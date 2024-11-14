Бізнес без зупинок і вагань. Як SISTERS за 8 років стала трендсеттером на б‘юті-ринку України. Інтерв’ю засновниць Ілони Сич та Оксани Бішко

«Наш бізнес 8 років тому виріс зі щирого та палкого захоплення косметикою, і став сімейною справою, що приносить задоволення і певність, що ми все робимо правильно», – кажуть сестри-підприємиці Оксана Бішко та Ілона Сич про своє б’юті-дітище SISTERS. Дівчата завжди були закохані у косметику, а у 2016 році почали професійно вивчати всесвіт доглядових засобів для волосся і шкіри, ставши експертками у їх підборі. Швидко почали продавати в Instagram косметику відомих брендів, запустивши проєкт SISTERS. Він виник як хобі, та стрімко масштабувався , перетворившись на реальний косметичний бізнес. Минуло вісім років, і нині SISTERS – авторитетний продавець та дистриб’ютор брендів професійної косметики, що невпинно розширює асортимент.

За останній рік, вже під час повномасштабної війни, компанія SISTERS запустила нові вектори бізнесу. Кількість замовлень зросла втричі порівняно з 2023 роком, а сайт бренду посів топове місце серед українських онлайн-ресурсів з продажу косметики. Як компанії вдається успішно розвиватися, навчаючи кожну жінку ставити себе у пріоритет? Розповіли в інтерв’ю Forbes BrandVoice співвласниці SISTERS Оксана Бішко та Ілона Сич.

SISTERS

Як ви вимірюєте успіх компанії за останній рік? Які прирости фіксуєте і за якими каналами?

Успіх і результативність бізнес-моделі вимірюється у цифрах. Ми відстежуємо зростання бізнес-показників SISTERS по різних каналах, і з року в рік вони демонструють позитивну динаміку.

Порівняймо показники з дистрибуції за 2023 і 2024 роки.

За квартал на сайті фіксуємо 150+ тис. кліків і понад 5 млн показів. Це виводить наш ресурс у топ серед українських сайтів косметики. З початку 2024-го станом на зараз сайт SISTERS зафіксував 600 тис. відвідувань – на 18% більше, ніж за перші 10 місяців 2023-го, і опрацював понад 25 тис. замовлень – рівно на третину більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як за рік зросла впізнаваність?

За останній рік у Google зросла активність пошукових запитів за словом «sisters» українською або латиницею. Це означає, що перш за все шукають сайт і нашу компанію, а на сайті уже шукають товари певних брендів.

Впізнаваність бренду SISTERS у містах, де відкрито наші офлайн-магазини: Рівному, Львові і Луцьку – зараз на найвищому рівні. У всеукраїнському масштабі також бачимо позитивну динаміку. Отримуємо безліч замовлень на сайті від клієнтів з Києва, Одеси, Дніпра, Сум та інших міст. На нас там чекають, а це означає, що з часом ми відкриємо офлайн-простори і там.

Офлайн-магазин SISTERS Офлайн-магазин SISTERS Офлайн-магазин SISTERS Офлайн-магазин SISTERS Предыдущий слайд Следующий слайд

Як за рік змінилася кількість клієнтів SISTERS?

З 1 січня до 30 вересня 2023 року покупку зробили 18 326 унікальних клієнтів. За аналогічний період 2024 року їх було вже 21 881. Приріст перевищив 19%. Більше половини – а точніше 63% – купують вдруге і втретє, тобто є постійними покупцями.

Як нарощуєте впізнаваність бренду SISTERS серед своєї цільової аудиторії?

Ми робимо це невпинно. Маркетологи кажуть, що 2024 рік – це рік колаборацій. Цьогоріч ми з Оксаною дійсно вели бізнес за цим принципом, реалізувавши колаборації з ювелірними виробниками, з брендами одягу, сумок та рюкзаків.

А ще цього року під брендом SISTERS COSMETICS випустили кілька власних продуктів: карбоксітерапія та шимер. Наші клієнти високо їх оцінили, забезпечивши нам sold out у перші тижні, за що ми їм дуже вдячні.

Карбоксі під власним брендом SISTERS COSMETICS Карбоксі під власним брендом SISTERS COSMETICS Шимер під власним брендом SISTERS COSMETICS Предыдущий слайд Следующий слайд

Які інновації впроваджуєте у процеси компанії наразі?

