Бізнес без зупинок і вагань. Як SISTERS за 8 років стала трендсеттером на б‘юті-ринку України. Інтерв’ю засновниць Ілони Сич та Оксани Бішко

«Наш бізнес 8 років тому виріс зі щирого та палкого захоплення косметикою, і став сімейною справою, що приносить задоволення і певність, що ми все робимо правильно», – кажуть сестри-підприємиці Оксана Бішко та Ілона Сич про своє б’юті-дітище SISTERS. Дівчата завжди були закохані у косметику, а у 2016 році почали професійно вивчати всесвіт доглядових засобів для волосся і шкіри, ставши експертками у їх підборі. Швидко почали продавати в Instagram косметику відомих брендів, запустивши проєкт SISTERS. Він виник як хобі, та стрімко масштабувався, перетворившись на реальний косметичний бізнес. Минуло вісім років, і нині SISTERS – авторитетний продавець та дистриб’ютор брендів професійної косметики, що невпинно розширює асортимент.
За останній рік, вже під час повномасштабної війни, компанія SISTERS запустила нові вектори бізнесу. Кількість замовлень зросла втричі порівняно з 2023 роком, а сайт бренду посів топове місце серед українських онлайн-ресурсів з продажу косметики. Як компанії вдається успішно розвиватися, навчаючи кожну жінку ставити себе у пріоритет? Розповіли в інтерв’ю Forbes BrandVoice співвласниці SISTERS Оксана Бішко та Ілона Сич.
Як ви вимірюєте успіх компанії за останній рік? Які прирости фіксуєте і за якими каналами?
Успіх і результативність бізнес-моделі вимірюється у цифрах. Ми відстежуємо зростання бізнес-показників SISTERS по різних каналах, і з року в рік вони демонструють позитивну динаміку.
Порівняймо показники з дистрибуції за 2023 і 2024 роки.
За квартал на сайті фіксуємо 150+ тис. кліків і понад 5 млн показів. Це виводить наш ресурс у топ серед українських сайтів косметики. З початку 2024-го станом на зараз сайт SISTERS зафіксував 600 тис. відвідувань – на 18% більше, ніж за перші 10 місяців 2023-го, і опрацював понад 25 тис. замовлень – рівно на третину більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Як за рік зросла впізнаваність?
За останній рік у Google зросла активність пошукових запитів за словом «sisters» українською або латиницею. Це означає, що перш за все шукають сайт і нашу компанію, а на сайті уже шукають товари певних брендів.
Впізнаваність бренду SISTERS у містах, де відкрито наші офлайн-магазини: Рівному, Львові і Луцьку – зараз на найвищому рівні. У всеукраїнському масштабі також бачимо позитивну динаміку. Отримуємо безліч замовлень на сайті від клієнтів з Києва, Одеси, Дніпра, Сум та інших міст. На нас там чекають, а це означає, що з часом ми відкриємо офлайн-простори і там.
Як за рік змінилася кількість клієнтів SISTERS?
З 1 січня до 30 вересня 2023 року покупку зробили 18 326 унікальних клієнтів. За аналогічний період 2024 року їх було вже 21 881. Приріст перевищив 19%. Більше половини – а точніше 63% – купують вдруге і втретє, тобто є постійними покупцями.
Як нарощуєте впізнаваність бренду SISTERS серед своєї цільової аудиторії?
Ми робимо це невпинно. Маркетологи кажуть, що 2024 рік – це рік колаборацій. Цьогоріч ми з Оксаною дійсно вели бізнес за цим принципом, реалізувавши колаборації з ювелірними виробниками, з брендами одягу, сумок та рюкзаків.
А ще цього року під брендом SISTERS COSMETICS випустили кілька власних продуктів: карбоксітерапія та шимер. Наші клієнти високо їх оцінили, забезпечивши нам sold out у перші тижні, за що ми їм дуже вдячні.
