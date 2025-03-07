Будинки на колесах: ветеранський досвід «Мандри in UA» та поради щодо ведення бізнесу від «УЛІС»

Про грантову програму Компанія Mastercard i Forbes Ukraine BrandVoice реалізували грантово-менторську програму «БІЗНЕС ВОЯЖЕР» для підтримки ветеранського бізнесу. Троє фіналістів отримали гранти по 500 000 грн кожен та консультаційні сесії від провідних українських підприємців. Крім того, кожен із переможців став героєм відеоепізоду на YouTube-каналі Forbes Ukraine, надихаючи інших ветеранів-підприємців на нові досягнення та втілення власних ідей у життя. У першому випуску Ігор Фарберов, співзасновник сучасного комплексу будинків на природі «УЛІС», дав поради Максиму Стукалу, ветерану та засновнику проєкту «Мандри in UA». Читать больше Свернуть

Бізнес-ідея та соціальна мета

Бойовий офіцер Максим Стукало, який у лютому 2022 року добровільно став на захист України, повернувся з фронту з незламною вірою в майбутнє. До війни він успішно керував відділом продажів, а тепер його енергія спрямована на втілення мрії – створення проєкту «Мандри in UA». Ідея бізнесу полягає в наданні в оренду будинків на колесах. «На цих кемперах можна вільно мандрувати Україною та відвідувати її наймальовничіші місця», – розповідає Максим.

Кемпер «Мандри in UA» Кемпер «Мандри in UA» Предыдущий слайд Следующий слайд

Проте його амбіції не обмежуються лише наданням кемперів в оренду. Максим Стукало мріє побудувати кемпінг у серці Закарпаття, де кожен зможе знайти притулок від міської метушні, відновити сили та відчути єднання з природою. Гори, що стали для чоловіка символом зцілення після важких поранень, можуть стати ліками й для тих, хто потребує спокою та відновлення.

Моє прагнення – не просто створити бізнес, а започаткувати справжню соціальну ініціативу. Насамперед я хочу надати можливість відпочити сім’ям моїх побратимів, – наголошує Максим. – А по-друге, мрію відродити культуру кемпінгу в Україні, дати цьому напряму нове дихання.

Проєкт «Мандри in UA» - надання в оренду будинків на колесах Максим Стукало – ветеран та засновник проєкту «Мандри in UA» Проєкт «Мандри in UA» - надання в оренду будинків на колесах Предыдущий слайд Следующий слайд

Що потрібно Максиму для успішної реалізації проєкту? Своїми порадами ділиться співзасновник сучасного комплексу будинків на природі «УЛІС», який має 15-річний досвід у розвитку готельного бізнесу та девелопменті, Ігор Фарберов.

Ключова цінність проєкту

На думку Ігоря Фарберова, передусім необхідно визначитися з ядром проєкту. Крім того, кемпінг вимагає створення мінімальної інфраструктури. Ігор наводить приклад власного проєкту – сучасні житлові будинки «УЛІС», де кожен гість відчуває себе як удома.

«Біля кожного нашого будинку є крісла, місце для багаття і найголовніше – мангал, бо смажити мʼясо в українців як національний спорт», – розповідає девелопер. Його слова свідчать про розуміння потреб клієнтів. Адже Фарберов переконаний: успіх бізнесу залежить від здатності передбачати бажання цільової аудиторії та створювати для неї незабутні враження.

Ігор Фарберов, співзасновник «УЛІС». Фото Артем Галкін

Перші кроки

Цінність ідеї. Після того, як контури майбутнього кемпінгу вималювалися, Ігор Фарберов радить перейти до дій. «Припустимо, ти визначив мінімальний набір, необхідний для запуску кемпінгу, і встановив один чи два кемпери, – пояснює підприємець. – Без зволікань запускай проєкт! Із великою ймовірністю ти одразу побачиш, що працює, а що краще було б замінити чи додати». Ігор радить не масштабуватися одразу, а спочатку випрацювати пілотний продукт і виправити потенційні помилки на початковому етапі.

Після того, як контури майбутнього кемпінгу вималювалися, Ігор Фарберов радить перейти до дій. «Припустимо, ти визначив мінімальний набір, необхідний для запуску кемпінгу, і встановив один чи два кемпери, – пояснює підприємець. – Без зволікань запускай проєкт! Із великою ймовірністю ти одразу побачиш, що працює, а що краще було б замінити чи додати». Ігор радить не масштабуватися одразу, а спочатку випрацювати пілотний продукт і виправити потенційні помилки на початковому етапі. Вибір локації. Фарберов пропонує звернутися до місцевої влади щодо купівлі чи оренди земельної ділянки. «Найкращий варіант – спитати у представників місцевої влади про варіанти оренди й домовитися про спеціальні умови, – радить Фарберов. – Зазвичай громади відкриті до пропозицій, особливо коли йдеться про розвиток регіону. Можливо, ти знайдеш приховані перлини – старі занедбані санаторії, що колись були осередками відпочинку. Їм можна дати друге життя! Головне – переконатися, що на цій землі є необхідні комунікації».