Усі новації, які можна зараз реалізувати на косметичному ринку у галузі продажів якісної косметики, ми впроваджуємо. Одним з інструментів зростання є застосунок, що дає швидкий доступ до екосистеми SISTERS і до всього нашого асортименту.

У нього впроваджено повноцінний месенджер – це, до речі, унікальна характеристика на ринку України. Там є змога записувати аудіо і додавати фото та відеозаписи. Користувачі спілкуються не з ботом, а з людиною, котра у реальному часі оперативно консультує, підбирає продукти і догляд відповідно до потреб і побажань клієнта. Це професійний продавець-консультант, що за потреби попросить у клієнта фото волосся, щоб визначити текстуру, відтінок кольору і пористість, а також фото обличчя, аби з’ясувати тип і тон шкіри. Завдяки уточнюючим запитанням консультант допоможе закрити запит клієнта та підібрати найкращі косметичні засоби. Застосунок має високий рейтинг у Google Market та App Store, скоро вийде наступне його оновлення з Beauty-календарем, де користувачі зможуть фіксувати регулярність б’юті-рутини – календар нагадає, коли і яку з доглядових процедур прийшов час повторювати.

Сайт і застосунок SISTERS

Тим часом сайт SISTERS закриває усі запити клієнтів по всій Україні, синхронізуючись з нашими офлайн-магазинами. Клієнти бачать наявність кожного продукту на кожній локації й можуть купити його в онлайн-режимі, або оформити самовивіз з магазинів.

Основа нашої бізнес-стратегії – постійно генерувати нові ідеї, підтримувати класні ініціативи, бути в тренді. І успіх, який ми бачимо на даному етапі, свідчить про те, що наша бізнес-стратегія ідеально працює.

Які нові напрямки бізнесу ви почали розвивати останнім часом?

Навіть ідеально підібраний з допомогою косметологів домашній догляд не долає усіх проблем зі шкірою: судинну сітку, акне і постакне, глибоку пігментацію тощо. А наша мрія – закривати усі потреби клієнтів, тож у 2024 році ми створили у Львові косметологічну клініку SISTERS BEAUTY CAVE. Вона ліцензована Міністерством охорони здоров’я України і працює за трьома векторами: косметологія, дерматологія, трихологія. Це крок, що доводить нашу експертність і реалізацію у галузі.

SISTERS BEAUTY CAVE SISTERS BEAUTY CAVE SISTERS BEAUTY CAVE SISTERS BEAUTY CAVE SISTERS BEAUTY CAVE SISTERS BEAUTY CAVE Предыдущий слайд Следующий слайд

Про компанію SISTERS SISTERS заснована у 2016 році рідними сестрами Оксаною Бішко та Ілоною Сич. Станом на 2024-й компанія відкрила і успішно розвиває чотири офлайн-магазини: по одному у Рівному та Луцьку і два у Львові. Кількість клієнтів компанії невпинно зростає. У жовтні 2023 року клієнтська база SISTERS налічувала 60 тис. осіб, а цьогоріч у жовтні – уже 67 тисяч. Свою дистрибуційну роботу компанія обʼєднала в межах напрямку SISTERS Distribution та імпортує в Україну продукцію 15 великих міжнародних брендів, зокрема, товари від Rated Green, By Wishtrend, CURLYSHYLL, Björn Axén, NEUMA, MKS-ECO, Anillo, Curly Angels та інших. Читать больше Свернуть

Які саме продукти імпортує в Україну компанія SISTERS Distribution?

Це професійна косметика для догляду за волоссям, обличчям і тілом. Її цінова категорія – вище середнього.

Які нові контракти SISTERS Distribution уклала за останній рік, розвиваючи імпорт?

В 2024 році ми презентували в Україні наступні бренди: MKS-ECO та I.N.O, anillO, Curly Angels, бренди Neuma, Sorted Skin і LIP.

Товари на полицях в офлайн магазині SISTERS

Як обираєте бренди для імпорту в Україну?

Їздимо на професійні виставки, зокрема, на COSMOPROF в Італію. Деякі бренди знаходимо у соцмережах за відгуками авторитетних іноземних блогерів. Після знайомства з брендом ми спілкуємося з представниками компанії, оцінюємо склад продукції і тестуємо її – на це йде багато часу, бо ми відповідальні за подальшу історію продукту в Україні. Далі оцінюємо цінову категорію товару, розраховуємо витрати на імпорт, і якщо нас все задовольняє, підписуємо договір з виробником.