Які інновації впроваджуєте у процеси компанії наразі?
Усі новації, які можна зараз реалізувати на косметичному ринку у галузі продажів якісної косметики, ми впроваджуємо. Одним з інструментів зростання є застосунок, що дає швидкий доступ до екосистеми SISTERS і до всього нашого асортименту.
У нього впроваджено повноцінний месенджер – це, до речі, унікальна характеристика на ринку України. Там є змога записувати аудіо і додавати фото та відеозаписи. Користувачі спілкуються не з ботом, а з людиною, котра у реальному часі оперативно консультує, підбирає продукти і догляд відповідно до потреб і побажань клієнта. Це професійний продавець-консультант, що за потреби попросить у клієнта фото волосся, щоб визначити текстуру, відтінок кольору і пористість, а також фото обличчя, аби з’ясувати тип і тон шкіри. Завдяки уточнюючим запитанням консультант допоможе закрити запит клієнта та підібрати найкращі косметичні засоби. Застосунок має високий рейтинг у Google Market та App Store, скоро вийде наступне його оновлення з Beauty-календарем, де користувачі зможуть фіксувати регулярність б’юті-рутини – календар нагадає, коли і яку з доглядових процедур прийшов час повторювати.
Тим часом сайт SISTERS закриває усі запити клієнтів по всій Україні, синхронізуючись з нашими офлайн-магазинами. Клієнти бачать наявність кожного продукту на кожній локації й можуть купити його в онлайн-режимі, або оформити самовивіз з магазинів.
Основа нашої бізнес-стратегії – постійно генерувати нові ідеї, підтримувати класні ініціативи, бути в тренді. І успіх, який ми бачимо на даному етапі, свідчить про те, що наша бізнес-стратегія ідеально працює.
Які нові напрямки бізнесу ви почали розвивати останнім часом?
Навіть ідеально підібраний з допомогою косметологів домашній догляд не долає усіх проблем зі шкірою: судинну сітку, акне і постакне, глибоку пігментацію тощо. А наша мрія – закривати усі потреби клієнтів, тож у 2024 році ми створили у Львові косметологічну клініку SISTERS BEAUTY CAVE. Вона ліцензована Міністерством охорони здоров’я України і працює за трьома векторами: косметологія, дерматологія, трихологія. Це крок, що доводить нашу експертність і реалізацію у галузі.
Про компанію SISTERS
SISTERS заснована у 2016 році рідними сестрами Оксаною Бішко та Ілоною Сич. Станом на 2024-й компанія відкрила і успішно розвиває чотири офлайн-магазини: по одному у Рівному та Луцьку і два у Львові.
Кількість клієнтів компанії невпинно зростає. У жовтні 2023 року клієнтська база SISTERS налічувала 60 тис. осіб, а цьогоріч у жовтні – уже 67 тисяч.
Свою дистрибуційну роботу компанія обʼєднала в межах напрямку SISTERS Distribution та імпортує в Україну продукцію 15 великих міжнародних брендів, зокрема, товари від Rated Green, By Wishtrend, CURLYSHYLL, Björn Axén, NEUMA, MKS-ECO, Anillo, Curly Angels та інших.
Які саме продукти імпортує в Україну компанія SISTERS Distribution?
Це професійна косметика для догляду за волоссям, обличчям і тілом. Її цінова категорія – вище середнього.
Які нові контракти SISTERS Distribution уклала за останній рік, розвиваючи імпорт?
В 2024 році ми презентували в Україні наступні бренди: MKS-ECO та I.N.O, anillO, Curly Angels, бренди Neuma, Sorted Skin і LIP.
Як обираєте бренди для імпорту в Україну?