Фарберов пропонує звернутися до місцевої влади щодо купівлі чи оренди земельної ділянки. «Найкращий варіант – спитати у представників місцевої влади про варіанти оренди й домовитися про спеціальні умови, – радить Фарберов. – Зазвичай громади відкриті до пропозицій, особливо коли йдеться про розвиток регіону. Можливо, ти знайдеш приховані перлини – старі занедбані санаторії, що колись були осередками відпочинку. Їм можна дати друге життя! Головне – переконатися, що на цій землі є необхідні комунікації». Тендер виробників. Щодо вибору виробників кемперів Фарберов радить звернутися до кількох і порівняти різні моделі. Спираючись на власний досвід, бізнесмен наводить приклад: «Коли ми починали, то так само не мали глибоких знань у каркасному будівництві, тому вирішили діяти практично: замовляли будинки у різних виробників. Це дозволило на власному досвіді оцінити якість, дизайн та функціональність різних моделей, виявити їхні переваги та недоліки, – пояснює Ігор. – У твоєму випадку також варто порівняти виробників кемперів, замовити різні моделі різної площі, щоб на власні очі побачити, чим вони відрізняються, та обрати ті, що найкраще відповідають потребам».

Співзасновник «УЛІС» переконаний, що такий підхід допоможе не лише обрати надійні моделі кемперів, а й знайти виробників, які поділяють ідею проєкту. «Може, хтось із виробників закохається в саму ідею кемпінгу, захоче взяти участь у проєкті та надасть більш вигідні фінансові умови на купівлю», – додає він.

Визначення ЦА. Наступний крок – визначення цільової аудиторії. «Скільки до тебе приїздитиме пар, скільки родин із дітьми, а скільки – solo travelers, яким цікаве повне усамітнення?» – запитує Фарберов. На думку Ігоря, ідеальна концепція – чітко знати свого гостя, його вік, зріст, спосіб життя тощо. «Якщо ти працюєш на рибалок, отже, у кемпінгу як мінімум мають бути аксесуари для рибальства, – стверджує підприємець. – Якщо основним гостем ти вбачаєш побратимів, то варто подумати, як часто вони можуть приїздити, скільки готові платити, які сервіси їм цікаві. Тим паче ти класно відчуваєш цю аудиторію, можливо, навіть не потрібно буде залучати маркетологів».

Коли час казати «стоп»

Як військовий Максим Стукало звик прораховувати кожен крок, передбачаючи і найгірші сценарії. «Коли я маю зрозуміти, що досить, не варто більше продовжувати проєкт?» – запитує він, шукаючи відповіді у досвідченого підприємця. Ігор Фарберов радить ще до запуску проєкту зробити елементарний прогноз, а саме виписати потенційні доходи та витрати на пів року. «Це дасть базу для порівняння показників щомісяця, – говорить Ігор. – Якщо бачиш, що дуже відхиляєшся від плану, слід зупинитися. Бажано ще на початку визначитися, на якому етапі варто сказати «стоп».

Проте Фарберов не радить Стукалу здаватися за перших же труднощів. «Краще зробити паузу, щось перемодулювати та здійснити ще одну спробу, – говорить він. – Якщо є потенційні клієнти, то з великою ймовірністю дохід у тебе зʼявиться одразу».

Водночас важливо набиратися практичного досвіду. «Моя порада – зменшуй інвестиційну складову і почни діяти, аби переконатися, що ідея справді працює, – говорить Ігор. – Адже найкращий спосіб перевірити теорію – застосувати її на практиці».

Про просування

Маркетинг та просування – ще один ключовий етап розвитку проєкту, але одразу вкладати кошти у просування Фарберов не радить. За його словами, насамперед потрібно думати, як зробити так, щоб модель постійно генерувала грошовий потік. А тоді поступово можна робити додаткові кроки, запускати рекламу та підключати різні канали.

Важливим майданчиком у просуванні бізнесу Фарберов бачить соцмережі. «У нас круто працює Instagram, – ділиться він. – Ти, на мою думку, також плануєш зробити проєкт «інстаграмним», тому ця соцмережа має бути задіяна». Фарберов зазначає, що Instagram є часто ефективнішим інструментом, ніж традиційні платформи бронювання. Ба більше, вона не потребує значних фінансових витрат. «Ми платимо за просування десь 10 000 грн на місяць», – резюмує підприємець.