Продукти, які ми обираємо, є екологічними, мають ефективний склад і вирішують проблеми клієнта, а позиція власників та керівників бренду є свідомою щодо України.

Складське приміщення SISTERS.Distribution Складське приміщення SISTERS.Distribution Складське приміщення SISTERS.Distribution Предыдущий слайд Следующий слайд

Яких виробників ніколи не оберете у партнери?

Перш за все бренди, що працюють з або в РФ. Громадська позиція та проукраїнські цінності – передусім.

Як SISTERS впроваджує тренди на дистрибуційному ринку України?

Напрям SISTERS.Distribution розвивається 4 роки і налічує 15 брендів. Деякі з яких кілька разів пролонгували з нами контракти, що свідчить про задоволеність співпрацею.

SISTERS певним чином задає дистрибуційні тренди завдяки вмінню відшукувати бренди, що вирізняються на ринку і закривають порожню нішу. Ми шукаємо свідомі бренди, які, виготовляють косметику, базуючись на цінностях. Тут варто згадати про американські Neuma і МКС-ECO, з якими ми співпрацюємо. Neuma, приміром, за виробництво кожної пляшки своїх засобів висаджує одне дерево. Ми вирішили перейняти цю філософію і долучилися до висадки 6 тис. дерев.

Як треба представляти іноземний незнайомий косметичний продукт на ринку, щоб його активно купували?

Косметичний світ України – велика субкультура, яку треба розуміти і щиро нею захоплюватися. Треба бути уважним до кожного гравця ринку, щоб помітити по-справжньому класних виробників якісних продуктів. Важливо цікавитися історією бренду, який пропонуєш людям, надихатися його цінностями. Це потрібно щиро транслювати оточуючим, і тоді вони закохаються у бренд.

Напрям SISTERS.Distribution розвивається 3 роки і налічує 15 брендів Напрям SISTERS.Distribution розвивається 3 роки і налічує 15 брендів Напрям SISTERS.Distribution розвивається 3 роки і налічує 15 брендів Напрям SISTERS.Distribution розвивається 3 роки і налічує 15 брендів Предыдущий слайд Следующий слайд

Які благодійні ініціативи ви просуваєте та які результати вже маєте в цьому напрямі?

Благодійність є невід’ємною складовою нашого бізнесу. За перші 6 місяців повномасштабної війни ми задонатили близько 2 млн грн. Згодом допомогу Силам оборони ми спрямували в більш практичну площину, переорієнтувавши її на підтримку конкретних бригад і закриття їхніх потреб. Так, ми зібрали кошти й придбали дві автівки для 104-ї бригади 56-го батальйону ЗСУ з Рівненщини, а також забезпечили 110-ту ОМБ імені генерала-хорунжого Марка Безручка двома квадрокоптерами. Для проєкту «Пташки Перемоги» ми надали 15 дронів, а для 33-го окремого стрілецького батальйону – два квадрокоптери та шини для ГАЗів. Ми вважаємо, що підтримка військових – це наш обов’язок, і продовжуватимемо робити все можливе, щоб забезпечити їх необхідними ресурсами.

Як плануєте розвивати компанію?

Хочемо відкрити офлайн-простори у кожному обласному центрі України. Ще ми на півшляху до того, щоб продавати у магазинах SISTERS косметику лише нашої дистрибуції – це фінансово цікавіше, менше ризиків з поставками і абсолютна впевненість у якості брендів. А у довготривалій перспективі – створення власного бренду з догляду за волоссям, а також відкриття косметологічних клінік, у всіх містах, де є магазини SISTERS.

Яким бачите бізнес SISTERS завтра?

Наша справа росте і дорослішає разом з нами. Ми починали у віці до 30 років – «зелені», недосвідчені, ми набивали ґулі, але вперто робили свою справу, не втрачаючи надії на успіх. Зараз нам ще немає 40, і ми лише починаємо розквітати – маємо навички, досвід, знання.

Мріємо перетворити бізнес у стабільну міцну компанію, щоб через багато років про неї говорили: «SISTERS – це родинна справа зі сторічною історією, заснована на любові до себе і до всього прекрасного».