Їздимо на професійні виставки, зокрема, на COSMOPROF в Італію. Деякі бренди знаходимо у соцмережах за відгуками авторитетних іноземних блогерів. Після знайомства з брендом ми спілкуємося з представниками компанії, оцінюємо склад продукції і тестуємо її – на це йде багато часу, бо ми відповідальні за подальшу історію продукту в Україні. Далі оцінюємо цінову категорію товару, розраховуємо витрати на імпорт, і якщо нас все задовольняє, підписуємо договір з виробником.
Продукти, які ми обираємо, є екологічними, мають ефективний склад і вирішують проблеми клієнта, а позиція власників та керівників бренду є свідомою щодо України.
Яких виробників ніколи не оберете у партнери?
Перш за все бренди, що працюють з або в РФ. Громадська позиція та проукраїнські цінності – передусім.
Як SISTERS впроваджує тренди на дистрибуційному ринку України?
Напрям SISTERS.Distribution розвивається 4 роки і налічує 15 брендів. Деякі з яких кілька разів пролонгували з нами контракти, що свідчить про задоволеність співпрацею.
SISTERS певним чином задає дистрибуційні тренди завдяки вмінню відшукувати бренди, що вирізняються на ринку і закривають порожню нішу. Ми шукаємо свідомі бренди, які, виготовляють косметику, базуючись на цінностях. Тут варто згадати про американські Neuma і МКС-ECO, з якими ми співпрацюємо. Neuma, приміром, за виробництво кожної пляшки своїх засобів висаджує одне дерево. Ми вирішили перейняти цю філософію і долучилися до висадки 6 тис. дерев.
Як треба представляти іноземний незнайомий косметичний продукт на ринку, щоб його активно купували?
Косметичний світ України – велика субкультура, яку треба розуміти і щиро нею захоплюватися. Треба бути уважним до кожного гравця ринку, щоб помітити по-справжньому класних виробників якісних продуктів. Важливо цікавитися історією бренду, який пропонуєш людям, надихатися його цінностями. Це потрібно щиро транслювати оточуючим, і тоді вони закохаються у бренд.
Які благодійні ініціативи ви просуваєте та які результати вже маєте в цьому напрямі?
Благодійність є невід’ємною складовою нашого бізнесу. За перші 6 місяців повномасштабної війни ми задонатили близько 2 млн грн. Згодом допомогу Силам оборони ми спрямували в більш практичну площину, переорієнтувавши її на підтримку конкретних бригад і закриття їхніх потреб. Так, ми зібрали кошти й придбали дві автівки для 104-ї бригади 56-го батальйону ЗСУ з Рівненщини, а також забезпечили 110-ту ОМБ імені генерала-хорунжого Марка Безручка двома квадрокоптерами. Для проєкту «Пташки Перемоги» ми надали 15 дронів, а для 33-го окремого стрілецького батальйону – два квадрокоптери та шини для ГАЗів. Ми вважаємо, що підтримка військових – це наш обов’язок, і продовжуватимемо робити все можливе, щоб забезпечити їх необхідними ресурсами.
Як плануєте розвивати компанію?
Хочемо відкрити офлайн-простори у кожному обласному центрі України. Ще ми на півшляху до того, щоб продавати у магазинах SISTERS косметику лише нашої дистрибуції – це фінансово цікавіше, менше ризиків з поставками і абсолютна впевненість у якості брендів. А у довготривалій перспективі – створення власного бренду з догляду за волоссям, а також відкриття косметологічних клінік, у всіх містах, де є магазини SISTERS.
Яким бачите бізнес SISTERS завтра?
Наша справа росте і дорослішає разом з нами. Ми починали у віці до 30 років – «зелені», недосвідчені, ми набивали ґулі, але вперто робили свою справу, не втрачаючи надії на успіх. Зараз нам ще немає 40, і ми лише починаємо розквітати – маємо навички, досвід, знання.
Мріємо перетворити бізнес у стабільну міцну компанію, щоб через багато років про неї говорили: «SISTERS – це родинна справа зі сторічною історією, заснована на любові до себе і до всього прекрасного».
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.