комплекс, який можна розміщувати окремо. Завдяки цьому хлопці тепер можуть працювати з бліндажів, що значно підвищує їхню безпеку.

Владислав Плаксін, засновник та ідеолог навчально-дослідного центру Drone Fight Club.

Як ви визначаєте ефективність дронів на полі бою?

Сучасне поле бою перенасичене дронами, але їхня кількість сама по собі не є запорукою успіху. Головне – якість підготовки екіпажів і грамотне використання технологій. Успішна дрон-місія – це коли піхота навіть не робить жодного пострілу, адже всі завдання виконала безпілотна авіація. Але якщо через погану навченість операторів підрозділ втрачає всі дрони, під час виконання бойового завдання буде використано більш ризиковані засоби та методи.

У Drone Fight Club ми навчаємо операторів і командирів комплексного підходу до застосування різних типів дронів із урахуванням економічної доцільності. Наприклад, типові дрони-камікадзе ефективно вражають техніку за вартості в $500–700 за одиницю, тоді як ворожий танк чи система ППО коштують мільйони. Але уражати піхоту такими дронами – неефективно, бо є багаторазові рішення. Так, у середньому, дрон-бомбер виконає 60 польотів за свій життєвий цикл, і ураження однієї цілі таким дроном обійдеться у $80–150 – залежно від навичок оператора. За нашими даними, досвідчені команди демонструють результативність, що у два-три рази перевищує показники недосвідчених екіпажів.

Критичним також є фактор часу виконання ураження. За недостатніх засобів звʼязку завдання або не виконати, або ж його виконання займе значно більше часу і витратить більше ресурсу. Рішення є, хоча й дорогі – з американським модулем від Doodle (який майже не вразливий до РЕБ) «звʼязок» обійдеться у $3000–4000 проти $350, – але і різницею є виконання чи невиконання бойового завдання.

Drone Fight Club

Про Doodle Labs Doodle Labs (est.1999, US/Singapore) – спеціалізований розробник систем звʼязку промислового та мілітарного класів, зокрема mesh-мережі для роботизованих систем. Радіомодуль Helix Mesh Rider, розроблений Doodle Labs за підтримки DIU, став основним каналом передачі даних у програмі Blue UAS. У 2024 році отримали статус однієї з найінноваційніших компаній світу за версією Fast Company, посівши друге місце у категорії «Робототехніка». Читать больше Свернуть

Що таке Drone Fight Club та як побудоване навчання Сергій «Єті», керівник Drone Fight Club Ключ до перемоги – не в кількості людей, а в якості їхньої компетенції. Академію Drone Fight Club було створено на початку повномасштабного вторгнення. Все починалося з групи небайдужих патріотів, інженерів, хобійників, ентузіастів. Наразі до особового складу навчального закладу входять інструктори та інженери, що мають величезний досвід у сфері розробки та вдосконалення безпілотників, і, що ключове, котрі безпосередньо працюють як оператори БПЛА на лінії бойового зіткнення. На рахунку наших інструкторів уже понад сотня бойових завдань та більш як тисяча бойових вильотів. Наше кредо – не може бути інструктором бойового застосування БПЛА людина, що ніколи не була на фронті. На сьогодні на базі навчального центру навчено понад 3000 операторів БПЛА з ЗСУ, НГУ, Прикордонної служби, Національної поліції та інших родів військ і спецпідрозділів Збройних сил України. Задля максимально ефективного застосування БПЛА під час виконання завдань, пов’язаних із захистом України, DFC розробив навчальну програму, спираючись на власний бойовий досвід, доповнений обміном досвідом із найкращими пілотами сил оборони. Ми постійно вдосконалюємо програму відповідно до актуальної інформації безпосередньо з фронту. Наш підхід – навчати курсантів так, щоб без вагань виходити з хлопцями на бойові та довіряти їм власне життя. Читать больше Свернуть

Сергій «Єті», керівник Drone Fight Club.

Симуляція польоту в умовах, максимально наближених до реальних

Що може Ukrainian Fight Drone Simulator?

Ukrainian Fight Drone Simulator – це віртуальний військовий тренажер, який досконально моделює реальну фізику дронів та фактори навколишнього середовища. У ньому можна обрати конкретну модель дрона з її реальними характеристиками, навчитися орієнтуватися на місцевості. Політ дрона – це зовсім інше, ніж поїздка автомобілем за навігатором. Симулятор враховує такі нюанси, як взаємодія з магнітними полями землі, що можуть впливати на компас, або сила вітру, яка здатна сповільнити дрон. Наприклад, замість очікуваних 7 км за 10 хвилин він може подолати лише 2 км. Крім того, є функції тренування точності влучання, розрахунок зон ураження та інші важливі аспекти. Всі ці деталі краще відпрацьовувати на симуляторі, ніж опинитися у зоні бойових дій із недостатнім рівнем підготовки, не виконати бойове завдання, втратити дороговартісний дрон, а то й здоровʼя чи життя.

Ми постійно вдосконалюємо симулятор, адаптуючи його до сучасних викликів. Пілотів БПЛА навчає багато шкіл, але далеко не всі задіюють у підготовці інструкторів із досвідом актуальних бойових дій. Інструктори Drone Fight Club регулярно працюють на передовій, тому привозять нововведення прямо з фронту. Серед останніх – відпрацювання перехоплення різних типів повітряних цілей. Ми вже інтегрували цю функцію у симулятор.

Ukrainian Fighting Drone Simulator – це віртуальний військовий тренажер, який імітує реальну фізику дронів та фактори навколишнього середовища.

Для кого корисний симулятор і як його отримати?

Навчальні центри та військові можуть отримати програмне забезпечення безкоштовно за офіційним запитом. Його вже використовують, зокрема, 190-й центр і підрозділи Нацгвардії. Якщо навчальний центр не має змоги придбати необхідне обладнання, ми допомагаємо знайти спонсорів – наприклад, для 190-го центру Акордбанк виділив кошти на закупівлю 16 потужних комп’ютерів та 15 пультів Radiomaster TX16.

У найближчих планах – випуск демонстраційної версії симулятора на платформі Steam за символічну ціну, близько 100 грн.

Найкращі користувачі отримають можливість пройти навчання у військових центрах і стати бойовими пілотами, що особливо актуально для молоді, яка поки що не досягла призовного віку. Наразі в базі симулятора – 12 моделей дронів (коптери та крила) від українських виробників. Ми відкриті до партнерства: кожен виробник, який звернеться до нас, може інтегрувати свій дрон у симулятор, щоб бійці мали більше варіантів для навчання.

Чому це важливо?

В ігровій формі ми моделюємо реальні бойові умови. Щомісяця на фронт виходить 300–400 нових пілотів. Якщо вони будуть достатньо підготовленими, то у перших місіях втратять не 10 дронів, а лише пʼять. Це дозволить зберегти понад 1500 дронів щомісяця. У грошовому еквіваленті це величезна економія, але найважливіше – це збереження життя пілота, яке не виміряти жодними цифрами.